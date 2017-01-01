البوم ذكرياتي .... ايه يا زمان وين راك

السلام عليكم يا جماعة الخير ويا الحاضرين واللي غايبين وتقرعجو علينا بالتخبية الحمد لله انكم بخير

اليوم يا جماعة حبيت انا ونتوما نجبدو



لالبوم نتاع التصاور ..... وصندوق الطفولة

اليوم نحكو على رواحنا وخلونا نضحكو شوي

ماكان لاه الوحدة تزوخ فينا ولا اوحد يزوخ ويقولك انا كنت وكنت وضرك يجي يهدر هلى الحطة

ايه يا السروال المقطع ارواح تشوف سراول بكري سنسلة فيه تقول رمانة هههه نروحو ليكول يا حسراه نحصلو ما تنحلش عكس سراول اليوم تضرب نسمة طاح السروال وديجا راهم قطعوه وهبطوه واش يزيدو

مولات الحطة نجبدو تصاورك نتاع بكري تبكي دم ههعهه يسشتشفى غير مالك وحكيم فينا وحتى هوما عندنا ما نستشفاو فيهم ونضحكو

كل واحد فيكم يجي يحكي واش كان يلبس ويجيبلي بواش كان يلعب وراح نبدا انا







قالكم انا كنت نموت على الصندالة هذي