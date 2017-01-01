عظم الله اجركم أخي العنقاء

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة الامين محمد, ‏18 فيفري 2017 على 17:39.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    بسم الله
    انا لله و انا اليه راجعون
    بقلوب راضية بقضاء الله و قدره
    وصلنا نبأ وفاة جد الاخ @العنقاء
    عظم الله أجرك اخي و غفر الله لفقيدكم
    اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وإكرم نزله ووسع مدخله
    وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

    اللهم نور له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته. اللهم أرحم غربته وأرحم شيبته.
    اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة.. لا تجعلها حفرة من حفر النار.
    اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وإكرم نزله. اللهم أبدله داراً خيراً من داره.
    وأهلاً خيراً من أهله.. وأهلا خيرا من أهله وزوجاً خيراً من زوجته وأدخله الجنة بغير حساب.
    برحمتك يا أرحم الراحمين.

    فعلا أخي راحوا الكبار
    و الله انه لأمر محزن
    اهل الحكمة و الطيب و النية
     
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    الامين محمد, ‏18 فيفري 2017 على 17:39
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    عظم الله اجركم اخي الكريم
    هذه هي الدنيا اناس يذهبون و آخرون يقبلون و الحكمة و الرزانة و النصيحة راحت مع اصحابها
    انا لله و انا اليه راجعون
    اللهم ارحمه برحمتك الواسعة و اجعل مثواه الجنة و الهم اهله و ذويه الصبر و السلوان
     
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    أم منيــــــر, ‏18 فيفري 2017 على 17:47
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    انا لله و انا اليه راجعون
    اللهم تغمد الفقيد برحمتك و الهم ذويه الصبر و السلوان
    آمين
    انا لله و انا اليه راجعون
     
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    habchisalaheddin, ‏18 فيفري 2017 على 18:18
    #3
  4. جميلة الاثر

    جميلة الاثر :: عضو مُشارك ::

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    انا لله وانا اليه راجعون .
    رحمه الله واسكنه فسيح جنانه
    ورزق اهله الصبر والسلوان
     
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    جميلة الاثر, ‏18 فيفري 2017 على 18:26
    #4
  5. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    أعظم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر لميتكم
    لله ماأخذ ولله ماأعطى وكل شيء بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا
    أسأل الله أن يرحمه ويوسع مدخله ويبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله ويكرم نزله
     
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    الصارم المسلول, ‏18 فيفري 2017 على 18:29
    #5
  6. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    ثبت الله أجركم
    وجعلها الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله
    لا أراكم الله ما يحزن في أحبابكم
    وأخلفكم خير منها
    اللّهم أجعل صلتنا بك أفضل من صّلة الأخرين
    ولا متضرعين لغيرك
    محمد أمين ـ أم منير ـ صلاح الدين ـ الصارم المسلول
    ثبتكم الله وبيض وجهكم وأعلا من كعبكم

     
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    العَنْقَاءُ, ‏18 فيفري 2017 على 18:29
    #6