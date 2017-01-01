استعباد الايتام

حدثوني كثيرا عن تلك العائلة و عن اهتمامهم باليتيم خاصة , قالوا يرعونه حق الرعاية و يكفلونه حق الكفالة . و يكسونه الكسوة اللائقة و يحنون عليه حنانا يليق به فأثلج صدري فرحا ايما فرح أنه و لله الحمد هناك سبب سيرحمنا الله به فكافل اليتيم رفيق العدنان يوم يحاسبنا الديان و المسح على رأسه يرفع غضب الله و ينزل الرحمات و الغيث و البلا و المصائب قررت الذهاب لأرى ذالك المنظر و توقعت ان اشاهد أطفالا لا اعرف من هو اليتيم بينهم صليت الظهر و من المسجد توجهت الى تلك المزرعة و عينايا شاخصتان و قلبي يرفرف و يرقص فرحا على الأقل سأرى ما يجعل قلبي الحزين يهدأ و يرتاح و يسعد حتى وصلت المزرعة وجدت القوم يصلحون جرارا عندهم ألقيت التحية و استقبلوني بكل ود و حفاوة و أجلسوني بمكان غير بعيد عن المستودع فكنت أحدثهم و استرق النظر لكي أرى ما ألأتيتهم لأجله حتى طلع علينا طفل كالبدر جميل المنظر يداه متسختان بالزيوت حاملا بعض الخردة . و لم يكد يلتقط انفاسه حتى امره أحدهم بأن يعيد الغنم فقد اوشكت ان ترتع فذهب مسرعا و أعادها و رجع الينا مرة أخرى ليأمره آخر بغسل بعض القطع فجلس على ركبتيه فظهرت احداهما لأن سرواله كان هشا و كان يبتسم طول الوقت سألتهم ابن من هذا الصبي فكانت المفاجأة انه هو اليتيم فحزنت و كظمت غيضي فربما في الأمر خطب لا يبدوا لي جلست حوالي الساعة فلو كان معه عداد لوجداه قد مشى و جرى لكيلومترات معدودة بين الغنم و الخردة و بين نادي لفلان و خذ لعلان و اترك و خذ فسألت القوم سؤال حيلة و خبث مني ما شاء الله هذا يتيم بينكم أفضل له من مخالطة اصحاب السوء فبادروني بالمباهات نحن نرعاه و اخته التي تكبره وقال له كبيرهم ابوكرش كبيرة اكمل عملك و خذ كيسا من البطاطا و غدا لا تذهب الى أي مكان فعندنا أعمال نكملها سألتهم عن هل لديه أجرة فقال لي كبيرهم اليوم لم يعمل شيء و سيأخذ كيسا من البطاطا و عندما يشتغل بشغل يأخذ اجرة يوم يعني على حسب نوع العمل و اخته تقوم بعمل البيت و تأخذ اكل جاهز مما تبقى من الأكل سألتهم عن دراستهما فقالوا أيتام مثلهم كل يوم في مكان ما حاجتهم الى الدراسة فهم يساعدون أمهم على الدنيا و مصاريفها و همومها يا سبحان الله اولادهم في المدارس و هؤلاء الأيتام مجرد خدم عندهم و يباهون انهم يرعونهم و كل ذالك الجري و الجلي ليس عملا بل هو مرح و فرح و لعب مقابل كيس من البطاطا اما حال البنت فالله وحده يعلم حالها مع النسوة أكيد هي شغالة مقابل اكل بطنها او مقابل بقايا لباسهم و أكلهم لا اله الا الله أحبتي هته ليست كفالة بل هي عبودية و استعباد لأطفال فقدوا وليهم فلا أحد سيدافع عنهم لو كان أبوهم حيا أكيد لما رضي ببنته تعمل شغالة عند النسوة و تغسل وسخهم لو كان أبوهم حيا لكان ذالك البرعم في المدرسة اغنياء يتباهون برعاية الأيتام بينما هم يستعبدونهم لو أردت كفالتهم لعاملتهم كما تعامل بنت و ولدك فرفيق العدنان يوم الحساب هو كفيلهم و ليس مستعبدهم و أكل حقهم هو أكل للنار و ساءت سبيلا ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)) عدت الى أهلي حزنانا أسفا الامين محمد