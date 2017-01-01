أحتاج دعواتكم رجاءا

سلام لله عليكم أينما كنتم وأسأل الله ان يكتب لكم خير ما في هذا اليوم إخوتي في الله ضاق الحال بي ولولا الضيق لما كنت لجأت اليكم الدعوة في ظهر الغيب مستجابة وجميلة لهذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ) رواه مسلم، وفي رواية له عن أبي الدرداء مرفوعاً: (مَنْ دَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ). وأني أتمناها منكم لي ولا أظنكم ستبخلون ادعو لي الله ان يجنبني ما لا يرضاه وأن يزيح الهم من قلبي ويلهمني الصبر اتمنى أن أجد ذلك من عندكم ف والله اني أحتاج لدعاء وشكرا لكم وبارك الله فيكم