4 أسباب رئيسية وراء انتقال بونوتشي إلى ميلان

الموضوع في 'الدوري المحلي الإيطالي - LA CALCIO' نشر بواسطة Djamel.Dz, ‏15 جويلية 2017.

  1. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    انتقل المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي من ناديه يوفنتوس إلى عملاق إيطالي آخر وهو ميلان بعقد بلغت قيمته 40 مليون يورو.
    وقبل أن تصبح الصفقة رسمية، كثر الحديث في وسائل الإعلام الإيطالية عن حقيقة الموضوع فيما إذا كانت مجرد شائعات أو أن هناك فعلا تفاهما بين الفريقين.
    وبقيت الأخبار مجرد شائعات إلى أن تأكد الجميع منها حين توجه بونوتشي إلى مدينة ميلان لإجراء الفحوص الطبية قبل الإعلان الرسمي، والخبر كان مفاجئا لانصار يوفنتوس، حتى أن اللاعب اليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس عبر قائلا "كنت أعتقد بأنها مزحة".
    ولكن هناك عدة أسباب وحقائق في صفقة انتقال بونوتشي، وقد تفسر تلك الصفقة غير المتوقعة، وهي كما جمعناها من عدة صحف إيطالية كالتالي:

    - انتقل بونوتشي بصقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، ولكن نادي يوفنتوس تلقى عرضا أعلى بمقدار 15 مليون يورو من تشيلسي، كما تلقى عرضا أعلى بـ10 ملايين يورو من نادي مانشستر سيتي كما قالت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية.
    ولكن اللاعب فضّل البقاء في إيطاليا لأسباب عائلية ولأنه يحبذ الحياة فيها، وهو ما تم التفاهم عليه بينه وبين إدارة يوفنتوس.يضاف إلى ذلك أن بونوتشي لديه ولد مصاب بمرض مزمن لا تناسبه أجواء لندن قليلة الشمس.

    - إدارة يوفنتوس تعرف أن بونوتشي (30 عاما) مدافع لا يعوض وأنه أحد أفضل مدافعي العالم، ولكن في نفس الوقت فإن سياسة النادي في الفترة المقبلة تركز على انزال معدل أعمار الفريق، ورحيل بونوتشي سيفتح المجال أمام المدافع الشاب روجاني (22 عاما)، الذي تألق مع نادي انبولي حيث كان معارا.

    - خلافات مع المدرب اليجري دفعت بالإدارة إلى الاستغناء عن بونوتشي، ونقلت صحيفة "ديلو سبورت" الإيطالية خلال الموسم الماضي وتحديدا في مباراة يوفنتوس مع باليرمو، أن بونوتشي شتم اليجري حين قام باستبداله مع ماركيزيو في الشوط الثاني، حيث ضبطت عدسات الكاميرا بونوتشي وهو يقول للمدرب غاضبا بعد الخروج "اخرس أيها الاحمق".

    - النفقات المالية دفعت ايضا بإدارة النادي إلى التخلي عن بونوتشي، حيث استثمرت في دوجلاس كوستا 42 مليون يورو قادما من بايرن ميونيخ، وفي الموسم الماضي دفع يوفنتوس مبلغ 90 مليون من أجل هيجواين.
     
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    Djamel.Dz, ‏15 جويلية 2017
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    مهما كانت الاسباب والدوافع من الصعب جدا تعويض لاعبين بقيمة بونوتشي او كيليني
    من المرجح جدا ان يكون سبب بيعه هو كما ذكرت انت عدم التفاهم والخلافات
     
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    يزيد 05, ‏15 جويلية 2017
    #2
  3. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أكيــد اخي أهم سبب هو الخلافات ، و إدارة اليوفي لا تستغني عن أحد ركائزها بهذه السهولة و لمن ؟ لمنافسها في الكالتشيو .
    شكرا لمرورك الرائع
     
    يزيد 05 معجب بهذا.
    Djamel.Dz, ‏15 جويلية 2017
    #3
  4. misterkhaled

    misterkhaled :: عضو منتسِب ::

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    الغريب أنه غادر لرفيق منافس لليوفي
     
    misterkhaled, ‏22 جويلية 2017 على 20:35
    #4

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