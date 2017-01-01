صَرِيْحٌ / صَرِيْحَـةٌ جِـــــــدَاً عَلى اللمةِ الجَزائِريَة { العدد الآولْ }

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏4 مارس 2017 على 13:11.

  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالـــــى و بركاته

    وآش راكـم لباس ؟؟

    اليوم جئت لكم بموضوع جديد باش تنشطوا شوية و يكون تفاعل ان شاء الله فالقسم هذا خاصة و الاقسام الاخرى عـآمة فقدت حيويتها

    موضوعــــــي هذا هو : صريح { صريحـة } جـــداً و هي فكرة مستوحاة من برنامج صريح جدا على قناة النهار
    و هو برنامج يسألوا فيه الناس في الشارع حول موضوع معين

    حبيت نقبس الفكرة و نعتمدها هنا في المنتدى قصـد التفاعل و التعرف على اراء و وجهات نظر الاعضــاء حول مواضيع مختلفة

    فكرة الموضوع :

    و في كل يوميــــن رح نحط سؤال واحد موجه للشباب و الآخر للبنـــات
    و على كل عضوة و عضوة الاجابة على الاسئلة كل واحد كيفاش يحب بطابع فكاهي و لا سيريو هههه ولآ نقاشي ديروا روسـكم
    و التعرف على رأي الشاب و الشآبة باش نعرفوا العقليات ههههههه

    و أول عدد رح تـكون فيه الأسئـلة الـآتيــــــــة :

    سؤآل موجه     للشبــــــاب :

    هل يفضل الشاب الجزائري الزواج بجزائرية ام اجنبية و لماذا؟

    سـؤآل موجه     للبنـــــــآت :

    المرأة الجزائرية هل تقبل أن تكون الزوجة الثانية ؟




    الموضوع رح ندير فيه بزاف مواضيع نشوف رايكم فيها و علبالي رح يكون فيه قصف تام من كلا الطرفين ههههههههههههه
    ياو غير بشوية متقطعوش في بعضاكم بزاف ندي ذنوبكـــــــــم هههههههه
    في أمـــــــــــــــان الله
    اتمنى ان ينال الموضوع اعجابكم

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    Skor m@k معجب بهذا.
    المتفآئلة, ‏4 مارس 2017 على 13:11
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    أهلا بك أسوم واش راكي هذي غيبة
    بلاكي برك يشوف الموضوع هذا حكيم خاطرش يجري موراك ومورايا خاطرش اعتمدتو ههههه
    المشكلة في سؤالك هو ماشي نفضلو نتزوجو بجزائرية او أجنبية هههه
    المشكلة هو الجزائرية تشرط بزاف يامحاينك ماشي كامل مي كثرتهم
    كيما قالك التلمساني لي عندو 5 بنات لوكان يزوجهم يقدر يشري بابور ههههه
    نجيبو مليكة تقرى هذا لكلام هههه
    خاطرش يشرطو بزاف على بناتهم وماشي غير التلمسانيين تقريبا ولاو كامل ولايات الوطن
    وراكي تعرفي شبابنا لي يحلم بالزواج من أجنبية تلقايه قيس الحال
    عليها يقول نديها أجنبية باش مكاش شروط الزواج وتقدر العرس هي لي تخلصو ههه
    بصح هذي قليل لي تصرى هنا
    مي على حساب الزين ديجا راهي منشرت فينا وفيكم ليليا بلا مانزيدو نحكو عليه خخخخ
    وعلى هذا نديوها ألمانية هاهاهاههاه
    ماعنداك كلش بالمكتوب مي جزايرية خير نديها باش ندابز معاها هههههه
    عندي ملاحظة برك ليك وبلاكي تزيدي تعاوديها هههه
    أكتبي بالدارجة ياو مرة أخرى مانعتامدش موضوعك خخخخ
    خلطي شويا دارجا شويا فرونسي كاسي هههه
    شكرا
     
    Skor m@k, ‏5 مارس 2017 على 11:58
    #2