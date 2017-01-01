البوم ذكرياتي .... ايه يا زمان وين راك

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏27 أفريل 2017.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
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    السلام عليكم يا جماعة الخير ويا الحاضرين واللي غايبين وتقرعجو علينا بالتخبية الحمد لله انكم بخير
    اليوم يا جماعة حبيت انا ونتوما نجبدو

    لالبوم نتاع التصاور ..... وصندوق الطفولة

    اليوم نحكو على رواحنا وخلونا نضحكو شوي
    ماكان لاه الوحدة تزوخ فينا ولا اوحد يزوخ ويقولك انا كنت وكنت وضرك يجي يهدر هلى الحطة
    ايه يا السروال المقطع ارواح تشوف سراول بكري سنسلة فيه تقول رمانة هههه نروحو ليكول يا حسراه نحصلو ما تنحلش عكس سراول اليوم تضرب نسمة طاح السروال وديجا راهم قطعوه وهبطوه واش يزيدو
    مولات الحطة نجبدو تصاورك نتاع بكري تبكي دم ههعهه يسشتشفى غير مالك وحكيم فينا وحتى هوما عندنا ما نستشفاو فيهم ونضحكو
    كل واحد فيكم يجي يحكي واش كان يلبس ويجيبلي بواش كان يلعب وراح نبدا انا
    قالكم انا كنت نموت على الصندالة هذي


    upload_2017-4-27_17-52-33.jpeg
    والحطة واش نقولكم كانو اهلينا معجبني بينا الالوان غير الفقاعي ونموتو عليهم
    كانو ليروب حمرا صفرا خضرا والكيكينات فالشعر ذيك هي مولات الحطة فيهم هههه
    وسالوبات شعال كنت نلبسهم
    والريبانات والالوان كل مرة نشري لون
    upload_2017-4-27_18-5-13.jpeg
    واللي يجو من الحج نستناهم غير على جال هذا هههه هو نتاع ذكورة مي نحبو

    upload_2017-4-27_18-4-41.jpeg
    والالعاب يا حسراه شوفو هذي كنت دايرة بيها رايي وطحت بها من بعد وليت شوفور نيميرو 1


    upload_2017-4-27_18-3-18.jpeg

    ههههه بزاف العاب كانو المخيرين عندي ونموت عليهم
    بساطتهم ما كناش نحسو بواش صاري فالدنيا والدينا الفقر مي عيشونا مليح ورباونا مليح وكنا قانعين ما كناش نشوفو لوليد فلان عندو اودي والا واش لابس كنا كامل فرحانين
    تبدل الزمان وكل شي طور مي البنة راحت وولادنا عمرهم ماراح يعيشو واش عشنا حنا لانو ما راهمش يلعبو كيما كنا ما راهمش يعرفو للجار كيما كنا احنا
    والله الجيل هذا نقولك راح نص عمرك لانو ما عشتش فالزمان نتاعنا
    وشكون يشفى للخمسمية هههه

    upload_2017-4-27_17-54-43.jpeg
    وهذي الفرانك كيمدوناها كي شفل عيد
    upload_2017-4-27_17-55-27.jpeg


    والله يا جماعة صدقوني دمعو عينيا كي تفكرت زمان وبابا ربي يرحمو والطفولة وقداش كنت فرحانة وكانت حياتي هايلة يا ريتني ما كبرت والله

    نخليكم نتوما تحكولي على طفولتكم وجيبولي تصاور واش كنتو تلبسو بواش تلعبو
    اجبدو لالبوم خلونا نضحكو شوي
    مالك ارواح يرحم باباك حابة نضحك انت والحلم الكبير الميقري نتاعنا ارواح ارواح المادام ما تقراش هههههه
    شكرا والورد الاحمر ابدي لاروب الصفرا نتاعك
    فتحي ماكان لاه تلعبها اليوم قناص وفالبيرو اجبد سروالك الازرق ههههه
    ورينا التصاور كي كان شعرك غابة لامازون هههه
    الخط ليكم
     

