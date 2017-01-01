عن ماذا تعبر صورنا الرمزية؟

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة بقايا إنسان, ‏17 فيفري 2017 على 19:00.

  1. بقايا إنسان

    بقايا إنسان :: عضو شرفي ::

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    سلام الله على أحبتي الكرام وبعد:

    لقد طال بي بينكم المقام حتى تعرفت عليكم من خلال مواضعكم القيمة منها الجدية والفكاهية
    ومنها الفضفضة أو محاولة إفراغ شحنة زائدة حتى تتزن النفس ويسكن الفؤاد ويشد بعضدكم الوداد
    لكن ما لم أعرفه بل ما أردت مناقشته معكم هو: هل صوركم الرمزية تعبر عن شخصياتكم الحقيقية ؟
    أم تعبر عما تبحثون عنه في وجدانكم من طفولة وطموح وأمل ووفاء وترجي وما إلى ذلك من أحلام مترجمة بصور تتصدر المواضيع والردود؟

    أما عن شخصيتي أنا فتتكون في صورة سريالية بها 30 مخلوقا ومداخلا إلى مدينة وهو بذاته المخرج ورموز أخرى مشفرة احتفظت بها لنفسي

    هذا عن نفسي فماذا عن شخياتكم أنتم ولماذا تتغير الصور من حين لأخر؟؟ لكم المجال الواسع في الردود أحبتي الكرام
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏17 فيفري 2017 على 20:36
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    بقايا إنسان, ‏17 فيفري 2017 على 19:00
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا أخي أبا الحسن لقد طال غيابك عنا بمواضيعك الراقية
    حجز مكان لي عودة
     
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    الامين محمد, ‏17 فيفري 2017 على 20:22
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    وعليكم السلام و رحمة الله
    اهلا بك أخي الكريم وبموضوعك المميز
    اتعلم البعض يغير صورته على حسب مزاجه هههه والله اعلم هذا لا يهمني
    أما عن نفسي فصورتي لا تتغير ولا اظنها ستتغير فحبي للورقة و القلم جعلني اضع هذه الصورة , رغم ان احلامي بعيدة عن هذا لكن تجذبني تلك الصفحات البيضاء لاكتب واكتب فقط لا ادري لم ؟
    اما عن شخصيتي فلا اعرف عنها شيئا غير انني لازلت احاول بناء شخصية تستطيع الصمود في هذا العالم الواااسع وتتجاوز كل شيء يراه الاخرون صعبا
     
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    الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 20:41
    #3
  4. بقايا إنسان

    بقايا إنسان :: عضو شرفي ::

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    اهلا باختنا الكريمة شرفني ردك الهادف المميز والذي ان دل على شيئ فإنما يدل على استقرار في شخصيتكي ونظرتكي الواسعة لافاق بعيدة المنظر صادقة المخبر
    لكن أعيد عليكي السؤال من زاوية اوسع وهو:ماذا لو كان بإمكاننا تغيير صورنا الواقعية على حسب اتزان شخصيتنا؟فهل يعرف بعضنا بعض؟
    مشكورة مرة اخرى دمتي بود
     
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    بقايا إنسان, ‏17 فيفري 2017 على 20:58
    #4
  5. بقايا إنسان

    بقايا إنسان :: عضو شرفي ::

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    اهلا بالاخ الكريم محمد هههه حضوري اكيد غير ان نفسي في الكتابة بعيد
     
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    بقايا إنسان, ‏17 فيفري 2017 على 21:00
    #5
  6. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    عن نفسي فأنا لا أغيرها كثيرا
    و هي تعبير عما يختلجني من أحاسيس
    و اشتياق و هي تعكس حالتي النفسية
    فالصورة الرمزية هي كود لنفسيتي فمنها تعرف بماذا أحس
    فكذالك توقيعي فهو أيضا فرصة لي لاخراج المكبوتات هههههههههههه
     
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    الامين محمد, ‏17 فيفري 2017 على 21:11
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    العفو اخي :giggle:
    حسنا قلت ماذا لو بامكاننا .. ربما ستختلط علينا الامور ولن يعرف احد غيره سنرى فقط صورة "انفصامي شخصية "
     
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    الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 21:14
    #7
  8. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اخي الكريم موضوع مختلف بارك الله فيك
    اما عن صورتي الرمزية فقد اخترتها حسب الاسم الذي اطلقته على نفسي في المنتدى...
    ولي حلم كبير اود أن احققه اذا كان في العمر بقية ،وبمعانة الله عز وجل...
    وبالدعاء وحده ومع الكثير من العمل تتحقق الاحلام .
    مشكور الاخ الكريم
    تقبل مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏17 فيفري 2017 على 21:21
    #8
  9. بقايا إنسان

    بقايا إنسان :: عضو شرفي ::

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    سطيف
    ههههه إن عاتبتك فكأني أعاتب نفسي فأقول:يا محمد كم عمرصورتك هذه؟ههههه وكم مرة تغيرت الصور السابقة هههه؟ أحسب وبعده اجب هههه
     
    بقايا إنسان, ‏17 فيفري 2017 على 21:29
    #9
  10. بقايا إنسان

    بقايا إنسان :: عضو شرفي ::

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    يعني تتغير صورنا كالعافاريت ...؟؟ هههه فلربنا بداخلنا صورمرعبة ان بدت لايقربا احد ولا نقرب احد بل قد ينفرالرضيع أمه
    تحياتي واحترماتي
     
    بقايا إنسان, ‏17 فيفري 2017 على 21:34
    #10