أوزيل: أغضبت والدي للخروج من ريال مدريد

كشف الألماني مسعود أوزيل، نجم فريق أرسنال الإنجليزي، النقاب عن كواليس رحيله من ريال مدريد الإسباني، قبل أكثر من 3 سنوات. وانتقل أوزيل من ريال مدريد إلى أرسنال مقابل 42.5 مليون جنيه استرليني، في صيف 2013. وقال أوزيل في كتابه "بشكل مفاجئ أنا ومورينيو خرجنا في نفس الوقت من ريال مدريد في صيف 2013، توجد الكثير من القِصص حول خروجي". وأَضاف "الخروج من ريال مدريد كان أصعب قرار في حياتي، كنت أريد الفوز بدوري الأبطال مع الملكي وفترتي هناك لم تنتهي بعد". وتابع "والدي مثل أي شخص في العالم ليس مثاليًا، المفاوضات مع مدريد بدت له كبيرة، ولكننا لم نكن طماعين". وأوضح أوزيل "طلبنا ما كنا نراه مناسبا وعرض مدريد الأول لم يكن جيدا، كنت أظن أن والدي يمكنه تسيير الأمر، وأنني لا أحتاج لوكيل". ونوه "لكن والدي لا يملك الخبرة في التفاوض مع الأندية الكبيرة، كان يجب أن يبقى هادئا أمام الضغط الكبير وقتها". وواصل "أمام شخص مثل فلورنتينو بيريز ينتظر دائما الحصول على ما يريد. العناد ليس الحل الأفضل، حيث أرسلوني للمدرجات لأسباب غير رياضية، وكان علي فعل شيء لإنقاذ مسيرتي الكروية". وأكمل: "كان لدي رقم هاتف أرسين فينجر منذ 2010، لقد وعدته أنني سأتصل به في حال أردت الرحيل لفريق آخر والآن أنا هنا". وواصل: "عندما قررت التعاقد مع وكيل أعمال محترِف في صيف 2013، غضب والدي ووأغلق صفحتي على تويتر بداعي الغضب". وأتم: "أنا حزين من هذا الفصل في حياتي؛ بسبب علاقتي الطويلة والمحترمة جدًا بيني ويبن أبي، لقد كان عاملاً أساسيًا فيما حققته كلاعب كرة قدم".