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    ليليا مرام, ‏27 أفريل 2017
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    موضوع هايل ختي ليليا والله صح الطفولة عندها حلاوة ماتروحش مهما تطور الزمن
    المهم راني نرجع بإذن الله ونرد بما يليق بموضوع كيما هادا
    خاطر ختك سبيسيال ذكريات ههههه اي حاجة تخص الذكريات تلقايني هنا
    لي عودة ان شاء الله
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏27 أفريل 2017
    #2
  3. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو متألق ::

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    أههههه
    لولاد كانت عندهم كواسر وجوارح من ليل للّيل ، وكلاكات كاتيكا هاذيك يحملها في يدو تشوفيه طاير من شارع للشارع ميغ :LOL:
    راحت جيل تاع ذرك ما يعرفوهاش ، حتي تاع الحج راهم طورو كن ما يجيب أيفون 5 ولا بلاستيشن 4 راهم مايفرحوش لولاد
    مرا جدي الله يرحمه جاب هذيك السوارة لنشوفو فيها مكة تعرفيها؟ عطاها لولاد قالولو يابوي هاذي وش نديرو بها عمارهم لسع 6 سنين
    طورت الحالة سبحان الله بكري كانت النية في كلّ شيء .
    يعطيك الصحة ليليا على التذكرة والسفرية معك في الزمن الذهبي

     
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    العَنْقَاءُ, ‏27 أفريل 2017
    #3
  4. بشرى ملاك

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    وهاد الالعاب تعقلوهم

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    بشرى ملاك, ‏27 أفريل 2017
    #4
  5. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو متألق ::

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    [​IMG]

    هههه قرة

    [​IMG]

    هاذي يقولولها نطيطة مزالت منتشرة شوية ، كانت عمتي خضرا الله يذكرها على خير ضالة تلعب فيها مرار على مرا كي تصل للحلقة الأخيرة وتصد ورائها باه تخير دار
    تبعث حجرة فوق راسي تنوضلي حبات حبات في راسي ههه :LOL:
     
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    العَنْقَاءُ, ‏27 أفريل 2017
    #5
  6. missing heart

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    السلام عليكم
    مميز كالعادة
    في المتابعة باذن الله
    و ربما اعود
    تحياتي​
     
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    missing heart, ‏27 أفريل 2017
    #6
  7. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    [​IMG]

    مازلت نلعبها هههههههههه

    [​IMG]


    تصدقي ؟؟ مازالو عندنا نفس الالوان تاعي الزرقاء و الحمراء لاختي الكبرى و الخضراء لاختي الصغرى


    [​IMG]

    هدو عندي منهم يا حسراه نحب الوانهم


    [​IMG]

    هدي لليوم نلعبها
    نرسمو في فناء بيتنا ونلعبها
     
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    missing heart, ‏27 أفريل 2017
    #7
  8. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    اه يا ليليا ختي واش جبدتيلنا
    اه علي ايام الطفولة الراااائعة والله صدقيني مزالني لحد الان نروح للشارع لي كنت ساكنة فيه والمنزل نتاعنا ونوقف ويمر عليا شريط طفولتي
    ونحوس علي ولاد وبنات الجيران لي كبروا
    المهم حبيبتي دوك نرجعلك ونجيلك الصور هههه
    ياريييييث يولي زمان فات ياريييث
    مشكورة حبيبتي
    تحياتي
     
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    Malika Tlm, ‏27 أفريل 2017
    #8
  9. حلم كبير

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    يعطيك الصحة والعافيه ختي الفرفوشة (y)

    الذكريات منين نبدا من ربع سنين ولا خمس سنين ولا عشرة......

