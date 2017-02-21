لي محبي القارص (الليمون )حلوة هايلة وسهلة

'السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جبتلكم وصفة هايلة وسهلة وخفيفةمن تطبيقي ان شاء الله تعجبكم وأهم حاجة جربوها المقادير: 250 غ زبدة 150غ سكر ناعم حبة بيض+2صفار 80مل زيت ملعقة صغيرة خميرة الحلوة قشور حبة قارص او أكثر فاني قرصة ملح فارينة طريقة التحضير: نخلط الزبدة مع السكر مليح ثم نضيف البيض ثم الزيت ونخلطهم مليح نزيدو القارص وفاني ولمو بالفرينة مع قرصة الملح والخميرة حتى نتحصل على عجينة طرية نخذو منها شوية ونشكلوها على شكل حربوش ونقطعوها مقروطات ونكملو حتى تخلاص العجينةونديرهاطيب على درجة 180 بعد متطيب وتبرد مليح نغطسو بالحبة في عصير القارص ونرمدوها في السكر الناعم وندرها في لي كسات