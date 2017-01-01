خطيبي خانني عده مرات هل انفصل عنه

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة نسمة الفجر, ‏21 فيفري 2017 على 06:31.

  1. نسمة الفجر

    نسمة الفجر :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم انا فتاه أبلغ من العمر 24 سنه أنهيت دراستي الحمد لله و انا اشغل الآن وظيفه مرموقة ....انخطبت عندما كنت في الجامعه من شاب متواضع توقف عن التعليم في المتوسط تعرفه عائلتي و اخوتي و لكن في فتره الخطوبه اكتشفت أنه يتكلم مع البنات سواء في الفايسبوك أو الهاتف و كل مره يقنعني أنه يحبني و لن تتكرر هذه التفاهات ....و لكن المره الاخيره و تزامنا مع حفل خطوبتنا الرسميه و جدت امراه صديقه في الفايسبوك لا يوجد معها أي صديق رجل إلا هو و و جدتها نتحاور معه في بعض التعليقات و تغازله و يغازلها على أساس أنها ستكون زوجته المستقبلية ....انصدمت فصارحته فقام ب مسح كل شي حتى حساب البنت و قال لي انت تتوهمين....كيف أتصرف انا خائفة إذا تزوجت معه تبقى فيه هذه الصفة فقدت ثقتي فيه كليا هل افسخ خطوبتي علما اني عندي فرص كثيره و لرجال في مستواي التعليمي ساعدوني باتخاذ القرار من فضلكم فأنا في أمر مصيري
     
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    نسمة الفجر, ‏21 فيفري 2017 على 06:31
    #1
  2. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    السلام عليكم والله امرك محير
    لانو يااختي صراحة المستوى نتاعك والمستوى نتاعو فرق كبير هذا اولا ومانيش نحكي بالضبط على المستوى الدراسي
    لكن مستوى التفكير جد بسيط عند هذا السيد
    باسكو كاين شيء رجال ماعندوش مشكلة في اظافة الفتيات ويدير عشرين علاقة مع اي طفلة
    باسكو ديما ديما الراجل يحوس على فتاة احسن من الاخرى وماشي كامل الرجال كيف كيف
    لكن يااختي مصيرك بين يديك لانو هذا الشاب يستصغر في التفكير نتاعك وحاطك كي شغل وحدة بوجادية ما تعرف والو
    المهم استيري ربي وشاوري اهلك وديري الصواب ...والله اعلم سلام.
     
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    hakim story, ‏21 فيفري 2017 على 13:37
    #2
  3. أم ياسمينdz

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    استخيري لله وكيما قال الاخ حكيم شاوري اهلك
    وصليهالو للكبار
    كان عاد تاع بنات غير ماتغامريش معاه
    لأنو الشخص لي ميتبدلش لي يكون تاع نساء
    وبعد الزواج يستمر في الخيانة
    ربي يوفقك ان شاءالله
     
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    أم ياسمينdz, ‏21 فيفري 2017 على 14:45
    #3