سؤال لخبراء الطبخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



جمعة طيبة



كنت ناوية على مثوم الدجاج فالعشاء ان شاء الله مي بانت لي فكرة انو الدجاج لي رح نرحيه منديروش على شكل كرات

حبيت نعملو رولي

به يمد النظره تعي رولي خص ندخلو لون اخر يعني لما نعمل طبقة الدجاج نزيد عليها اخرى وحبذا تكون بالاخضر لذلك قلت لما نتبل الدجاج المرحي مندرلوش المعدنوس ونستعمله فالطبقة الثانية ، مي مش وحدو خص ندخل معه حاجة اخرى ويزيد

سؤالي عن كيفية طهيه ههه اني لقيتها نطبخو على البخار يااااااااااس والباقي خلاص او بانلي كيفاه نعمل

اعطوني اقتراحاتكم واعطوني اقتراحكم وش نزيد مع المعدنوس ،؟

بتزبط يعني لو نضيفله ياوغت طبيعي به ميجيش ناشف اللحم مي ...



المهم انتظر اقتراحاتكم