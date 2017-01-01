"رجال الأمن مجندون لإحباط أي عمل إرهابي"

أكد، أمس، مراقب الشرطة مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني عيسى نايلي، أن نسبة التغطية الأمنية في تحسن مستمر على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن ولاية قسنطينة تأتي في الريادة بنسبة شرطي لكل 280 مواطن، وهي نسبة لا بأس بها مقارنة ببعض الولايات بما فيها الكبيرة. وأوضح نايلي أن وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب غير مرتبطة بظرف معين، في رده على إن كان هناك تغيير في استراتيجية التعامل مع الإرهاب في أعقاب التفجير الانتحاري الذي شهدته قسنطينة منذ أيام قليلة، وأكد أن رجال الأمن وكغيرهم من الأسلاك الأمنية الأخرى مجندون على أتم الاستعداد للقضاء نهائيا على هذه الآفة وأن هناك يقظة دائمة وأن والدليل على ذلك تصدي رجال الأمن لمنفذ العملية الإرهابية الأخيرة بقسنطينة بكل احترافية. وفي رده على سؤال ”الفجر” المتعلق بما حققه الأمن الوطني من تطور في إمداد والدعم رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، رد مراقب الشرطة سيفي محمد النوي مدير الإدارة العامة بالأمن الوطني أن مديريته تعمل على ترشيد الاستهلاك في جميع المجالات والنواحي والاستقلالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتجنب الاستيراد من الخارج وهذا في حد ذاته عمل لصالح الاقتصاد الوطني. للإشارة فإن مراقب الشرطة عيسى نايلي أشرف نهار أمس، رفقة مراقب الشرطة سيفي ووالي قسنطينة ومسؤولين محليين على تدشين مركزي أمن حضري بمدينة علي منجلي والكتيبة الثانية للتدخل السريع المتواجدة بحي زواغي والمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بالمنطقة الصناعية، كما طاف بأجنحة المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز والتي اعتبرها نموذجية.