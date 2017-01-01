فكر دائماً بأنك مميز وثق بنفسك

السلم عليكم فكر دائما بأنك مميز و ثق بنفسك إن احترام الذات يتعلق بالطريقة التي نحكم بها على أنفسنا وهناك ميل لدى الناس بالنظر إلى المعادلة من الخلف فنحن نعتقد أن مظهرنا هو الذي يعزز المستوىمن احترام الذات بينما في حقيقة الأمر أن احترامنا لذاتنا يكمن في قدرتناعلى رؤية أنفسنا من منظار قيمتها.. وإليك هذه الطرق لزيادة شعورك بتقدير ذاتك : -آمن بجمالك الداخلي: لا تعطي نفسك الشعور بأنك ليس جميل بل على العكس انظر لنفسك على انك مميز. لا تؤنب نفسك كلما رأيت شخص مشهور أو نظرت إلى نجم تمثيل. لا تركض وراء الموضه أو ترتدي الملابس لمجرد أنها موضة رائجة، حاول خلق موضتك الخاصة بك و تميز عن غيرك قوة التفكير الإيجابي تعلم أن قوة شخصيتك تنبع من قوة تفكيرك، لا تنظر بنظرة قاصرة إلى نفسك وفكر دائما انك شخص رائع فهذا التفكير الإيجابي يجعل كل المحيطين بك يفكرون عنك بنفس الطريقة -ابرز طبائعك الإيجابية: حاول تحديد كل الإيجابيات التي تتمتع بها وقوم على تنميتها بشكل افضل لان الجميع يستطيع معرفة طبائعك بمجرد التعامل معك لذلك كن إيجابيا قدر استطاعتك وحاول العمل على تنمية النقاط الإيجابية فيك بشكل افضل واكبر. تخلص من سلبياتك إذا كنت تميل إلى الأنانية أو أي من الصفات السلبية الأخرى، حاول التخلص من هذهالعادات مهما كلفك الأمر لان ذلك بالتأكيد هو ما يضفي على حياتك الشعور بالفراغ و عدم غنى الحياة الاجتماعية. لا تدع هذه العادات تثبط من عزيمتك بل تحرر منها و انطلق في فضاءات لم تكن تتوقع انك ستصل إليها في يوم من الأيام. فكر دائما بأنك مميز و ثق بنفسك إن احترام الذات يتعلق بالطريقة التي نحكم بها على أنفسنا وهناك ميل لدى الناس بالنظر إلى المعادلة من الخلف فنحن نعتقد أن مظهرنا هو الذي يعزز المستوىمن احترام الذات بينما في حقيقة الأمر أن احترامنا لذاتنا يكمن في قدرتناعلى رؤية أنفسنا من منظار قيمتها.. وإليك هذه الطرق لزيادة شعورك بتقدير ذاتك : -آمن بجمالك الداخلي: لا تعطي نفسك الشعور بأنك ليس جميل بل على العكس انظر لنفسك على انك مميز. لا تؤنب نفسك كلما رأيت شخص مشهور أو نظرت إلى نجم تمثيل. لا تركضوراء الموضه أو ترتدي الملابس لمجرد أنها موضة رائجة، حاول خلق موضتك الخاصة بك و تميز عن غيرك -قوة التفكير الإيجابي: تعلم أن قوة شخصيتك تنبع من قوة تفكيرك، لا تنظر بنظرة قاصرة إلى نفسك وفكر دائما انك شخص رائع فهذا التفكير الإيجابي يجعل كل المحيطين بك يفكرون عنك بنفس الطريقة -ابرز طبائعك الإيجابية: حاول تحديد كل الإيجابيات التي تتمتع بها وقوم على تنميتها بشكل افضل لان الجميع يستطيع معرفة طبائعك بمجرد التعامل معك لذلك كن إيجابيا قدر استطاعتك وحاول العمل على تنمية النقاط الإيجابية فيك بشكل افضل واكبر. -تخلص من سلبياتك: إذا كنت تميل إلى الأنانية أو أي من الصفات السلبية الأخرى، حاول التخلص من هذهالعادات مهما كلفك الأمر لان ذلك بالتأكيد هو ما يضفي على حياتك الشعور بالفراغ و عدم غنى الحياة الاجتماعية. لا تدع هذه العادات تثبط من عزيمتك بل تحرر منها و انطلق في فضاءات لم تكن تتوقع انك ستصل إليها في يوم من الأيام -احتفل: احتفل دائما بنفسك و بما تنجزه في الحياة، حاول الاستمتاع بما تملكه ولا تحزن لعدم امتلاك ما تفتقد. اعمل على تكوين فرح بنقاط الروعة لديك و أبرزها، ولا تكون منزعجا من الأمور التي لا تحبها في شخصيتك -دلل نفسك: إذا كان هناك أي عمل يشعرك بالسعادة قوم بعمله دون تردد. اذهب في نزهة وحدك او مع عائلتك أو مارس أي هواية قد تشعرك بالسعادة. -اشف جراح نفسك: تقدير الذات هو شعور داخلي شخصي، فالشعور الشخصي الذي تنظر فيه لذاتك هو ما يكون تقدير الذات لديك. لذلك أنت فقط الذي تستطيع منح نفسك هذا الشعور.