استعباد الايتام

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏20 فيفري 2017 على 18:37.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    حدثوني كثيرا عن تلك العائلة
    و عن اهتمامهم باليتيم خاصة , قالوا يرعونه حق الرعاية
    و يكفلونه حق الكفالة . و يكسونه الكسوة اللائقة
    و يحنون عليه حنانا يليق به

    فأثلج صدري فرحا ايما فرح أنه و لله الحمد هناك سبب
    سيرحمنا الله به
    فكافل اليتيم رفيق العدنان يوم يحاسبنا الديان
    و المسح على رأسه يرفع غضب الله و ينزل الرحمات و الغيث
    و البلا و المصائب

    قررت الذهاب لأرى ذالك المنظر
    و توقعت ان اشاهد أطفالا لا اعرف من هو اليتيم بينهم

    صليت الظهر و من المسجد توجهت الى تلك المزرعة
    و عينايا شاخصتان و قلبي يرفرف و يرقص فرحا
    على الأقل سأرى ما يجعل قلبي الحزين يهدأ و يرتاح و يسعد

    حتى وصلت المزرعة وجدت القوم يصلحون جرارا عندهم
    ألقيت التحية و استقبلوني بكل ود و حفاوة
    و أجلسوني بمكان غير بعيد عن المستودع
    فكنت أحدثهم و استرق النظر لكي أرى ما ألأتيتهم لأجله

    حتى طلع علينا طفل كالبدر جميل المنظر يداه متسختان بالزيوت
    حاملا بعض الخردة . و لم يكد يلتقط انفاسه حتى امره أحدهم بأن يعيد الغنم فقد اوشكت ان ترتع
    فذهب مسرعا و أعادها و رجع الينا مرة أخرى
    ليأمره آخر بغسل بعض القطع فجلس على ركبتيه فظهرت احداهما لأن سرواله كان هشا
    و كان يبتسم طول الوقت سألتهم ابن من هذا الصبي
    فكانت المفاجأة انه هو اليتيم
    فحزنت و كظمت غيضي فربما في الأمر خطب لا يبدوا لي

    جلست حوالي الساعة فلو كان معه عداد لوجداه قد مشى و جرى لكيلومترات معدودة
    بين الغنم و الخردة و بين نادي لفلان و خذ لعلان و اترك و خذ

    فسألت القوم سؤال حيلة و خبث مني
    ما شاء الله هذا يتيم بينكم أفضل له من مخالطة اصحاب السوء
    فبادروني بالمباهات نحن نرعاه و اخته التي تكبره

    وقال له كبيرهم ابوكرش كبيرة اكمل عملك و خذ كيسا من البطاطا
    و غدا لا تذهب الى أي مكان فعندنا أعمال نكملها

    سألتهم عن هل لديه أجرة فقال لي كبيرهم
    اليوم لم يعمل شيء و سيأخذ كيسا من البطاطا

    و عندما يشتغل بشغل يأخذ اجرة يوم يعني على حسب نوع العمل
    و اخته تقوم بعمل البيت و تأخذ اكل جاهز مما تبقى من الأكل

    سألتهم عن دراستهما فقالوا أيتام مثلهم كل يوم في مكان ما حاجتهم الى الدراسة
    فهم يساعدون أمهم على الدنيا و مصاريفها و همومها

    يا سبحان الله اولادهم في المدارس و هؤلاء الأيتام مجرد خدم عندهم
    و يباهون انهم يرعونهم
    و كل ذالك الجري و الجلي ليس عملا بل هو مرح و فرح و لعب مقابل كيس من البطاطا
    اما حال البنت فالله وحده يعلم حالها مع النسوة أكيد هي شغالة مقابل اكل بطنها
    او مقابل بقايا لباسهم و أكلهم
    لا اله الا الله

    أحبتي هته ليست كفالة بل هي عبودية و استعباد لأطفال فقدوا وليهم
    فلا أحد سيدافع عنهم لو كان أبوهم حيا أكيد لما رضي ببنته تعمل شغالة عند النسوة
    و تغسل وسخهم
    لو كان أبوهم حيا لكان ذالك البرعم في المدرسة

    اغنياء يتباهون برعاية الأيتام بينما هم يستعبدونهم
    لو أردت كفالتهم لعاملتهم كما تعامل بنت و ولدك

    فرفيق العدنان يوم الحساب هو كفيلهم و ليس مستعبدهم
    و أكل حقهم هو أكل للنار و ساءت سبيلا

    ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا))

    عدت الى أهلي حزنانا أسفا

    الامين محمد
     
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    الامين محمد, ‏20 فيفري 2017 على 18:37
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اخي الفاضل لا شيء يحز في القلب ويؤلمه ،اكثر من رؤية ايتام الام والاب معا وقد تاهو في هذه الدنيا ،والادهى بحثا عن لقمة يسدون بها جوعهم فقط لا شيء آخر.


    يتيم... نعم يتيم رحلا نعم رحلا ابي وامي
    يتيم بقت لي أخت لا اعرف ارعاها ام ترعاني
    يتيم تكفل بي الناس وتكفلت بخدمتهم ورجلاي لا تحملاني..
    كيس بطاطا كيس بطاطا يا ناس هو اجري..
    تبجح الكريم بكرمه امام الناس انه يعيلني
    ما حاجتي للتعليم هكذا قضى على مستقبلي
    وبجشع حولوني الى آلة للعمل في ثواني
    ادعو الرحيم أن يرحمني واختي
    فليس غيره لي معين ويفهمني
    ابكي سرا وفي داخلي تنهمر دموعي .
    الله من سبع سماوات سيحميني .
    فهو قال ان الاطفال احبابي
    ولن يفرط الحبيب بحبيبه صدقوني
    فما بالكم لو كان رب العزه بجانبي.

    أخي لم استطع مسك نفسي عن قول هذه الكلمات ،التي لا اضنها توفيهم حقهم.
    اين هو المسح على راس اليتيم اين الرحمة
    إن لله وان اليه راجعون
    شكرا اخي على الموضوع والتذكير
    تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏20 فيفري 2017 على 18:57
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    لا حول و لا قوة الا بالله
    الله يجعل الخير
    يتعلمو الحسانة في رؤوس اليتامى
    و يربحو المزية على ظهور اليتامى
    و يتسعبدو اليتامى
    و يقلك بلي راني كافل يتيم
    الله يهدي ...
    ....
    كيما قال دحمان الحراشي الله يرحمو و يوسع عليه
    ....
    غير لي يحب صلاحو ...واحد في مية تصيب في عشرتو شبعان
    علاش الناس قباحو ...كل واحد يقول من عندي يا فلان
    القلوب قساحو ...و الحسود قداو النيران
    الله يجعل الخير
    شكرا خويا امين
     
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    habchisalaheddin, ‏20 فيفري 2017 على 18:58
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    لم استطع تمالك دموعي
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    الامين محمد, ‏20 فيفري 2017 على 19:03
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أرايت اخي هل هناك اكثر من هذا الشجع
    اشكرك على كريم مروركم و حسن أخلاقكم
    اخي صلاح
     
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    الامين محمد, ‏20 فيفري 2017 على 19:05
    #5