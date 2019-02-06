حصريا: كيكة عيد ميلاد بذوق الشوكولا من مطبخي

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اعددت كيكة عيد ميلاد بسيطة بمناسبة عيد ميلاد ابنتي حبيت نشارك معاكم الوصفة بالخطوات و ما صورتش لضيق الوقت لاني خرجت الصباح قضيت لوازم البيت و الكيكة و وليت وجدت الغداء و الكيكة
ان شاء الله المرة الجاية نصورها بالخطوات المصورة


اليكم الوصفة بالتفصيل الممل:

1)حضرت جينواز بالشوكولا قطر المول 23 او 25 سم
2)حطيت فيها 5 بيض /150 غ سكر عادي / قرصة ملح / 110 غ فرينة /40 غ كاكاو بني من النوعية الجيدة
3)حطيت البيض و السكر و قرصة ملح و حطيتهم في اناء فوق حمام مائي و خفقتهم بالباتور حتى تضاعف الخليط و اصبح لونه ابيض
4)بعدها نحيتو من الحمام المائي و سيرت عليه غير بالشوية خليط الفرينة و الكاكاو و خلطت من تحت لوفق باش ما نحبطش قوام الخليط
5) حطيتو في مول كنت دهنتو مليح بالمارغرين و غبرتو بالفرينة و دخلتو للفرن على نار متوسطة مدة 25 حتى 30 د حسب الفور و تأكدت من طيابه دخلت عود شواء خرجتو ناشف
6)طفيت الفور و حليت الباب و خليت الجينواز مدة 10 دقائق داخل الفور باش ما تحبطش
7)بعدها قلبتها على une grille و خليتها تبرد مليح
8)في نفس الوقت وجدت باش نشرب الكيكة باش كي ناكلوها ما تجيش ناشفة في كاسرونة حطيت كاس كبير حليب + م ك كاكاو + م ك سكر عادي و خلطتهم و حطيتهم على النار مع التحريك حتى بدا يغلي + 50 غ شوكولا نوار و حركت حتى ذابت و حطيتو جانبا باش يبرد
9)طلعت كمية من الشانتيي مع نفس الكمية ماء و كي طلعت نقصت كمية للتزيين و لي بقات زدتلها 2 م ك شوكولا الطلاء باش نحشي بيها
10)بعدما بردت الكيكة و برد السائل لي رايحة نشرب بيه الكيكة قسمتها على جزئين و حطيت الجزء السفلي في طبق التقديم و شربتو مليح بالفرشاة **البانسو**و حطيت كرام الشانتيي لي فيها الشوكولا و سويتها حسب الكيكة
11)حطيت الجزء 2 تع الكيكة و سويتو مليح و شربتو بالسائل ليبقالي و غلفت الكيكة كامل بالشانتيي البيضاء
12) ذوبت شوكولا في حمام مائي و فرغتها عى الوجه وسويتها و خليتها تسيل غير خطوط فالاطراف باش تجي شابة
13)دخلتها للثلاجة كي جمدت زينتها بوردات من الكرام الشانتيي و حلوى ملونة و الاطراف كذلك
14) شمخت طرشونة صغيرة بالماء سخون و مسحت كامل الاطراف تع صحن التقديم لمنظر جميل

و هذه هي كيكتي :

101006


ان شاء الله تعجبكم
و انتظروني في وصفات اخرى ان شاء الله
دمتم في رعاية الله
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
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السلام عليكم ....
عيد ميلاد سعيد لابنتك عزيزتى وان شاء الله تفرحى بيها
كعكة شهية 😍😍😍😍تسلم الايادى عزيزتى
 
ام أمينة

ام أمينة

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قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
عيد ميلاد سعيد لابنتك عزيزتى وان شاء الله تفرحى بيها
كعكة شهية 😍😍😍😍تسلم الايادى عزيزتى
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و عليكم السلام
شكرا حبيبتي
نورتي موضوعي بردك المميز
تحياتي لكي​
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

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منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبان تشهي تسلم ايدك
وبارك الله فيككككككككككككك
دمتي😘
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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19 ماي 2011
المشاركات
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نقاط التفاعل
4,824
النقاط
191
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبان تشهي تسلم ايدك
وبارك الله فيككككككككككككك
دمتي😘
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أسعدني تواجدكي في موضوعي
دمتي في رعاية الله​
 
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