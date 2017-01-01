انتخبونا و حاسبونا ...اذا حكمتونا

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏27 فيفري 2017 على 18:32.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم يا جماعة الخير
    صحيتو و وش راكم ش احوالكم ؟ لاباس ؟ الحمد لله
    ياودي و اله يخلوك تهدر عليهم بالسيف
    المهم ...الموضوع باين و واضح ...و هوا الانتخابت التشريعية المقبلة ان شاء الله
    بسم الله
    و راها كلي بدات القوام تظهر و الجماعة راهم فرغوا الشكاير باه يعاودو يعمروها من جديد
    ههه
    و تحير في ناس لا مستوى ا هم يحزنون يترشحو و قالعافية ..ايه القانون ما يمنعش و لكن ..ها شويا
    و ضروك تبدا سلسلة الوعود الكاذبة و كل واحد داير عرس وحدو و يهف في المواطنين : نبني و نعمل و نوفر و كذا وكذا ..الخ

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    راكم عارفين السيناريو كيفاه
    و يعجبك تقريبا نفس الوجوه تتكرر في كل عهدة
    ..
    ضروك نتوا ما تحشموش على رواحكم ولا وش
    اووو ...هاو تضول تتمهردو بينا ولا وش ؟
    ها خافوا ربي ...يا سيدي ادوا الشكارة و اقسموها نص ليكم و نص اخدموا بيه البلادها ترقدو عليها ق دراهم دراهم ..نقصوا شوية اسيدي ...
    خلاص
    المهم
    رغم هذا و كل
    نطلبو ربي يجعل الخير و يهدي المسؤولين
    و
    نتوما ياناس اللمة ؟ وش رايكم ؟
    و يا هل ترى تنتخبوا ولا لا ؟
    انا بربي ان شاء الله ننتخب ...لانو لازم نشارك في مصير بلادي رغم كل شيء
    و
    السلام عليكم



     
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    habchisalaheddin, ‏27 فيفري 2017 على 18:32
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم خويا صلاح ومساء الانوار
    راني نشوف والفت تاع الصح قسم واش راك تهدر هههه
    على كل حال بالتوفيق ان شاء الله وان شاء الله نشوفو من عندك غير الجديد
    المهم يا خويا فيما يخص الانتخابات والتمسخير هادا انا اصلا من اسبوع ولا باه سمعت بهاد الانتخابات
    يعني صراحة راني لا علاقة بهاد الامور راني 24 سنة ماعنديش بطاقة الناخب هههههه والله كارثة
    بصراحة امور الانتخابات وماشابه راني خارجة التغطية فيما يخص هاد المواضيع
    بالاك بقية الاعضاء يفيدوك برايهم
    بارك الله فيك خويا على الموضوع بالتوفيق
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏27 فيفري 2017 على 19:00
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    اهلا باالاخت لؤلؤة
    ههه
    امالا راني وليت معاكم هنا في واش راك تهدر
    ههه
    المهم ...نتي خاطيك البوليتيك ههه
    ها قلت الانتخابات لا حقة لاحقة بربي ان شاء الله
    نشوفو شوي الحالة كيفاه
    شكرا على الاعتماد و الرد
    بارك الله فيك
     
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    habchisalaheddin, ‏27 فيفري 2017 على 19:03
    #3
  4. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    بارك الله فيك لمواضيعك المميزة و الهادفة و جزاك خيرا
    كما سبق وقلت في حالتك الشخصية خاطيني البوليتيك و غيرها
    مدلي الانيم و ثقافة عامة
    واللي فيه خير يجيبو ربي ان شاء الله
    تحياتي احترامي و تقديري ​
     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏27 فيفري 2017 على 19:29
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام
    شكرا و الله يحفظك على الاطراء
    هه
    خاطيك البوليتيك ..امالا اقعدي في الانيم تاعك
    ههه
    عندك الحق
    الله يجيب الخير
    كل الاحترام و التقدير
    شكرا لك
     
    habchisalaheddin, ‏27 فيفري 2017 على 19:31
    #5