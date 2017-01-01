علماء اهل السنة و الجماعة

بدي أصفق لكِ تصفيقًا يسمع قعقةً في السماء

شكرًا شكرًا

هكذا هيا المواضيع لعلماءنا وإلا.. لا

رحم الله علماءنا النووي والترمذي

وأبو داود وإبن قيم والغزالي

لقد تعرضوا للسب كثيرًا

أليس بعض شيوخ المال وجواري الملوك

يكفر ويخرج هؤلاء العلماء من الملة ؟

يحسبون أنهم على شيء وهم لا شيء

أعوذُ بالله من شيطنتهم

أعوذ بالله من ينشر فكرهم

أعوذٌ بالله من جرمهم

شكرًا لكِ أطفأتِ غليلي

أخشي ما أخشاه يأتي أحدهم ويخبرك أين المصدر

من أتيتيِ بالمعلومات

لا حول ولا قوة إلّا بالله ​