عظم الله اجركم أخي العنقاء

بسم الله انا لله و انا اليه راجعون بقلوب راضية بقضاء الله و قدره وصلنا نبأ وفاة جد الاخ @العنقاء عظم الله أجرك اخي و غفر الله لفقيدكم اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وإكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نور له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته. اللهم أرحم غربته وأرحم شيبته. اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة.. لا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وإكرم نزله. اللهم أبدله داراً خيراً من داره. وأهلاً خيراً من أهله.. وأهلا خيرا من أهله وزوجاً خيراً من زوجته وأدخله الجنة بغير حساب. برحمتك يا أرحم الراحمين. فعلا أخي راحوا الكبار و الله انه لأمر محزن اهل الحكمة و الطيب و النية