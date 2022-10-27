وفاة والد الاخت @خديجة ph

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,928
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
يؤسفنا ان ننقل إليكم نبأ وفاة والد الاخت الغالية @خديجة ph
بعد صراع طويل و شاق مع المرض

اختي خديجة عظم الله اجركم و غفر الله لفقيدكم
ربي يصبركم و يجعلكم خير خلف لخير سلف فلقد بلغنا
انه رجل صالح في زمن قل فيه الرجال و طيب من جيل النية و الطيب


اللَّهُمَّ
أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار.

اللَّهُمَّ
عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللَّهُمَّ
اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً.

اللَّهُمَّ
إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.

اللَّهُمَّ
أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

اللَّهُمَّ
أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين.

اللَّهُمَّ
أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

اللَّهُمَّ
اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللَّهُمَّ
افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللَّهُمَّ
املأ قبره بالرّضا والنّور والفسحة والسّرور.

اللَّهُمَّ
إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,928
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
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جليلوس

جليلوس

:: مُرشح لطاقم العمل ::
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4 جوان 2013
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النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
الله اكبر
انا لله وانا اليه راجعون
ربي يرحمو ويوسع عليه ويغفرلو يارب
صبرا جميلا خديجة ختي ربي يصبرك خيتي
 
بيبو نور

بيبو نور

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 أكتوبر 2022
المشاركات
136
النقاط
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العمر
15
محل الإقامة
المدية🌹🌹
الجنس
أنثى
رحمه الله و اسكنه فسيح جنانه
البقاء و الدوام الله،
أوصيكم بالصبر و الاحتساب و الدعاء للمتوفى نسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب
 
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