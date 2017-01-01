استعباد الايتام

حدثوني كثيرا عن تلك العائلة

و عن اهتمامهم باليتيم خاصة , قالوا يرعونه حق الرعاية

و يكفلونه حق الكفالة . و يكسونه الكسوة اللائقة

و يحنون عليه حنانا يليق به



فأثلج صدري فرحا ايما فرح أنه و لله الحمد هناك سبب

سيرحمنا الله به

فكافل اليتيم رفيق العدنان يوم يحاسبنا الديان

و المسح على رأسه يرفع غضب الله و ينزل الرحمات و الغيث

و البلا و المصائب



قررت الذهاب لأرى ذالك المنظر

و توقعت ان اشاهد أطفالا لا اعرف من هو اليتيم بينهم



صليت الظهر و من المسجد توجهت الى تلك المزرعة

و عينايا شاخصتان و قلبي يرفرف و يرقص فرحا

على الأقل سأرى ما يجعل قلبي الحزين يهدأ و يرتاح و يسعد



حتى وصلت المزرعة وجدت القوم يصلحون جرارا عندهم

ألقيت التحية و استقبلوني بكل ود و حفاوة

و أجلسوني بمكان غير بعيد عن المستودع

فكنت أحدثهم و استرق النظر لكي أرى ما ألأتيتهم لأجله



حتى طلع علينا طفل كالبدر جميل المنظر يداه متسختان بالزيوت

حاملا بعض الخردة . و لم يكد يلتقط انفاسه حتى امره أحدهم بأن يعيد الغنم فقد اوشكت ان ترتع

فذهب مسرعا و أعادها و رجع الينا مرة أخرى

ليأمره آخر بغسل بعض القطع فجلس على ركبتيه فظهرت احداهما لأن سرواله كان هشا

و كان يبتسم طول الوقت سألتهم ابن من هذا الصبي

فكانت المفاجأة انه هو اليتيم

فحزنت و كظمت غيضي فربما في الأمر خطب لا يبدوا لي



جلست حوالي الساعة فلو كان معه عداد لوجداه قد مشى و جرى لكيلومترات معدودة

بين الغنم و الخردة و بين نادي لفلان و خذ لعلان و اترك و خذ



فسألت القوم سؤال حيلة و خبث مني

ما شاء الله هذا يتيم بينكم أفضل له من مخالطة اصحاب السوء

فبادروني بالمباهات نحن نرعاه و اخته التي تكبره



وقال له كبيرهم ابوكرش كبيرة اكمل عملك و خذ كيسا من البطاطا

و غدا لا تذهب الى أي مكان فعندنا أعمال نكملها



سألتهم عن هل لديه أجرة فقال لي كبيرهم

اليوم لم يعمل شيء و سيأخذ كيسا من البطاطا



و عندما يشتغل بشغل يأخذ اجرة يوم يعني على حسب نوع العمل

و اخته تقوم بعمل البيت و تأخذ اكل جاهز مما تبقى من الأكل



سألتهم عن دراستهما فقالوا أيتام مثلهم كل يوم في مكان ما حاجتهم الى الدراسة

فهم يساعدون أمهم على الدنيا و مصاريفها و همومها



يا سبحان الله اولادهم في المدارس و هؤلاء الأيتام مجرد خدم عندهم

و يباهون انهم يرعونهم

و كل ذالك الجري و الجلي ليس عملا بل هو مرح و فرح و لعب مقابل كيس من البطاطا

اما حال البنت فالله وحده يعلم حالها مع النسوة أكيد هي شغالة مقابل اكل بطنها

او مقابل بقايا لباسهم و أكلهم

لا اله الا الله



أحبتي هته ليست كفالة بل هي عبودية و استعباد لأطفال فقدوا وليهم

فلا أحد سيدافع عنهم لو كان أبوهم حيا أكيد لما رضي ببنته تعمل شغالة عند النسوة

و تغسل وسخهم

لو كان أبوهم حيا لكان ذالك البرعم في المدرسة



اغنياء يتباهون برعاية الأيتام بينما هم يستعبدونهم

لو أردت كفالتهم لعاملتهم كما تعامل بنت و ولدك



فرفيق العدنان يوم الحساب هو كفيلهم و ليس مستعبدهم

و أكل حقهم هو أكل للنار و ساءت سبيلا

((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا))

عدت الى أهلي حزنانا أسفا