تحضير نص الشجاعة مفخرة العربي – السنة الأولى ثانوي



السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ





تحضير نص الشجاعة مفخرة العربي – أكتشف معطيات النص



- الصفات التي ميزت الإنسان العربي قديما هي الشجاعة و عزة النفس .

- تحدث الكاتب في النص عن الصفات التي كانت تميز الإنسان العربي و هي الشجاعة .

- الظروف المساعدة في إكتساب العربي لهذه الصفات هي قساوة العيش في الصحراء و كثرة الحروب .

- من مظاهر الشجاعة :

1- الإقدام

2- عدم الخوف من الموت

3 - حمل السلاح

- مفاد هذه الصورة البيانية :

تأصل صفة الشجاعة في الإنسان العربي و نشأته عليها منذ نعومة أظافره .



تحضير نص الشجاعة مفخرة العربي – أناقش معطيات النص

- تمثل الشجاعة بالنسبة للعربي : مفخرة و عزة و شرف .

- لا تقتصر الشجاعة في رأي الكاتب على طبقة دون الأخرى حيث قال يلبسها و تلبسه سواء أكان غنيا أم فقيرا ...

- الصبر لازمة من لوازم الرجل الشجاع و ما يؤكد هذه الفكرة في النص : إفتخروا بصبرهم عند اللقاء و إذا كان اللقاء عنيفا

- كان موقف النساء من قتيل الحرب الإفتخار به و عدم البكاء عليه لأن موته مجد و شرف .

- تصاحب النسوة المحاربين لتبعثن الحماسة و البسالة فيهم

تحضير نص الشجاعة مفخرة العربي – أستخلص و أسجل

نمط النص : إخباري حجاجي لأن الشاعر يخبرنا عن صفة الشجاعة و يقدم البرهنة على تجذرها في المجتمع العربي .

- تظهر شخصية الكاتب معتزة بشجاعة العرب .



تحضير نص الشجاعة مفخرة العربي – أكتشف المعطيات

اذكر بعض الصفات الخلقية التي ميّزت الإنسان العربي قديما من الصفات الخلقية التي ميزت العربي قديما

نذكر : الشجاعة الكرم الشرف

عم يتحدث الكاتب في هذا النص؟

يتحدث الكاتب في هذا النص عن الشجاعة ومكانتها في نفس العربي قديما فكانت رمزا لفخره واعتزازه في كل وقت

في الفقرة الأولى إشارة من الكاتب إلى الظروف المساعدة على ظهور الشجاعة، اذكر أهمها.

الظروف التي ساعدت على ظهور الشجاعة هي: أن أهل البادية متفردون عن المجتمع وبعيدون على الحامية يعيشون في العراء. وتكفلهم بالدفاع عن أنفسهم دون الاعتماد على غيرهم.

استخرج من النص بعض مظاهر الشجاعة

من مظاهر الشجاعة مدح العرب الموت في ظلال السيوف والبنود، وهجوهم الموت على الفراش، واعتبار الإقدام لا يدني الأجل وأن الحياة الجديرة بالبقيا إنما هي حياة الفتوة والمجد والشجاعة، وفخرهم بالصبر عند اللقاء وإن كان لقاء عنيفا.

ما المفهوم الذي أعطاه الكاتب لكل من الإقدام والفرار؟

الإقدام هو مرادف للحياة والمجد لأن بالإقدام يستطيع الجاهلي أن يعيش حياة عز وفخر أما الفرار فهو مرادف للموت الحقير

ما مفاد التعبير: «أن الشجاعة ولدت معه وأنه شبّ وكبر وهي تتمشى في دمه»؟ يفيد هذا التعبير أن الطفل العربي اكتسب الشجاعة منذ ولادته وكأنه ورثها عن والده. ولذلك تنمو في كيانه كما ينمو جسده.



