طالب العلم اليوم (الشبكة، المسنجر، الجرائد، ...)

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏1 مارس 2017 على 17:46.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    من المفاهيم التي يجب أن تصحح اليوم، مصطلح (طالب علم).
    نظرة سريعة لحياة الطالب ـ المزعوم ـ في يومنا هذا:
    ـ عدم الاهتمام بكتاب الله ـ عز وجل ـ تلاوة وحفظا؛ فترى بعض الطلبة (والنسبة تزداد ـ وللأسف ـ) لا يحفظ إلا النزر اليسير من كتاب الله، ولا يجيد قراءة القرآن، مع أن له سنوات في الاستقامة على الحق.
    ـ عدم الاهتمام بالسنة قراءة وحفظا؛ فلا يحفظ الأربعين النووية، ولا غيرها من الأحاديث، ولم يقرأ في كتاب من كتب السنة.
    ـ عدم الاهتمام بالمتون العلمية؛ فلا يحفظ الآجرومية، ولا البيقونية، ولا غيرها من أمات المتون.
    ـ التهاون في صلاة الجماعة، وخاصة صلاة الصبح.
    ـ التهاون في النوافل، وأحيانا ـ بل الغالب ـ عدم تطبيقها بالكلية؛ كالرواتب، الضحى ـ على قول من يقول بسنيتها ـ، قيام الليل في غير رمضان، وهذه كارثة يا إخواني؛ أننا لا نقوم الليل ـ إلا من وفقه الله، نسأل الله ذلك ـ، "طالب علم بلا قيام ليل".
    ـ استعمال كلمات سوقية، وأحيانا بذيئة.
    ـ عدم حضور حلقات المشايخ، ولا حتى مجالس المذاكرة فيما بين الطلاب؛ فذاك إحياؤه.
    ـ همهم الاشتغال بالمنتديات، والنظر في المواقع بالساعات؛ حتى إن الكثير منهم قد ضيع حق من يعول، "وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".
    ـ تضييع الوقت في المسنجر بالمحادثات الأخوية ـ زعموا ـ، ومن دون استئذان في كثير من الأحيان، وإنما بالتطفل.
    ـ الدخول في أشياء أكبر منهم بكثير.
    ـ التستر وراء الأسماء المجهولة.
    ـ قراءة المجلات والجرائد؛ لا سيما الخاصة بكرة القدم.
    فبالله عليكم هل هذا طالب علم؟
    ذكر الشيخ النجمي ـ رحمه الله ـ أنه زار الشيخ الغديان ـ رحمه الله ـ في بيته مرة، فسمعه يقول: (من لم يطالع ستة عشر ساعة في اليوم فليس بطالب علم).
    الله المستعان.
    فنرجو الله أن يعيننا للنظر في أحوالنا، فنصحح ما أخطأنا فيه، آمين.
     
    ابو ليث, ‏1 مارس 2017 على 17:46
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