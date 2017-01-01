زطشي يحدد موقفه من الترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري

الموضوع في 'منتدى الكرة المحلية الجزائرية' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏4 مارس 2017 على 09:54.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    لا يزال الغموض مسيطرا بشأن ترشح رئيس نادي بارادو خير الدين زطشي من عدمه لرئاسة اتحاد كرة القدم الجزائري، حيث بدا مترددا بخصوص هذا الأمر.

    وقال خير الدين زطشي في تصريحات لموقع "[​IMG]" اليوم الجمعة، إنه لم يحسم قراره بشكل نهائي فيما يخص رئاسة أكبر هيئة كروية في الجزائر مكان الرئيس الحالي محمد روراوة.

    وأكد خير زطشي أن كرة القدم الجزائرية، لا يزال المرض ينخر جسدها، حيث علق في هذا الشأن قائلا: "لم أحسم بعد قرار ترشحي من عدمه لرئاسة اتحاد كرة القدم الجزائري، هذا الأمر يتطلب تفكير مستفيض، لأن كرتنا مريضة من الداخل".

    ووضع نادي بارادو قدما في حظيرة دوري المحترفين، بعد أن فاز بثلاثية نظيفة على حساب وداد بوفاريك بملعب الدار البيضاء.
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    الفتى المغامر, ‏4 مارس 2017 على 09:54
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