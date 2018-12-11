الاستاذ سيف
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اهلا وسهلا بكم متابعي مدونة مدرسة التعليمية مرة اخرى في هذا الفضاء التعليمي الذي يرحب بالجميع دون استثناء.
اتمنى ان تكون اسرتي التربوية بخير وفي تمام الصحة والعافية.
الموضوع:
نموذج اختبار رقم 4 في مادة الرياضيات للسنة الخامسة الجيل الثاني+الحل
ان كنت عزيزي الزائر تلميذ او معلم اولي امر فانت في المكان المناسب خاصة مع فترة تزامن الامتحانات ، حيث اليوم سنشارككم كالعادة نموذج اختبار الرابع على مدونة مدرستي التربوية والتعليمية للسنة الخامسة الخاص بالجيل الثاني.
الموضوع قام به اساتذة تفوق خبرتهم في التعليم 10 سنوات لهذا نحن نضمن لكم الجودة في المحتوى والمضمون كل ماعليك اخي اختي ان تحضر قلما وررقة وتشرع في المحاولة، حيث رغم تواجد الحل الكامل بالصوت والصورة لهذا الموضوع الا اننا ننصحكم اولا بالمحاولة لانك عزيزي ببساطة ستتعلم من اخطائك ولا تقع في نفس الخطا من جديد.
- اذن لن اطيل عليكم اخوتي في الله واتمنى من صميم قلبي ان ينال الموضوع اعجابكم ويتمنى فريق مدونة مدرستي النجاح لابنائنا الاعزاءلان فرحتنا لا تكتمل الا بهم وان شاء الله النجاح للجميع لاننا نلتقي هنا لنرتقي ونرفع من المستوى التعليمي .
اتمنى ان تكون اسرتي التربوية بخير وفي تمام الصحة والعافية.
الموضوع:
نموذج اختبار رقم 4 في مادة الرياضيات للسنة الخامسة الجيل الثاني+الحل
ان كنت عزيزي الزائر تلميذ او معلم اولي امر فانت في المكان المناسب خاصة مع فترة تزامن الامتحانات ، حيث اليوم سنشارككم كالعادة نموذج اختبار الرابع على مدونة مدرستي التربوية والتعليمية للسنة الخامسة الخاص بالجيل الثاني.
الموضوع قام به اساتذة تفوق خبرتهم في التعليم 10 سنوات لهذا نحن نضمن لكم الجودة في المحتوى والمضمون كل ماعليك اخي اختي ان تحضر قلما وررقة وتشرع في المحاولة، حيث رغم تواجد الحل الكامل بالصوت والصورة لهذا الموضوع الا اننا ننصحكم اولا بالمحاولة لانك عزيزي ببساطة ستتعلم من اخطائك ولا تقع في نفس الخطا من جديد.
- اذن لن اطيل عليكم اخوتي في الله واتمنى من صميم قلبي ان ينال الموضوع اعجابكم ويتمنى فريق مدونة مدرستي النجاح لابنائنا الاعزاءلان فرحتنا لا تكتمل الا بهم وان شاء الله النجاح للجميع لاننا نلتقي هنا لنرتقي ونرفع من المستوى التعليمي .
التمرين الأول:
أكمل المساويات التالية:
التمرين الثاني:
تبعد المدرسة عن بيت عصام بـ : m 894 ويقطع كل يوم هذه المسافة مرتين ذهابا وإيابا .
– بكم تقدر المسافة التي يقطعها عصام:
1 - خلال يوم ؟
2 – خلال 10 أيام ؟
التمرين الثالث:
في إحدى المدارس بلغ عدد التلاميذ الذين يدرسون في السنة الخامسة 75 تلميذة وتلميذة. إذا علمت أن 3
____
5
من عدد التلاميذ إناثا فما هو عدد الإناث ؟
التمرين الرابع:
ارسم مستطيلا ABCD طوله CM 6 وعرضه 3 CM.
- عين النقط: FGHI منتصفات لأضلاعه. ثم صل بين النقط .
ما نوع المضلع الناتج؟
الوضعية الإدماجية:
لخياطة فستانين اشترت خياطة قطعتي قماش طول القطعة الأولى M 2 وطول القطعة الثانية M 3 .واستعملت من القطعة الأولى DM 35 .
