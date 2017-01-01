كيْكـ الشوكُـولآ من مَطْبَـــخيْ { SOUMA }

الســــــــلآم عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته كيف الحال يا شافات اللمة الحلوآآت ؟؟ و بعد غياب طويــــــــــل جداً جداً عن هذا الركن عدت اليوم و معي كيكة الشكوكولا و التي اظن ان اغلبكن جربها و هي كيكة سهلة و اقتصادية و في وقت قصير خاصة اذا جاوك الضياف ثم ثم تجهز الوصفة راهي متداولة بزاف في المنتدى و أنا اعتمدت على وصفة أم وليد طبعاً اليكم الوصفة و هذه هي كيفاش خرجتلي هنــــــــــــآ كي طابت : و مبعد سقيتها بالخليط لي نحيتو قبل ما نضيف بقية المقادير : و مبعد دخلتها الثلاجة حتى بردت مليح و زدتلها شوية شكوكولا من الفوق و درتلها سكر قلاص و هذه في الاخير ان شاء الله تعجبكم زوووووووووووووووووووووووم في أمان الله انتظروني مع حلويات أخرى