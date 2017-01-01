طالب العلم اليوم (الشبكة، المسنجر، الجرائد، ...)

من المفاهيم التي يجب أن تصحح اليوم، مصطلح (طالب علم).

نظرة سريعة لحياة الطالب ـ المزعوم ـ في يومنا هذا:

ـ عدم الاهتمام بكتاب الله ـ عز وجل ـ تلاوة وحفظا؛ فترى بعض الطلبة (والنسبة تزداد ـ وللأسف ـ) لا يحفظ إلا النزر اليسير من كتاب الله، ولا يجيد قراءة القرآن، مع أن له سنوات في الاستقامة على الحق.

ـ عدم الاهتمام بالسنة قراءة وحفظا؛ فلا يحفظ الأربعين النووية، ولا غيرها من الأحاديث، ولم يقرأ في كتاب من كتب السنة.

ـ عدم الاهتمام بالمتون العلمية؛ فلا يحفظ الآجرومية، ولا البيقونية، ولا غيرها من أمات المتون.

ـ التهاون في صلاة الجماعة، وخاصة صلاة الصبح.

ـ التهاون في النوافل، وأحيانا ـ بل الغالب ـ عدم تطبيقها بالكلية؛ كالرواتب، الضحى ـ على قول من يقول بسنيتها ـ، قيام الليل في غير رمضان، وهذه كارثة يا إخواني؛ أننا لا نقوم الليل ـ إلا من وفقه الله، نسأل الله ذلك ـ، "طالب علم بلا قيام ليل".

ـ استعمال كلمات سوقية، وأحيانا بذيئة.

ـ عدم حضور حلقات المشايخ، ولا حتى مجالس المذاكرة فيما بين الطلاب؛ فذاك إحياؤه.

ـ همهم الاشتغال بالمنتديات، والنظر في المواقع بالساعات؛ حتى إن الكثير منهم قد ضيع حق من يعول، "وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".

ـ تضييع الوقت في المسنجر بالمحادثات الأخوية ـ زعموا ـ، ومن دون استئذان في كثير من الأحيان، وإنما بالتطفل.

ـ الدخول في أشياء أكبر منهم بكثير.

ـ التستر وراء الأسماء المجهولة.

ـ قراءة المجلات والجرائد؛ لا سيما الخاصة بكرة القدم.

فبالله عليكم هل هذا طالب علم؟

ذكر الشيخ النجمي ـ رحمه الله ـ أنه زار الشيخ الغديان ـ رحمه الله ـ في بيته مرة، فسمعه يقول: (من لم يطالع ستة عشر ساعة في اليوم فليس بطالب علم).

الله المستعان.

فنرجو الله أن يعيننا للنظر في أحوالنا، فنصحح ما أخطأنا فيه، آمين.