يوم الشهيد "18 فبراير" [رحم الله شهدائنا الأبرار]

يوم الشهيد في الجزائر يصادف يوم 18 فيفري من كل سنة. تاريخ 18 فيفري هو يوم وطني للشهيد وتم الاحتفال به لأول مرة سنة 1989 وتهدف هذه المناسبة إلى إرساء الروابط بين الأجيال وتذكير الشباب بتضحيات الأسلاف من أجل استخلاص العبر والاقتداء بخطاهم، اتخذ يوم 18 فيفري من كل سنة يوما للاحتفال بذكرى الشهيد عرفانا بما قدمه الشهداء من تضحيات ويمثل هذا اليوم وقفة لمعرفة مرحلة الاستعمار التي عاشها الشعب الجزائري. تحتفل الجزائر بهذا اليوم منذ 1991 بمبادرة من تنسيقية أبناء الشهداء تكريما لمـا قدمه الشهداء مغزى هذه المناسبة هو التذكير بإستشهاد مليون ونصف المليون من الشهـداء لتحرير الجزائر. حيث استشهد الكثير من الشهداء عبر مسيرة التحرر التي قادها رجال المقاومات الشعبية منذ الاحتلال في 1830 مرورا بكل الانتفاضات والثورات التي قادها الأمير عبد القادر والمقراني والشيخ بوعمامة وغيرهم من المقاومين . وكانت الثورة التحريرية في أول نوفمبر 1954 حيث التف الشعب مع جيش التحرير وجبهة التحرير الوطني . سجلت الجزائر استقلالها في 5 جويلية 1962، ويحتفل بهذا اليوم بتنظيم العديد من التظاهرات. رحــــــــــــــــــم الله شــــــــــــــــــــهــــــــــــدائـــــــــــــــــنا الأبـــــــــــــــــــرار "حفظ الله الجزائر "