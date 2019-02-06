حصريا: كيكة عيد ميلاد بذوق الشوكولا من مطبخي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



اعددت كيكة عيد ميلاد بسيطة بمناسبة عيد ميلاد ابنتي حبيت نشارك معاكم الوصفة بالخطوات و ما صورتش لضيق الوقت لاني خرجت الصباح قضيت لوازم البيت و الكيكة و وليت وجدت الغداء و الكيكة

ان شاء الله المرة الجاية نصورها بالخطوات المصورة





اليكم الوصفة بالتفصيل الممل: ​



1)حضرت جينواز بالشوكولا قطر المول 23 او 25 سم

2)حطيت فيها 5 بيض /150 غ سكر عادي / قرصة ملح / 110 غ فرينة /40 غ كاكاو بني من النوعية الجيدة

3)حطيت البيض و السكر و قرصة ملح و حطيتهم في اناء فوق حمام مائي و خفقتهم بالباتور حتى تضاعف الخليط و اصبح لونه ابيض

4)بعدها نحيتو من الحمام المائي و سيرت عليه غير بالشوية خليط الفرينة و الكاكاو و خلطت من تحت لوفق باش ما نحبطش قوام الخليط

5) حطيتو في مول كنت دهنتو مليح بالمارغرين و غبرتو بالفرينة و دخلتو للفرن على نار متوسطة مدة 25 حتى 30 د حسب الفور و تأكدت من طيابه دخلت عود شواء خرجتو ناشف

6)طفيت الفور و حليت الباب و خليت الجينواز مدة 10 دقائق داخل الفور باش ما تحبطش

7)بعدها قلبتها على une grille و خليتها تبرد مليح

8)في نفس الوقت وجدت باش نشرب الكيكة باش كي ناكلوها ما تجيش ناشفة في كاسرونة حطيت كاس كبير حليب + م ك كاكاو + م ك سكر عادي و خلطتهم و حطيتهم على النار مع التحريك حتى بدا يغلي + 50 غ شوكولا نوار و حركت حتى ذابت و حطيتو جانبا باش يبرد

9)طلعت كمية من الشانتيي مع نفس الكمية ماء و كي طلعت نقصت كمية للتزيين و لي بقات زدتلها 2 م ك شوكولا الطلاء باش نحشي بيها

10)بعدما بردت الكيكة و برد السائل لي رايحة نشرب بيه الكيكة قسمتها على جزئين و حطيت الجزء السفلي في طبق التقديم و شربتو مليح بالفرشاة **البانسو**و حطيت كرام الشانتيي لي فيها الشوكولا و سويتها حسب الكيكة

11)حطيت الجزء 2 تع الكيكة و سويتو مليح و شربتو بالسائل ليبقالي و غلفت الكيكة كامل بالشانتيي البيضاء

12) ذوبت شوكولا في حمام مائي و فرغتها عى الوجه وسويتها و خليتها تسيل غير خطوط فالاطراف باش تجي شابة

13)دخلتها للثلاجة كي جمدت زينتها بوردات من الكرام الشانتيي و حلوى ملونة و الاطراف كذلك

14) شمخت طرشونة صغيرة بالماء سخون و مسحت كامل الاطراف تع صحن التقديم لمنظر جميل