للمراجعة...امتحان الرياضيات السنة الخامسة ابتدائي (الشهادة)

الموضوع في 'منتدى سنة خامسة إبتدائي' نشر بواسطة abdou35, ‏3 مارس 2017 على 08:05.

  1. abdou35

    abdou35 :: عضو منتسِب ::

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    للمراجعة...امتحان الرياضيات السنة الخامسة ابتدائي (الشهادة)

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

    ابتدائية :داي بلموسى السنــــة: الخامسة ابتدائي ﴿الاختبار الأول للثلاثي الأول في مادة الرياضيات﴾





    التمرين الأول:
    أكتب بالحروف الأعداد الآتية :
    12674 - 165340 - 100540 .
    التمرين الثاني :
    يــــــوجد في مدرسة 8 أقســــام ، في القســــم الواحد 35 تلميذا .
    - ماهو عدد تلامــــيذ المدرسة ؟
    - ماهو عدد الإنـــــاث إذا كان عدد الذكور هو 147 تلميذا ؟
    التمريــــــــن الثالث :
    ارسم مستقيـــــما Dيشمل النقطتين A ، B . المسافة بينهــــما cm 4 .
    علـــــــم النقطة Oمنتصف قطعة المستقيــــــم AB.
    1. استخرج كل قطع المستقيم الموجــــــودة
    2. أكتب أطوال هذه القطـــــع
    المشكـــــــل الرياضي :
    أعطى الأب لابنه أحمد مبلغا من المــــــال ، اشترى منه ثلاث قصص سعر الواحدة DA 250

    و لعبة لأخيــــه الصغير سعرها DA 650 .

    مــــــاهو الثمن الاجمالي للقصص ؟

    أحسب المصـــــاريف ؟

    بقي لـــــه مبلغ قدره DA 100

    مـــــــاهو المبلغ الذي أعطاه الأب لأحمــــــد ؟
     
    abdou35, ‏3 مارس 2017 على 08:05
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