خطيبي خانني عده مرات هل انفصل عنه

السلام عليكم والله امرك محير

لانو يااختي صراحة المستوى نتاعك والمستوى نتاعو فرق كبير هذا اولا ومانيش نحكي بالضبط على المستوى الدراسي

لكن مستوى التفكير جد بسيط عند هذا السيد

باسكو كاين شيء رجال ماعندوش مشكلة في اظافة الفتيات ويدير عشرين علاقة مع اي طفلة

باسكو ديما ديما الراجل يحوس على فتاة احسن من الاخرى وماشي كامل الرجال كيف كيف

لكن يااختي مصيرك بين يديك لانو هذا الشاب يستصغر في التفكير نتاعك وحاطك كي شغل وحدة بوجادية ما تعرف والو

المهم استيري ربي وشاوري اهلك وديري الصواب ...والله اعلم سلام. ​