عظم الله اجركم أخي العنقاء

ثبت الله أجركم

وجعلها الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله

لا أراكم الله ما يحزن في أحبابكم

وأخلفكم خير منها

اللّهم أجعل صلتنا بك أفضل من صّلة الأخرين

ولا متضرعين لغيرك

محمد أمين ـ أم منير ـ صلاح الدين ـ الصارم المسلول

ثبتكم الله وبيض وجهكم وأعلا من كعبكم



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