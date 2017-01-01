خطيبي خانني عده مرات هل انفصل عنه

السلام عليكم انا فتاه أبلغ من العمر 24 سنه أنهيت دراستي الحمد لله و انا اشغل الآن وظيفه مرموقة ....انخطبت عندما كنت في الجامعه من شاب متواضع توقف عن التعليم في المتوسط تعرفه عائلتي و اخوتي و لكن في فتره الخطوبه اكتشفت أنه يتكلم مع البنات سواء في الفايسبوك أو الهاتف و كل مره يقنعني أنه يحبني و لن تتكرر هذه التفاهات ....و لكن المره الاخيره و تزامنا مع حفل خطوبتنا الرسميه و جدت امراه صديقه في الفايسبوك لا يوجد معها أي صديق رجل إلا هو و و جدتها نتحاور معه في بعض التعليقات و تغازله و يغازلها على أساس أنها ستكون زوجته المستقبلية ....انصدمت فصارحته فقام ب مسح كل شي حتى حساب البنت و قال لي انت تتوهمين....كيف أتصرف انا خائفة إذا تزوجت معه تبقى فيه هذه الصفة فقدت ثقتي فيه كليا هل افسخ خطوبتي علما اني عندي فرص كثيره و لرجال في مستواي التعليمي ساعدوني باتخاذ القرار من فضلكم فأنا في أمر مصيري