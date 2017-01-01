السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خاوتي واخوتاتي عندي بزاف مهدرتش اهنا ،نشوف وش كاين و نعطي رأيي مرة على مرة ،بصح اليوم بغيت نهدر و نقول وين راكم منشوفكمش في اقسام الشريعة والحياة

الدنيا مش دائمة كل يوم يرحل واحد ،الصغير و الشاب والطفل و الشيخ و نفس الشيء بالنسبة النساء يعني لازم نتفكروا شوي الاخرة كيعاد دارنا الدائمة لازم نتعلموا و نسالوا و نستفسروا

قليل جدا زوار هذا القسم يعني والله عيب ،

دروس قيمة تعرض ومتالقاش الاهتمام الا نادرا ، نعالج كل امور الدنيا و نهمل الانفع يعني لا خير فينا و في لمتنا

وين راكم ؟! علاه ماتجوش ؟

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