    كنت نلعب بصح ميش بالالعاب ،لانو حنا ما يشريولناش الالعاب:cautious:

    كنا نروحو للحمادة ونخيرو حجرات يشبهو للسيارات ونخيرو بلاصة فيها الظل ونديرو طرق وشوارع بالتراب ،ونبداو عن عن عن شتا البنات ولا الذراري.
    ونبنيو ديار بالحجر والطين قدام الساقية ونتنافسو وشكون اللي دارو ابهى ونعدلوهم مليح ( الله غالب ما كانتش كاينة الصوارة في هاذاك الوقت ،نخدموهم تحفة ).

    وحنا كنا عشرة الله يبارك خمسة بنات وخمس ذراري نديرو ماتش نتاع بالو والبالو نخدموه بالسواشي والخيوط والكتان ( ما عدا خويا الصغير خلاص ما يلعبش ) نديرو زوج افرقة ربعة ربعة والحكم ختي لكبيرة زعما هي ما تحبش تلعب معانا كبرت(بريستيج:sneaky:) ونقعدو كامل العشية نلعبو تسمعي غير تيري ياو تيري ،ولاخر يعيط ياو جي دفوع( زعما دفاع) وتزيدك نعرفو حتى التسلل و لاما ( زعما مسها بيديه ) خخخخخخ.

    نتحاربو مع بعضانا بالزنباع ( ثمار الصنوبر) واللي تقاس الله يرحمو ،ميش من الضربة ياو من الوالدة تلحق عليه بطريحة لانو الوحيد اللي ما هربش والباقي أكل تفرg فالحمادة :devilish: شواطن في حمادة وحدنا .

    كل صباح نوضو رايحين للقراية على الاذاعة الوحيدة وعلى غنا ميادة الحناوي ،ووردة الجزائرية وزليخة وهاذيك اللي تغني : يا اللي عاقب منا وا... لابس الناضور ،والفيستا كحلة والصباط صبورا( زعما حذاء رياضي باسكات:LOL:)

    نطلعو مع الشجر نحيو الفاكية ،العشوش نتاع الوعل وما خليناهمش .
    كنا نلعبو ثاني فالواد ،نروحو كامل مع الوالدة كي تعود رايحة تغسل الزور والملاحف والحنابل ( مسكينة أمي الله يذكرها على خير ويكون معاها ) تحطهم تغسلهم مع اختي الكبيرة وحنا ذراري وبنات نروحو نديرو سد فالواد نتاع حجر ونعومو .

    صرحنا بالمعز والشياه وصرحنا بالدنودة ( جمع دند وهو الديك الرومي :p)

    لبسنا المقطع اللي راه ولا اليوم مودا :confused:

    الحلاوة هاذي تجي كيما المنام ،بصح عندنا ما أحلى منها ،التمر ،والوالدة كانت تديرلنا الgاطو السابلي وتديرلنا خبز الدار ( لحد الان ما صادفتش واحد يديرو كيما هي ).

    والله يا كي يجي الربيع وتخدملنا الوالدة هاذوك الربيعات ( خبزات كسرة صغيرين تزينهم بالمgواسة والخاتم قبل ما يطيبو وتطليهم بصفار البيض كي يطيبو ) ويملاولنا الطلاعة الصغيرة تمر وتشينة ومبرجا ( البراج) ونروحو للتل نربعو ونغنيو : بوربيع الربعاني كل عام تلقاني انا وأمي وأبي وخوياني ونملاو الطلالع نوار بعد ما كلينا كلش ونروحو للدار في اتم السعادة نرقدو بلا عشى( شبعناها كسرا ومبرجة وخضرا من برا ....;))

    ياااااه يا ختي وين راها يامات زمان ،رحت ومانيش حاب نولي .....
    يعطيك الصحة درتي موضوع مختلف وينحي على الخاطر(y)

    تقبلي مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏27 أفريل 2017
    #9
  10. Only me

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    عجبتني لاروسات هههههه
    والله طريقتك في سرد الذكريات خليتني نعيشهم في لحظة
     
