البوم ذكرياتي .... ايه يا زمان وين راك

السلام عليكم يا جماعة الخير ويا الحاضرين واللي غايبين وتقرعجو علينا بالتخبية الحمد لله انكم بخير اليوم يا جماعة حبيت انا ونتوما نجبدو لالبوم نتاع التصاور ..... وصندوق الطفولة اليوم نحكو على رواحنا وخلونا نضحكو شوي ماكان لاه الوحدة تزوخ فينا ولا اوحد يزوخ ويقولك انا كنت وكنت وضرك يجي يهدر هلى الحطة ايه يا السروال المقطع ارواح تشوف سراول بكري سنسلة فيه تقول رمانة هههه نروحو ليكول يا حسراه نحصلو ما تنحلش عكس سراول اليوم تضرب نسمة طاح السروال وديجا راهم قطعوه وهبطوه واش يزيدو مولات الحطة نجبدو تصاورك نتاع بكري تبكي دم ههعهه يسشتشفى غير مالك وحكيم فينا وحتى هوما عندنا ما نستشفاو فيهم ونضحكو كل واحد فيكم يجي يحكي واش كان يلبس ويجيبلي بواش كان يلعب وراح نبدا انا قالكم انا كنت نموت على الصندالة هذي والحطة واش نقولكم كانو اهلينا معجبني بينا الالوان غير الفقاعي ونموتو عليهم كانو ليروب حمرا صفرا خضرا والكيكينات فالشعر ذيك هي مولات الحطة فيهم هههه وسالوبات شعال كنت نلبسهم والريبانات والالوان كل مرة نشري لون واللي يجو من الحج نستناهم غير على جال هذا هههه هو نتاع ذكورة مي نحبو والالعاب يا حسراه شوفو هذي كنت دايرة بيها رايي وطحت بها من بعد وليت شوفور نيميرو 1 ههههه بزاف العاب كانو المخيرين عندي ونموت عليهم بساطتهم ما كناش نحسو بواش صاري فالدنيا والدينا الفقر مي عيشونا مليح ورباونا مليح وكنا قانعين ما كناش نشوفو لوليد فلان عندو اودي والا واش لابس كنا كامل فرحانين تبدل الزمان وكل شي طور مي البنة راحت وولادنا عمرهم ماراح يعيشو واش عشنا حنا لانو ما راهمش يلعبو كيما كنا ما راهمش يعرفو للجار كيما كنا احنا والله الجيل هذا نقولك راح نص عمرك لانو ما عشتش فالزمان نتاعنا وشكون يشفى للخمسمية هههه وهذي الفرانك كيمدوناها كي شفل عيد والله يا جماعة صدقوني دمعو عينيا كي تفكرت زمان وبابا ربي يرحمو والطفولة وقداش كنت فرحانة وكانت حياتي هايلة يا ريتني ما كبرت والله نخليكم نتوما تحكولي على طفولتكم وجيبولي تصاور واش كنتو تلبسو بواش تلعبو اجبدو لالبوم خلونا نضحكو شوي مالك ارواح يرحم باباك حابة نضحك انت والحلم الكبير الميقري نتاعنا ارواح ارواح المادام ما تقراش هههههه شكرا والورد الاحمر ابدي لاروب الصفرا نتاعك فتحي ماكان لاه تلعبها اليوم قناص وفالبيرو اجبد سروالك الازرق ههههه ورينا التصاور كي كان شعرك غابة لامازون هههه الخط ليكم