زين الدين زيدان: ... لم أترك ريال مدريد طمعا في قيادة فرنسا ...

أكد زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد أنه لا يطمع في تولي قيادة المنتخب الفرنسي.

وقال زيدان في حوار وثائقي مع قناة (تي إف 1) الفرنسية بعنوان (سر انتصار 98) بمناسبة مرور 20 عاما على تتويج الديوك بكأس العالم: "كلما أتذكر هذه اللحظات تلمع عيناي، لقد كان إنجازا رائعا، وساهم في توحيد صفوف الشعب الفرنسي، الذين نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة للاحتفال بهذا اللقب".

وقال زيدان في حوار وثائقي مع قناة (تي إف 1) الفرنسية بعنوان (سر انتصار 98) بمناسبة مرور 20 عاما على تتويج الديوك بكأس العالم: "كلما أتذكر هذه اللحظات تلمع عيناي، لقد كان إنجازا رائعا، وساهم في توحيد صفوف الشعب الفرنسي، الذين نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة للاحتفال بهذا اللقب".

وقال زيدان في حوار وثائقي مع قناة (تي إف 1) الفرنسية بعنوان (سر انتصار 98) بمناسبة مرور 20 عاما على تتويج الديوك بكأس العالم: "كلما أتذكر هذه اللحظات تلمع عيناي، لقد كان إنجازا رائعا، وساهم في توحيد صفوف الشعب الفرنسي، الذين نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة للاحتفال بهذا اللقب".

وأضاف ضاحكا: "كان منظري غريبا بوجود شعر على رأسي، فالأعداد التي تجمعت في الشانزيليزيه كانت جنونية، إنها لحظات مثيرة لا تنسى".

وأضاف ضاحكا: "كان منظري غريبا بوجود شعر على رأسي، فالأعداد التي تجمعت في الشانزيليزيه كانت جنونية، إنها لحظات مثيرة لا تنسى".

وأضاف ضاحكا: "كان منظري غريبا بوجود شعر على رأسي، فالأعداد التي تجمعت في الشانزيليزيه كانت جنونية، إنها لحظات مثيرة لا تنسى".