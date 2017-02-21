لي محبي القارص (الليمون )حلوة هايلة وسهلة

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة ام تسنيم واحلام, ‏22 فيفري 2017 على 22:51.

  1. ام تسنيم واحلام

    ام تسنيم واحلام :: عضو منتسِب ::

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    'السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اليوم جبتلكم وصفة هايلة وسهلة وخفيفةمن تطبيقي ان شاء الله تعجبكم وأهم حاجة جربوها
    المقادير:
    250 غ زبدة
    150غ سكر ناعم
    حبة بيض+2صفار
    80مل زيت
    ملعقة صغيرة خميرة الحلوة
    قشور حبة قارص او أكثر
    فاني
    قرصة ملح
    فارينة
    طريقة التحضير:
    نخلط الزبدة مع السكر مليح ثم نضيف البيض ثم الزيت ونخلطهم مليح نزيدو القارص وفاني ولمو بالفرينة مع قرصة الملح والخميرة حتى نتحصل على عجينة طرية
    نخذو منها شوية ونشكلوها على شكل حربوش ونقطعوها مقروطات ونكملو حتى تخلاص العجينةونديرهاطيب على درجة 180
    بعد متطيب وتبرد مليح نغطسو بالحبة في عصير القارص ونرمدوها في السكر الناعم وندرها في لي كسات 20170221_185508.jpg
     
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    ام تسنيم واحلام, ‏22 فيفري 2017 على 22:51
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