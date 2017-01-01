تحضير نص '' يا أيها الكرز المنسي '' للسنة الأولى ثانوي [جذع علوم و تكنلوجيا]

أكتشف معطيات النص : 1- استبشر أهل الضيعة بخبر ترقية عمر القاسم من منصبه كمعلم إلى منصب الوزير والمصدر الذي أذاع الخبر هو جهاز الراديو 2- الانشغالات التي كلف بها ممثل القرية لنقلها لعمر هي : الظروف القاسية والمعاناة التي يعيشونها من ظلم وجور الآغا 3- الهدية التي بعثوا بها لعمر القاسم هي سلة من الكرز التي تعبر عن تعبهم ودمهم أناقش معطيات النص : 1- راوي هذه القصة هو : الكاتب نفسه لأنه هو المحرك والمقدم لأحداث هذه القصة أمام بطلها فهو عمر القاسم 2- موضوع القصة هو : تنكر الفرد لمبادئه وقيمه التي جعلها قواعدا في حياته ثم تخلى عنها ، والهدف من هذه القصة هو إصلاح وتوعية الناس لأخطار هاته الخيانة أستثمر المعطيات : 1- مرادفات الكلمات التالية : وديعتان : بريئتان ، أمينتان ران : ساد ، عم تأفل : تغرب وتختفي 2- النمط المسيطر على القصة هو : النمط الحواري السردي لأن الكاتب اعتمد على فن القصة ولا يوافقه من الأنماط سوى الحوار ومن خصائصه : الإيجاز ، السؤال والجواب ، تنوع الأسلوب ، تعدد الشخصيات