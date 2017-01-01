وين راكم .. ؟!

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ميلينا, ‏20 فيفري 2017 على 17:11.

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  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    خاوتي واخوتاتي عندي بزاف مهدرتش اهنا ،نشوف وش كاين و نعطي رأيي مرة على مرة ،بصح اليوم بغيت نهدر و نقول وين راكم منشوفكمش في اقسام الشريعة والحياة
    الدنيا مش دائمة كل يوم يرحل واحد ،الصغير و الشاب والطفل و الشيخ و نفس الشيء بالنسبة النساء يعني لازم نتفكروا شوي الاخرة كيعاد دارنا الدائمة لازم نتعلموا و نسالوا و نستفسروا
    قليل جدا زوار هذا القسم يعني والله عيب ،
    دروس قيمة تعرض ومتالقاش الاهتمام الا نادرا ، نعالج كل امور الدنيا و نهمل الانفع يعني لا خير فينا و في لمتنا
    وين راكم ؟! علاه ماتجوش ؟
     
    أم ياسمينdz و حلم كبير معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏20 فيفري 2017 على 17:11
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    الاخت الكريمة مشكورة على الالتفاتة ،فقد يغفل القلب ،وتسرح العين ويتيه العقل.
    لتأتي الاخت الفاضلة جزاها الله كل خير فتوقظ النائم.
    تقبلي مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)



     
    حلم كبير, ‏21 فيفري 2017 على 14:22
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