اجلس مع نفسك واختلس بعض اللحظات لتفكر فيها بنفسك وبما تريد حقا من الحياة. إن معرفة الإنسان لقدر نفسه هي منبع ثقتهبذاته من ثم لا بد أن يتجنب الإنسان المبالغة في تقدير ذاته أو المبالغة في التقليلمن شأنها ومعرفة الإنسان لقدر ذاته من خلال إيقاظ القوة التي بداخله وإستغلالهاإستغلالا حسنا حتى يصل إلى النجاح ويصنع مستقبله ، ولكن هناك عوائق وأمراضتمسك الإنسان عن العمل والتحرك مثل أمراض الأعذار والشك والخوف والضعف وهناك لصوصتسرق منك طاقتك مثل الإجهاد وتشتت الذهن والقلق لا تعدددمشاكلك التي تواجهها في حياتك اليومية بل إحسب عدد الدروس المستفادة التي تتعلمهاوعدد الخبرات التي تضاف إلى رصيد خبراتك وإحصي كم من حكمة تستفيد منها حان الوقت أخي الفاضل أن تقفز من منطقة الراحة إلى منطقة الجد والمثابرة ، فإستيقظوتفطن وأترك الأعذار وإحذر لصوص الطاقة التي ذكرناها وإبدأ بالعمل بإذن الله تعالىستصل إلى النجاح . حان الوقت لكي تغير من حياتك وتنظف كل معتقداتك وتشغلجميع قدراتك التي أعطاك إياها الله تعالى. ألا تعلم أنك طاقة جبارة ، أودعالله تعالى فيها العجائب فكل شيء فيك يدل على عظمة الخالق ، وكل شيء فيك لم يخلقعبثا فلماذا لا تستغل طاقتك وتحرم نفسك وغيرك من الخير ، وإنتبه إلى هذه الكنوزالتي تحملها : - إن المخ يحتوي على 55 إلى 150 مليار نيرون . - عيناك تميز 10 مليون لون في الحال . - عيناك تغمض وتفتح 18000 مرة يوميا . - قلبك يدق 100000 يوميا لا شعوريا . - طاقتك الكهربائية التيتمللكها تستطيع أن تولد بها بلدا لمدة أسبوع . - حجم المخ سرعته أسرع منسرعة الضوء فأنت أيها الإنسان عندك قدرات جبارة ، ومهما تفكر في نفسك فأنتأكبر وأقوى مما تتخيل ، وإسمع إلى قول الله تعالى ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون) احتفل دائما بنفسك و بما تنجزه في الحياة، حاول الاستمتاع بما تملكه ولا تحزن لعدم امتلاك ما تفتقد. اعمل على تكوين فرح بنقاط الروعة لديك و أبرزها، ولا تكون منزعجا من الأمور التي لا تحبها في شخصيتك دلل نفسك إذا كان هناك أي عمل يشعرك بالسعادة قوم بعمله دون تردد. اذهب في نزهة وحدك او مع عائلتك أو مارس أي هواية قد تشعرك بالسعادة. اشف جراح نفسك تقدير الذات هو شعور داخلي شخصي، فالشعور الشخصي الذي تنظر فيه لذاتك هو ما يكون تقدير الذات لديك. لذلك أنت فقط الذي تستطيع منح نفسك هذا الشعور.اجلس مع نفسك واختلس بعض اللحظات لتفكر فيها بنفسك وبما تريد حقا من الحياة. إن معرفة الإنسان لقدر نفسه هي منبع ثقة بذاته من ثم لا بد أن يتجنب الإنسان المبالغة في تقدير ذاته أو المبالغة في التقليل من شأنها ومعرفة الإنسان لقدر ذاته من خلال إيقاظ القوة التي بداخله وإستغلالهاإستغلالا حسنا حتى يصل إلى النجاح ويصنع مستقبله ، ولكن هناك عوائق وأمراض تمسك الإنسان عن العمل والتحرك مثل أمراض الأعذار والشك والخوف والضعف وهناك لصوص تسرق منك طاقتك مثل الإجهاد وتشتت الذهن والقلق لا تعدددمشاكلك التي تواجهها في حياتك اليومية بل إحسب عدد الدروس المستفادة التي تتعلمهاوعدد الخبرات التي تضاف إلى رصيد خبراتك وإحصي كم من حكمة تستفيد منها حان الوقت أخي الفاضل و أختي الفاضلة أن تقفز من منطقة الراحة إلى منطقة الجد والمثابرة ، فإستيقظوتفطن وأترك الأعذار وإحذر لصوص الطاقة التي ذكرناها وإبدأ بالعمل بإذن الله تعال ىستصل إلى النجاح . حان الوقت لكي تغير من حياتك وتنظف كل معتقداتك وتشغل جميع قدراتك التي أعطاك إياها الله تعالى. ألا تعلم أنك طاقة جبارة ، أودعالله تعالى فيها العجائب فكل شيء فيك يدل على عظمة الخالق ، وكل شيء فيك لم يخلقعبثا فلماذا لا تستغل طاقتك وتحرم نفسك وغيرك من الخير ، وإنتبه إلى هذه الكنوزالتي تحملها : - إن المخ يحتوي على 55 إلى 150 مليار نيرون . - عيناك تميز 10 مليون لون في الحال . - عيناك تغمض وتفتح 18000 مرة يوميا . - قلبك يدق 100000 يوميا لا شعوريا . - طاقتك الكهربائية التيتمللكها تستطيع أن تولد بها بلدا لمدة أسبوع . - حجم المخ سرعته أسرع منسرعة الضوء فأنت أيها الإنسان عندك قدرات جبارة ، ومهما تفكر في نفسك فأنت أكبر وأقوى مما تتخيل ، وإسمع إلى قول الله تعالى ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون) شكرا.