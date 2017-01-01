للمراجعة...امتحان الرياضيات السنة الخامسة ابتدائي (الشهادة) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتدائية :داي بلموسى السنــــة: الخامسة ابتدائي ﴿الاختبار الأول للثلاثي الأول في مادة الرياضيات﴾ التمرين الأول: أكتب بالحروف الأعداد الآتية : 12674 - 165340 - 100540 . التمرين الثاني : يــــــوجد في مدرسة 8 أقســــام ، في القســــم الواحد 35 تلميذا . - ماهو عدد تلامــــيذ المدرسة ؟ - ماهو عدد الإنـــــاث إذا كان عدد الذكور هو 147 تلميذا ؟ التمريــــــــن الثالث : ارسم مستقيـــــما Dيشمل النقطتين A ، B . المسافة بينهــــما cm 4 . علـــــــم النقطة Oمنتصف قطعة المستقيــــــم AB. 1. استخرج كل قطع المستقيم الموجــــــودة 2. أكتب أطوال هذه القطـــــع المشكـــــــل الرياضي : أعطى الأب لابنه أحمد مبلغا من المــــــال ، اشترى منه ثلاث قصص سعر الواحدة DA 250 و لعبة لأخيــــه الصغير سعرها DA 650 . مــــــاهو الثمن الاجمالي للقصص ؟ أحسب المصـــــاريف ؟ بقي لـــــه مبلغ قدره DA 100 مـــــــاهو المبلغ الذي أعطاه الأب لأحمــــــد ؟