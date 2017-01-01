سلسلة التحذير من البدع والشركيات ➖〰➖〰➖〰➖〰 لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الوقوف والتمايل عند الدعاء السؤال رقم 66 : أيضاً يقول عن الطرق: عندنا في السودان عملية ذكر الله سبحانه وتعالى، فعندنا يذكر معظم مشايخ الطرق بالنوبة، هل عملية النوبة هذه في الذكر صحيحة؟ وهل يجوز للإنسان أن يذكر الله بغير القرآن أو أسماء الله عز وجل؟ أوليس من الأفضل أن يذكر الإنسان الله بقراءة القرآن والدعاء؟ في الحقيقة كما يعرف لدى البعض أنهم هناك يذكرون الله بطريقةٍ جماعية واقفين يلتفتون إلى اليمين والشمال، ويضعون أحذيتهم بينهم، وهذه تكون جماعية، وقد يسقط بعض المشايخ في هذه الحالة. ✅ الجواب: الشيخ: ذكر الله سبحانه وتعالى من عباداته، والعبادات مبنيةٌ على الاتباع في صيغتها وهيئة العابد أو الداعي، فكونهم يدعون الله تعالى على الوجه الذي ذكرت جماعة يقفون ويتمايلون عن اليمين والشمال وربما يصعقون هذا من البدع المنكرة التي لا يجوز للمرء أن يتقرب بها إلى ربه؛ لأن القربة إلى الله لا بد أن تكون من الطريق الذي نص عليه تبارك وتعالى للوصول إليه، فإذا أحدث الإنسان في هذا الطريق ما ليس من الشرع فإنه مردودٌ عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». فهذه الطرق التي ذكرنا كلها طرق مردودة وباطلة ومحدثة، ولا يجوز للمرء أن يتعبد إلى الله تعالى بها. المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [42]