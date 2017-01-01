صَرِيْحٌ / صَرِيْحَـةٌ جِـــــــدَاً عَلى اللمةِ الجَزائِريَة { العدد الآولْ }





السلام عليكم و رحمة الله تعالـــــى و بركاته



وآش راكـم لباس ؟؟



اليوم جئت لكم بموضوع جديد باش تنشطوا شوية و يكون تفاعل ان شاء الله فالقسم هذا خاصة و الاقسام الاخرى عـآمة فقدت حيويتها



موضوعــــــي هذا هو : صريح { صريحـة } جـــداً و هي فكرة مستوحاة من برنامج صريح جدا على قناة النهار

و هو برنامج يسألوا فيه الناس في الشارع حول موضوع معين



حبيت نقبس الفكرة و نعتمدها هنا في المنتدى قصـد التفاعل و التعرف على اراء و وجهات نظر الاعضــاء حول مواضيع مختلفة



فكرة الموضوع :



و في كل يوميــــن رح نحط سؤال واحد موجه للشباب و الآخر للبنـــات

و على كل عضوة و عضوة الاجابة على الاسئلة كل واحد كيفاش يحب بطابع فكاهي و لا سيريو هههه ولآ نقاشي ديروا روسـكم

و التعرف على رأي الشاب و الشآبة باش نعرفوا العقليات ههههههه



و أول عدد رح تـكون فيه الأسئـلة الـآتيــــــــة :



سؤآل موجه

للشبــــــاب :