تحضير نص الشجاعة مفخرة العربي – أناقش معطيات النص

ماذا تمثل الشجاعة بالنسبة للإنسان العربي؟

تمثل الشجاعة للعربي الحياة ذلك أن البيئة هي التي فرضت على الإنسان أن يكون قويا وشجاعا فالبقاء دائما للأقوى وهذه الشجاعة

هل تقتصر الشجاعة بالمفهوم العربي على طبقة اجتماعية دون أخرى؟ كيف؟

لا تقتصر على طبقة معينة بل كل فرد في القبيلة يجب أن يكون شجاعا

قال الكاتب: «إن الشجاعة خلق عام عند العرب» وضح هذا الرأي

قصد الكاتب من قوله أن الشجاعة خلق عام عند العرب كون هذه الأخيرة من الصفات الخلقية والاجتماعية التي تأصلت في حياة العربي منذ أن فتح عينيه للحياة

«الصبر»لازمة من لوازم الرجل الشجاع، اذكر ما يؤكد هذا من النص، وهل الصبر وحده كاف لخلق الرجل الشجاع؟ علل إجابتك

ما يؤكد أن الصبر لازمة من لوازم الرجل الشجاع قوله : وافتخروا بصبرهم عند اللقاء وإن كان عنيفا حتى ينتصروا ونحن نرى أن الصبر وحده كاف لخلق الرجل الشجاع، ذلك أن الصبر على الشدائد وتحمل المآسي يجعلنا نميز بين الشجاع وغير الشجاع

كيف كان موقف النساء (الأمهات، والأخوات) من قتيل الحرب؟ أو موت الرجل الشجاع؟ ما رأيك من هذا المرقق؟

لم يكن النسوة يبكين على من قتل في الحرب وهذا موقف نبيل يزيد في إقدام المحاربين ويمنحهم قوة اكبر

لماذا تصاحب النسوة المتحاربين أثناء المعركة؟ وعلام تدل هذه المصاحبة؟

تصاحب النسوة المتحاربين أثناء المعركة ليبعثن الحمية والبسالة فيهم، وحتى لا يفكر الرجال في الفرار ويتركوا النساء سبايا الحرب، بل يدافع عنهن حتى الموت أو الانتصار

في النص قيمة خلقية متعلقة بالرجل الشجاع، بينها وما رأيك فيها؟

تضمن النص قيمة خلقية تتعلق بالرجل الشجاع وتتمثل في تربية الطفل على مظاهر الشجاعة حتى ترسخ في طباعه وأخلاقه. وهي قيمة تتطلبها الطبيعة والبيئة والنظام الذي عاشه العربي في العصر الجاهلي، حيث كانت الشجاعة من مستلزمات أخلاق الفتى العربي للدفاع عن نفسه وعن حماه.

يرتبط العربي –عادة- بالشجاعة، ما الحجج التي قدمها الكاتب على هذا الارتباط؟

الحجج التي قدمها الكاتب على ارتباط العربي بالشجاعة تأكيده على تحلي العرب بهذه الصفة بكل فئاتهم وعدم اقتصارها على البعض، وكذلك باكتسابها من طرف الأطفال منذ ولادتهم وكأنهم ورثوها ضمن الصفات الجسمية التي يرثونها عن آبائهم. وكذا اعتبار أن الحياة الجديرة بالبقيا هي حياة الفتوة والمجد والشجاعة.



تحضير نص الشجاعة مفخرة العربي – مجمل القول في تقدير النص

ما النمط الغالب على النص؟ علل إجابتك؟

نمط النص تفسيري لأن الكاتب يحلل ويشرح كيف تجدرت صفة الشجاعة في الإنسان العربي في العصر الجاهلي وتمكنت من عقليته.

ما مكانة الإنسان غير الشجاع في المجتمع العربي؟ حدد العبارات التي تدل عليها من النص.

مكانة الإنسان غير الشجاع في المجتمع العربي منعدمة، وشأنه شأن الميت أو الحقير.

كيف تبدو لك شخصية الكاتب من النص؟

يبدو الكاتب أنه على دراية واسعة بأهمية الشجاعة عند العربي في العصر الجاهلي. كما يبدو مفتخرا ومعتزا بما كان يتحلى به العربي لاسيما الشجاعة

استخرج من النص بعض خصائص البيئة العربية

من خصائص البيئة العربية، أن أهل البادية متفردون عن المجتمع يعيشون في العراء غير محتمين بأسوار وجدران وأبواب، ينفردون في البيداء.

وهي بيئة تمجد القوة والشجاعة تعتز بالموت تحت ظلال السيوف تعترف بالقوة ولو كانت في الخصوم ترى في الحرب حياتها.









بالتوفيق .....

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