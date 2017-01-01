تحضير نص '' يا أيها الكرز المنسي '' للسنة الأولى ثانوي [جذع علوم و تكنلوجيا]

الموضوع في 'سنة أولى ثانوي علوم' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 10:30.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    أكتشف معطيات النص :

    1- استبشر أهل الضيعة بخبر ترقية عمر القاسم من منصبه كمعلم إلى منصب الوزير والمصدر الذي أذاع الخبر هو جهاز الراديو
    2- الانشغالات التي كلف بها ممثل القرية لنقلها لعمر هي : الظروف القاسية والمعاناة التي يعيشونها من ظلم وجور الآغا
    3- الهدية التي بعثوا بها لعمر القاسم هي سلة من الكرز التي تعبر عن تعبهم ودمهم

    أناقش معطيات النص :

    1- راوي هذه القصة هو : الكاتب نفسه لأنه هو المحرك والمقدم لأحداث هذه القصة أمام بطلها فهو عمر القاسم
    2- موضوع القصة هو : تنكر الفرد لمبادئه وقيمه التي جعلها قواعدا في حياته ثم تخلى عنها ، والهدف من هذه القصة هو إصلاح وتوعية الناس لأخطار هاته الخيانة

    أستثمر المعطيات :

    1- مرادفات الكلمات التالية :
    وديعتان : بريئتان ، أمينتان
    ران : ساد ، عم
    تأفل : تغرب وتختفي
    2- النمط المسيطر على القصة هو :     النمط الحواري السردي لأن الكاتب اعتمد على فن القصة ولا يوافقه من الأنماط سوى الحوار ومن خصائصه : الإيجاز ، السؤال والجواب ، تنوع الأسلوب ، تعدد الشخصيات
     
    مشاغب معجب بهذا.
    الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 10:30
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
    مشاغب, ‏17 فيفري 2017 على 10:32
    #2
  3. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    فيك بارك الرحمن
     
    الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 10:35
    #3