كيْكـ الشوكُـولآ من مَطْبَـــخيْ { SOUMA }

الموضوع في 'وصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏2 مارس 2017 على 18:50.

  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    10,356
    الإعجابات المتلقاة:
    22,972
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المدية
    الســــــــلآم عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    كيف الحال يا شافات اللمة الحلوآآت ؟؟

    و بعد غياب طويــــــــــل جداً جداً عن هذا الركن عدت اليوم و معي كيكة الشكوكولا و التي اظن ان اغلبكن جربها

    و هي كيكة سهلة و اقتصادية و في وقت قصير خاصة اذا جاوك الضياف ثم ثم تجهز

    الوصفة راهي متداولة بزاف في المنتدى و أنا اعتمدت على وصفة أم وليد طبعاً

    اليكم الوصفة

    [​IMG]

    و هذه هي كيفاش خرجتلي

    هنــــــــــــآ كي طابت :

    [​IMG]

    و مبعد سقيتها بالخليط لي نحيتو قبل ما نضيف بقية المقادير :

    [​IMG]




    و مبعد دخلتها الثلاجة حتى بردت مليح و زدتلها شوية شكوكولا من الفوق و درتلها سكر قلاص

    [​IMG]

    [​IMG]


    و هذه في الاخير ان شاء الله تعجبكم

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]




    زوووووووووووووووووووووووم

    [​IMG]


    في أمان الله
    انتظروني مع حلويات أخرى
     
    المتفآئلة, ‏2 مارس 2017 على 18:50
    #1