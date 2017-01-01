إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة..

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال رسول الله صلى لله عليه وسلم ( إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه

أولا الحديث مخرج في الصحيحين

ثانيا ليس كل من حمل خلقا سيئا.

ولا كل من أساء في تصرف يمكن أن يطبَق عليه هذا الحديث .