انتخبونا و حاسبونا ...اذا حكمتونا

السلام عليكم يا جماعة الخير

صحيتو و وش راكم ش احوالكم ؟ لاباس ؟ الحمد لله

ياودي و اله يخلوك تهدر عليهم بالسيف

المهم ...الموضوع باين و واضح ...و هوا الانتخابت التشريعية المقبلة ان شاء الله

بسم الله

و راها كلي بدات القوام تظهر و الجماعة راهم فرغوا الشكاير باه يعاودو يعمروها من جديد

ههه

و تحير في ناس لا مستوى ا هم يحزنون يترشحو و قالعافية ..ايه القانون ما يمنعش و لكن ..ها شويا

و ضروك تبدا سلسلة الوعود الكاذبة و كل واحد داير عرس وحدو و يهف في المواطنين : نبني و نعمل و نوفر و كذا وكذا ..الخ ​



راكم عارفين السيناريو كيفاه

و يعجبك تقريبا نفس الوجوه تتكرر في كل عهدة

..

ضروك نتوا ما تحشموش على رواحكم ولا وش

اووو ...هاو تضول تتمهردو بينا ولا وش ؟

ها خافوا ربي ...يا سيدي ادوا الشكارة و اقسموها نص ليكم و نص اخدموا بيه البلادها ترقدو عليها ق دراهم دراهم ..نقصوا شوية اسيدي ...

خلاص

المهم

رغم هذا و كل

نطلبو ربي يجعل الخير و يهدي المسؤولين

و

نتوما ياناس اللمة ؟ وش رايكم ؟

و يا هل ترى تنتخبوا ولا لا ؟

انا بربي ان شاء الله ننتخب ...لانو لازم نشارك في مصير بلادي رغم كل شيء

و

السلام عليكم راكم عارفين السيناريو كيفاهو يعجبك تقريبا نفس الوجوه تتكرر في كل عهدة..ضروك نتوا ما تحشموش على رواحكم ولا وشاووو ...هاو تضول تتمهردو بينا ولا وش ؟ها خافوا ربي ...يا سيدي ادوا الشكارة و اقسموها نص ليكم و نص اخدموا بيه البلادها ترقدو عليها ق دراهم دراهم ..نقصوا شوية اسيدي ...خلاصالمهمرغم هذا و كلنطلبو ربي يجعل الخير و يهدي المسؤوليننتوما ياناس اللمة ؟ وش رايكم ؟و يا هل ترى تنتخبوا ولا لا ؟انا بربي ان شاء الله ننتخب ...لانو لازم نشارك في مصير بلادي رغم كل شيءالسلام عليكم

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