1- جد بالديسيمتر طول القماش الباقي .
2 - إذا علمت أن ثمن المتر الواحد من القماش هو: 650 DA فما هو ثمن كل القماش؟
باعت الخياطة الفستانين معا بـمبلغ يقدر بـ : 6500 DA.
3- احسب ربح أو خسارة الخياطة.
- لتحميل الملف على شكل pdf :
أنقـــــــــــــر هنـــــــــــــا
- للاطلاع على الحل الخاص بالنموذج:
أنقــــــــــــــر هنــــــــــــا
في الاخير اتمنى ان يكون الموضوع قد نال اعجابكم اعزائي.
فقط لا تبخل على اصدقائك بهذا الموضوع الذي يحتاجه الكثير من الاصدقاء ، فقط قم بمشاركتهم لهذا الموضوع بنية الخير ولك الاجر ان شاء الله عزيزي.
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💗💗شكرا جزيلا لمروركم الطيب اخوتي في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.💗💗
تبعد المدرسة عن بيت عصام بـ : m 894 ويقطع كل يوم هذه المسافة مرتين ذهابا وإيابا .
– بكم تقدر المسافة التي يقطعها عصام:
1 - خلال يوم ؟
2 – خلال 10 أيام ؟
التمرين الثالث:
في إحدى المدارس بلغ عدد التلاميذ الذين يدرسون في السنة الخامسة 75 تلميذة وتلميذة. إذا علمت أن 3
____
5
من عدد التلاميذ إناثا فما هو عدد الإناث ؟
التمرين الرابع:
ارسم مستطيلا ABCD طوله CM 6 وعرضه 3 CM.
- عين النقط: FGHI منتصفات لأضلاعه. ثم صل بين النقط .
ما نوع المضلع الناتج؟
الوضعية الإدماجية:
لخياطة فستانين اشترت خياطة قطعتي قماش طول القطعة الأولى M 2 وطول القطعة الثانية M 3 .واستعملت من القطعة الأولى DM 35 .
1- جد بالديسيمتر طول القماش الباقي .
2 - إذا علمت أن ثمن المتر الواحد من القماش هو: 650 DA فما هو ثمن كل القماش؟
باعت الخياطة الفستانين معا بـمبلغ يقدر بـ : 6500 DA.
3- احسب ربح أو خسارة الخياطة.
- لتحميل الملف على شكل pdf :
أنقـــــــــــــر هنـــــــــــــا
- للاطلاع على الحل الخاص بالنموذج:
أنقــــــــــــــر هنــــــــــــا
في الاخير اتمنى ان يكون الموضوع قد نال اعجابكم اعزائي.
فقط لا تبخل على اصدقائك بهذا الموضوع الذي يحتاجه الكثير من الاصدقاء ، فقط قم بمشاركتهم لهذا الموضوع بنية الخير ولك الاجر ان شاء الله عزيزي.
- وعند مشاهدتك للحل الخاص بنا على قناتنا على اليوتوب قم بالاشتراك في القناة من خلال الضغظ عاى الزر الاحمر للاشتراك و النقر علر زر الاعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في حينه، لاننا حقا نتعب من اجل اعداد هذه المواضيع لذا نحتاج وبشدة الى دعمكم اخوتي في الله لذا لا تبخلونا وانشروا هذه المواضيع بنية انها صدقة جارية كي يستفيداكبر ععد ممكن من الاسرة التربوية.
-ولكي اذكرك عزيزي ابحث في المدونة وستجد الكثير من المواضيع ستعجبك باذن الله فقط اشتركو في مواقع التواصل الاجتماعية الخاصة بنا التي تجدونها هنا تحت هذا الموضوع.
اليكم الروابط للاشتراك:
🌏صفحتنا على الفايس بوك : انــــــقر هنـــا
🌎مجموعتنا على الفايس بوك : انـقر هنــــــا
🌎قناتناعلى اليوتوب: انقــــــر هـــــنــــا
🌏جوجل + : انقـــــــــــــر هنـــــــــــا
💗💗شكرا جزيلا لمروركم الطيب اخوتي في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.💗💗