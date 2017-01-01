4 أسباب رئيسية وراء انتقال بونوتشي إلى ميلان





انتقل المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي من ناديه يوفنتوس إلى عملاق إيطالي آخر وهو ميلان بعقد بلغت قيمته 40 مليون يورو. انتقل المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي من ناديه يوفنتوس إلى عملاق إيطالي آخر وهو ميلان بعقد بلغت قيمته 40 مليون يورو.

وقبل أن تصبح الصفقة رسمية، كثر الحديث في وسائل الإعلام الإيطالية عن حقيقة الموضوع فيما إذا كانت مجرد شائعات أو أن هناك فعلا تفاهما بين الفريقين.

وبقيت الأخبار مجرد شائعات إلى أن تأكد الجميع منها حين توجه بونوتشي إلى مدينة ميلان لإجراء الفحوص الطبية قبل الإعلان الرسمي، والخبر كان مفاجئا لانصار يوفنتوس، حتى أن اللاعب اليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس عبر قائلا "كنت أعتقد بأنها مزحة".

ولكن هناك عدة أسباب وحقائق في صفقة انتقال بونوتشي، وقد تفسر تلك الصفقة غير المتوقعة، وهي كما جمعناها من عدة صحف إيطالية كالتالي:



- انتقل بونوتشي بصقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، ولكن نادي يوفنتوس تلقى عرضا أعلى بمقدار 15 مليون يورو من تشيلسي، كما تلقى عرضا أعلى بـ10 ملايين يورو من نادي مانشستر سيتي كما قالت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية.

ولكن اللاعب فضّل البقاء في إيطاليا لأسباب عائلية ولأنه يحبذ الحياة فيها، وهو ما تم التفاهم عليه بينه وبين إدارة يوفنتوس. يضاف إلى ذلك أن بونوتشي لديه ولد مصاب بمرض مزمن لا تناسبه أجواء لندن قليلة الشمس.