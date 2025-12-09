وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، تاب الله عليه

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

لا تكونوا عَون الشيطان على أخيكم

التائب من الذنب، كمن لا ذنب له

إن سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا إله إلا الله ، و الله أكبر تنفض الخطايا ، كما تنفض الشجرة ورقها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:قال تعالى:{الشورى:25}.وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:فالله جل وعلا قد شرع لعباده التوبة والإنابة إليه وحثهم عليها ورغبهم فيها ووعد التائب بالرحمة والغفران مهما بلغت ذبوبه، فمن جملة ذلك قوله جل وعلا:فباب التوبة مفتوح لكل من أسرف على نفسه، وأتى الموبقات، ولو كانت شركًا، أو كفرًا، أو نفاقًا، أو غيرها من الكبائر ، قال تعالى:{الأنفال:38}وقال عن المنافقين:{النساء:146،145}.وللتوبة شروط: الشرط الأول: الإخلاص ـ وهو أن يقصد بتوبته وجه الله عز وجل. الثاني: الإقلاع عن الذنب. الثالث: الندم على فعله. الرابع: العزم على عدم الرجوع إليه. الخامس: أن تكون التوبة قبل أن يصل العبد إلى حال الغرغرة عند الموت. قال النووي في شرح مسلم: وللتوبة شرط آخر وهو أن يتوب قبل الغرغرة كما جاء في الحديث الصحيح .ولا يلتفت الإنسان إلى من يقنطه أو يذكره بذنوبه ، لأن تذكير شخص بماضيه يُعتبر من كبائر الذنوب، وتذكير الشخص بذنب قد تاب منه يُعد إعانة للشيطان عليه وجاء في الحديث الشريف : "فهذا الحديث يُشير إلى أن تذكير الشخص بماضيه يُساعد الشيطان على تقنيطه من رحمة الله ، والله عز وجل قال :[ الزمر: 53].و قال النبي صلى الله عليه وسلم:. رواه ابن ماجه.وللتخلص من السيئات على الإنسان فعل الطاعات، والإكثار من الحسنات، ونوافل العبادات؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات .ومن خير الأعمال ذكر الله في كل وقتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم () حسنه الألباني