نموذج اختبار رقم 4 في مادة الرياضيات للسنة الخامسة الجيل الثاني+الحل

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تبعد المدرسة عن بيت عصام بـ :ويقطع كل يوم هذه المسافة مرتين ذهابا وإيابا .– بكم تقدر المسافة التي يقطعها عصام:في الاخير اتمنى ان يكون الموضوع قد نال اعجابكم اعزائي.فقط لا تبخل على اصدقائك بهذا الموضوع الذي يحتاجه الكثير من الاصدقاء ، فقط قم بمشاركتهم لهذا الموضوع بنية الخير ولك الاجر ان شاء الله عزيزي.- وعند مشاهدتك للحل الخاص بنا على قناتنا على اليوتوب قم بالاشتراك في القناة من خلال الضغظ عاى الزر الاحمر للاشتراك و النقر علر زر الاعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في حينه، لاننا حقا نتعب من اجل اعداد هذه المواضيع لذا نحتاج وبشدة الى دعمكم اخوتي في الله لذا لا تبخلونا وانشروا هذه المواضيع بنية انها صدقة جارية كي يستفيداكبر ععد ممكن من الاسرة التربوية.-ولكي اذكرك عزيزي ابحث في المدونة وستجد الكثير من المواضيع ستعجبك باذن الله فقط اشتركو في مواقع التواصل الاجتماعية الخاصة بنا التي تجدونها هنا تحت هذا الموضوع.💗💗شكرا جزيلا لمروركم الطيب اخوتي في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.💗💗​