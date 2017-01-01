أحتاج دعواتكم رجاءا

الموضوع في 'ركن التعزية والمواساة' نشر بواسطة حكاية قمر, ‏24 فيفري 2017 على 10:33.

  1. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,147
    الإعجابات المتلقاة:
    20,109
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    سلام لله عليكم أينما كنتم وأسأل الله ان يكتب لكم خير ما في هذا اليوم
    إخوتي في الله ضاق الحال بي
    ولولا الضيق لما كنت لجأت اليكم
    الدعوة في ظهر الغيب مستجابة وجميلة لهذا الحديث
    عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ) رواه مسلم، وفي رواية له عن أبي الدرداء مرفوعاً: (مَنْ دَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ).
    وأني أتمناها منكم لي ولا أظنكم ستبخلون ادعو لي الله ان يجنبني ما لا يرضاه وأن يزيح الهم من قلبي ويلهمني الصبر
    اتمنى أن أجد ذلك من عندكم ف والله اني أحتاج لدعاء
    وشكرا لكم وبارك الله فيكم
     
    sozy و Lovely ღ smile معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏24 فيفري 2017 على 10:33
    #1
  2. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أوت 2008
    المشاركات:
    15,436
    الإعجابات المتلقاة:
    19,041
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Nëvêr Lànd
    السلآم عليكم و رحمة الله وبركاته

    اللهم إنها أختي و إنني أحببتها فيك فاربط على قلبها وفرج همها و نفس عنها كربها إنك على كل شيء قدير

    استغفري ربك و لا تقنطي من رحمته .. . ألحي في الدعااء و ان شا الله يفرجها عليك :) !
     
    sozy معجب بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏24 فيفري 2017 على 11:56
    #2
  3. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جويلية 2014
    المشاركات:
    3,014
    الإعجابات المتلقاة:
    11,096
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    كوكب المرّيخ O_o
    السلام عليكم
    ربي يفرج عليك و يزيل الهم من قلبك اختي
    اكثري من الدعاء و الاستغفار ربي معاك
    تحياتي
     
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
    sozy, ‏24 فيفري 2017 على 12:00
    #3