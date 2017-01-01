انتخبونا و حاسبونا ...اذا حكمتونا

السلام عليكم يا جماعة الخير صحيتو و وش راكم ش احوالكم ؟ لاباس ؟ الحمد لله ياودي و اله يخلوك تهدر عليهم بالسيف المهم ...الموضوع باين و واضح ...و هوا الانتخابت التشريعية المقبلة ان شاء الله بسم الله و راها كلي بدات القوام تظهر و الجماعة راهم فرغوا الشكاير باه يعاودو يعمروها من جديد ههه و تحير في ناس لا مستوى ا هم يحزنون يترشحو و قالعافية ..ايه القانون ما يمنعش و لكن ..ها شويا و ضروك تبدا سلسلة الوعود الكاذبة و كل واحد داير عرس وحدو و يهف في المواطنين : نبني و نعمل و نوفر و كذا وكذا ..الخ راكم عارفين السيناريو كيفاه و يعجبك تقريبا نفس الوجوه تتكرر في كل عهدة .. ضروك نتوا ما تحشموش على رواحكم ولا وش اووو ...هاو تضول تتمهردو بينا ولا وش ؟ ها خافوا ربي ...يا سيدي ادوا الشكارة و اقسموها نص ليكم و نص اخدموا بيه البلادها ترقدو عليها ق دراهم دراهم ..نقصوا شوية اسيدي ... خلاص المهم رغم هذا و كل نطلبو ربي يجعل الخير و يهدي المسؤولين و نتوما ياناس اللمة ؟ وش رايكم ؟ و يا هل ترى تنتخبوا ولا لا ؟ انا بربي ان شاء الله ننتخب ...لانو لازم نشارك في مصير بلادي رغم كل شيء و السلام عليكم