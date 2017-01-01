صَرِيْحٌ / صَرِيْحَـةٌ جِـــــــدَاً عَلى اللمةِ الجَزائِريَة { العدد الآولْ }

السلام عليكم و رحمة الله تعالـــــى و بركاته وآش راكـم لباس ؟؟ اليوم جئت لكم بموضوع جديد باش تنشطوا شوية و يكون تفاعل ان شاء الله فالقسم هذا خاصة و الاقسام الاخرى عـآمة فقدت حيويتها موضوعــــــي هذا هو : صريح { صريحـة } جـــداً و هي فكرة مستوحاة من برنامج صريح جدا على قناة النهار و هو برنامج يسألوا فيه الناس في الشارع حول موضوع معين حبيت نقبس الفكرة و نعتمدها هنا في المنتدى قصـد التفاعل و التعرف على اراء و وجهات نظر الاعضــاء حول مواضيع مختلفة فكرة الموضوع : و في كل يوميــــن رح نحط سؤال واحد موجه للشباب و الآخر للبنـــات و على كل عضوة و عضوة الاجابة على الاسئلة كل واحد كيفاش يحب بطابع فكاهي و لا سيريو هههه ولآ نقاشي ديروا روسـكم و التعرف على رأي الشاب و الشآبة باش نعرفوا العقليات ههههههه و أول عدد رح تـكون فيه الأسئـلة الـآتيــــــــة : سؤآل موجه للشبــــــاب : هل يفضل الشاب الجزائري الزواج بجزائرية ام اجنبية و لماذا؟ سـؤآل موجه للبنـــــــآت : المرأة الجزائرية هل تقبل أن تكون الزوجة الثانية ؟ الموضوع رح ندير فيه بزاف مواضيع نشوف رايكم فيها و علبالي رح يكون فيه قصف تام من كلا الطرفين ههههههههههههه ياو غير بشوية متقطعوش في بعضاكم بزاف ندي ذنوبكـــــــــم هههههههه في أمـــــــــــــــان الله اتمنى ان ينال الموضوع اعجابكم