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    Only me, ‏27 أفريل 2017
    #10
  11. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    باين من الصور عشتي طفولة سعيدة
     
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    Only me, ‏27 أفريل 2017
    #11
  12. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    ايه يامات زمااااان وشحاااال كانو شابين شكرا ليليا فكرتينا في يامات زمان كانت ايام جميلة مختلطة بأيام حزينة وهاذي هي سنة الحياة ، شكرا حبيبتي
     
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    دعاء الجنات, ‏27 أفريل 2017
    #12
  13. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    لا حبيتي تسييها ما تنسايش حقوق الطبع محفوظه لامي ،وبراءة الاختراع هههههه
    سعيد انها اعجبتكي ،بارك الله فيك
    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏28 أفريل 2017
    #13
  14. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    مهما حاولت ، تبقى لمسة الوالدة تشكل كل الفرق
     
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    Only me, ‏28 أفريل 2017
    #14
  15. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم اختي مريومة يعطيك الصحة على اعتماد الموضوع
    ايه عربني وارجعي رانا خلينالك الستاد نعرف ردك ههه
    ارواخي خليني نعرف واش كنتي تلبسي ههه
    شكرا
     
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    ليليا مرام, ‏28 أفريل 2017
    #15
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم اختي اهلا وسهلا بيك
    ايه والصوارة ننساها هبلتي انا كانو يهفوني يقولولي ذيك هي مكة راهي الداخل وانا نفرح كي يجو نشوف فيها ونعاود يا حسراه كانت اغلى هدية نستناو الحجاج عليها والمسايس ههه
    كنا نلعبو مع الذكور نورمال ما عندناش الحيلة نخيرو العريس هههه كبرو وما داونا ما والو ههه ضيعنا غير وقتنا معاهم هههه
    النية هي اللي غابت بين الناس
    ويعطيك الصحة انتي ثاني شكرا
     
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    ليليا مرام, ‏28 أفريل 2017
    #16
  17. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    بشرى راكي من الجيل الذهبي كبرنا وندمنا ياو شكرا
     
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    ليليا مرام, ‏28 أفريل 2017
    #17
  18. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم اختي اهلا وسهلا نورتيني
    تسلمي نحبك تشاركي ومش تابعي ورك نستناك ترجعي تحكيلي وواش كنتي تلبسي الوقت هذاك لو تشفايلو او حتى طفولتك احكينا عليها وواش تبدل فرايك
     
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    ليليا مرام, ‏28 أفريل 2017
    #18
  19. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    سلام عليكم مليكة واش راكي واش راها تلمسان وطاحت المطر كاش ببوش راح يولي خنفوس من وعدتيني عندو عامين
    انا ضرك فالحومة ذاك النهار عاودو الGودرو وراكي عارفة كنا صغار نحبوه جديد وسخون ونجرو فيه عيطت لجارتي قتلها اليوم وماشي كل يوم انا طالعة هابطة نجري فيها بالحفا هههه جارتي تبكي من الضحك تقولي مهبولة ضرك يقولو هبلت قتلها نورمال قوليلهم تتوحم ههههه جريت حتى شبعت ههه

    يا ريت يولي الزمان يا مليكة مي لالاسف راه يمشي وناس بكري راحو واللي بقاو تبدلو
    الله يجعل الخير
    العفو نستنامك عاودي ارجعي نعرف واش كنتي تلبسي وكيفاه كانت طفولتك
    وعليكم السلام شكرا
     
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    ليليا مرام, ‏28 أفريل 2017
    #19
  20. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    والله يا خويا قريت ونتخيل كل شي روعة روعة والله ماكان قد معيشة الريف وولاد الجيران والنية خسارة كلشي راح والله
    ومرورك كيفاه ما نتقبلوش يا الميقري راك ديتنا بعيد
    شكرا
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏28 أفريل 2017
    #20
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