مستقبل ميلان يزداد غموضا

لايزال موقف بيع نادي إيه سي ميلان لمجموعة "سينو" الصينية، والذي كان مقررا أن يتم اليوم، الجمعة، بشكل رسمي، غامضا وسط مفاوضات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق نهائي. المجموعة الصينية قامت بدفع مبلغ 100 مليون يورو، بواقع 15 مليون الصيف الماضي كدفعة أولى، مع التوصل إلى اتفاق للبيع، تلاها مبلغ 85 مليون يورو. وكان من المفتروض إتمام عملية البيع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ودفع باقي المبلغ ليتم تأجيل الأمر حتى اليوم، مع دفع مبلغ 100 مليون يورو أخرى، ولكن الأمور لم تحسم اليوم كما كان مقررا. وأعلن أدريانو جالياني، المدير العام لميلان، اليوم، أن عملية البيع لن تحسم اليوم، وأن الطرفين في مفاوضات قد تستمر لمدة أسبوع، للتوصل لاتفاق جديد، يتم تحديد فيه موعد آخر لإنهاء إجراءات البيع بشكل كامل، ودفع المبلغ المتبقي لمجموعة "فينيفيست"، التي يملكها سيلفيو بيرلوسكوني، رئيس النادي الحالي. وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن الموعد الجديد لنقل ملكية النادي في حالة التوصل إلى اتفاق سيكون بعد شهر من الآن، على أن تدفع المجموعة الصينية 100 مليون يورو أخرى بعد أسبوع للتأكيد على جديتها، لكن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سريع خلال أسبوع على أقصى تقدير ستصبح العملية كلها مهددة بالفشل.