عن ماذا تعبر صورنا الرمزية؟

سلام الله على أحبتي الكرام وبعد:



لقد طال بي بينكم المقام حتى تعرفت عليكم من خلال مواضعكم القيمة منها الجدية والفكاهية

ومنها الفضفضة أو محاولة إفراغ شحنة زائدة حتى تتزن النفس ويسكن الفؤاد ويشد بعضدكم الوداد

لكن ما لم أعرفه بل ما أردت مناقشته معكم هو: هل صوركم الرمزية تعبر عن شخصياتكم الحقيقية ؟

أم تعبر عما تبحثون عنه في وجدانكم من طفولة وطموح وأمل ووفاء وترجي وما إلى ذلك من أحلام مترجمة بصور تتصدر المواضيع والردود؟



أما عن شخصيتي أنا فتتكون في صورة سريالية بها 30 مخلوقا ومداخلا إلى مدينة وهو بذاته المخرج ورموز أخرى مشفرة احتفظت بها لنفسي



هذا عن نفسي فماذا عن شخياتكم أنتم ولماذا تتغير الصور من حين لأخر؟؟ لكم المجال الواسع في الردود أحبتي الكرام ​