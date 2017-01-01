أمـﺛٱڵـ شعـﭜﯾ̃ﮤ چژٱـۓږﯾ̃ﮤ ۅﭜٱڵـشږح

سلام عليكم و رحمة من الله تعالى



أقدم لكم مجموعة من أمثا ل شعبية جزائريةبالشرح



1-إذا تخلطت الأديان شد في دينك : يضرب هذا المثل عندما تختلط الأمور على شخص و ينصح ل ه بالتثبت على مبادئه و أفكاره

2-الصيف قاطو و الشتا بوقاطو .( في الصيف حلويات و في الشتاء المحامي ) : يضرب هذا المثل عندما لا تلبث ا لعروس في بيت زوجها إلا قليلا .

-3 -اللي يحب شباح ما يقول آح.: (الذي يحب عمل شيء ما يحتمل المعاناة في الحصول عليه و لا يشتكي فيقول آح .

4-كي طارت لطيور جات الهامة تدور: يضرب هذا المثل عندما تسند الأمور إلى غير أهلهـــا .

5-طريق السد لي تدي ما ترد : نوع من الدعاء على الآخرين بعدم الرجوع أي أن الطريق التي يأخذهـــا لا يمكنه الرجوع منها

6-طوال الخيط ما هو خياط : يضرب هذا ال مثل في نعت من يتباهى بمعرفة الشيء و هو له جاهل

7-دير الخير و انساه و دير الشر واتفكرو : إذا أسديت معروفا فلا تذكره حتى لنفسك و إن أخطأت فتذكر دائما حتى تعتبر .

8-اللي باعك بالفول بيعه بقشوره: يضرب هذا المثل في مقابلة الإساءة و الغدر بما هو شر منهما.

9-المحبة تجي بالكيف ماشي بال سيف: معنى ذالك أن المحبة ليست إرغاما إنما تأتي من القلب

10-واش جابك للواد يا الزيتونة: نوع من الندم عل ى التدخل في أمر كان من الممكن تفاديه

11-يرقد بعين واحدة كي الذيب: يضرب للشخص الفطن جدا لا يأمن غره و لو لحظة

12-الشركة هلكة لو كان في طريق مكة : لا يجب الشراكة بين شخصين في لأأمر ما لأنها حتما تؤدي إلى هلاك أحدهما.

13-قعدو يا حمير حتى يوصلكم الشعير:يضرب في التهكم على التكاسل

14+مول التاج ويحتاج: إن كل شخص يحتاج إلى غيره حتى أكثرهم غنى

15-اللي عجبك في السوم رخصو في الطريق تقيس نصو: إن السلعة الرخيصة لا تدوم

16-يا قاتل الروح وين تروح : لا يمكن لل قاتل أن يفلت من عذاب الله

15-كول أللي يعجبك و إلبس للي يعجب الناس : على الشخص أن يهتم بالعلاقات الاجت ماعية

16-مول الفول يقول طياب : كل شخص يفتخر بما يمكنه عمله

17-اللي فاتو زمانو ما يطمع في زمان الناس: إذا كبر شخص فعليه ألا يقوم بأشياء يقوم بها من هم اصغر منه سنا

18-وين يبان خيطك في البردعة: للا ستهزاء و احتقار عمل شخص أو حالته أمام الآخرين (البردعة هي الجبة )

19-من عندي ومن عندك تنطبع و من عندي وحدي تنقطع : يجب أن يكون تبادل بين الناس و إلا تنقطع العلاقات

20-زوج رياس يغرقو بابور: لا يقود جماعة أو يقرر أمرا إلا شخص واحد (البابور: السفينة- رياس :ربان )

21-واش يدير الميت في يد غسالو:يضرب لمن لا يجد بدا من قصد شخص في أمر مهم و يتصرف ذالك المقصود كما يشاء.

22-سعد الزينة في الحما و سعد الشينة في السما: ليست للجميلة حظ في الزواج إنما هو للقبيحة !

23-اللي بارت على سعدها دارت :التي لا تتزوج باكرا تكون سعيدة مع زوجها (؟!!)

25-زواج ليلة تدبيرتو عام: قبل القيام بأمر ما يجب التفكير فيه مليا .

و توجد أمثال شعبي ة جزائرية

1 صاحبك الا صاحبك في الشدة اما الناس الاخرى كلهم بعروضهم

2 البلاء اذا جاك من جناحك قصو

3 الي ما رضى والديه لا خير فيه

4ابكي يا قلبي على الي ماتو و متبكيش علي فارقك في حياتو

5 كل خنفوس في عين امه غزال

6 العمشاء ( اللتي لها سوء نظر) في بلاد العميان حسنت الانظار

7 كبر الراس للدبارة وكبر الساقين للخسارة

8 خنفساء تلهيني ولا غزالة تشقيني

9 كان حي مشتاق تمرة عندما مات علقول عرجون

10 لسانك صنتو صانك خنتو خانك

11 الي لسع حنش اخايل الحبل

12 الي في بطنو التبن اخاف من النار

13عندما تتعمر البطن تقول للراس غني

14 اسمع للكلام الي بكيك ومتسمعش للكلام الي ضحكك

15 فرط في كل اصحابك الا صاحب ابوك متفرطش فيه

16 ما يبقى في الواد الا حجارو

17 اشتري الجار قبل الدار

18 الي ما ذاق الم ر لا يعرف قيمة الحلو

19 الزين ما اعمر البيت

20 الي ماهو ليكك غير اعييك

21 الي خلص دينو شبع

22 تبع الكذاب الى باب الدار

23 خوك يمضغك لاكن ميبلعكش

24 جاك لبلاء ياغافل

25 ساعة القضاء ليه غفلة

26 حوت ياكل حوت وقليل الجهد اموت

27 ربي يخلف على الغابة و لايخلف على الحطابة

28الحمام المكسر الجناح ينزل على البر الخالي

29 حل الصرة(الكيس الصغير) تلقى خيط

30 الكلب اذى نبح ماعض ما جرح

31 كدس( كومة)حجار ولا سوء جار

32 الطعام لمليح يستاهلو النفاع

33 الطماع ابات اساري (يمشي ليلا )

34 الفاهم يفهم بالغمزة والحمر يفهم بالدبزة(اللكمة )

35 اللي يزرع الريح يحصد غبارو



في امان الله