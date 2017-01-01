سؤال لخبراء الطبخ

الموضوع في 'ركن الإستفسارات والطلبات المطبخية' نشر بواسطة soumia hadj, ‏17 فيفري 2017 على 10:23.

  1. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جمعة طيبة

    كنت ناوية على مثوم الدجاج فالعشاء ان شاء الله مي بانت لي فكرة انو الدجاج لي رح نرحيه منديروش على شكل كرات
    حبيت نعملو رولي
    به يمد النظره تعي رولي خص ندخلو لون اخر يعني لما نعمل طبقة الدجاج نزيد عليها اخرى وحبذا تكون بالاخضر لذلك قلت لما نتبل الدجاج المرحي مندرلوش المعدنوس ونستعمله فالطبقة الثانية ، مي مش وحدو خص ندخل معه حاجة اخرى ويزيد
    سؤالي عن كيفية طهيه ههه اني لقيتها نطبخو على البخار يااااااااااس والباقي خلاص او بانلي كيفاه نعمل
    اعطوني اقتراحاتكم واعطوني اقتراحكم وش نزيد مع المعدنوس ،؟
    بتزبط يعني لو نضيفله ياوغت طبيعي به ميجيش ناشف اللحم مي ...

    المهم انتظر اقتراحاتكم
     
    soumia hadj, ‏17 فيفري 2017 على 10:23
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    نشاله تلقاي مساعدة
     
    مشاغب, ‏17 فيفري 2017 على 10:36
    #2