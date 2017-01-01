لساني وعسل الكلمات

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاتهإخوتي أخواتي : "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب."والقرآن هو أصل الكلام الطيب.وبعده سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.الكلام الجميل هبة من الله لخلقه ،جعل الله لنا اروع لغة تحمل أجمل المعاني وابلغ الصفات.لو نظرت أم الى إبنها بحنان لأخرجت من حنانها ينبوعا من الكلمات: قرة عين امك ،حبيب أمه ،نور عيني ، حنوني ....ولو التقى صديق بصديقه الحميم لأمطره كلمات الود والاخوة : اعزك من قلبي ،وانت مثل اخي ،وبارك الله فيك.....ولو جلست اخت مع اختها واخ مع اخيه ،لتبادلا كلمات طيبة إذا كان بينهم ود طبعا.لكن ما لاحظته اننا نحن الجزائريين ليست لدينا ثروة كلامية ،من ناحية الكلمات الجميلة ،ولا نملك كثيرا كلمات المجاملة ،والود فلو عددناها لعدت على الاصابع .ولو جلس كل واحد منا وعد الكلمات الترحيبية ،والامتنانية ،وكلمات الشكر والعرفان ،لوجدنا أن الجيد فينا يستطيع جمع عشر من كل فئة .ولو وجدت لاحظت قلة استعمالها.لماذا هذا الجفاف في الكلام ونحن نملك اللغة العربية كبحر للكلمات ولا نكتفي سوى ب: ميرسي و باردون (شكرا ومن بعد اذنك بالفرنسيه) وأصبح بعض الناس يتبجح بكلمات فرنسية دخيلة ويستعملها في الطالع والنازل .حضرت تخرج أخي دكتوراه في احد الجامعات في الجزائر ،جلست بقرب دكتورة كبيرة في السن، فعطست وقلت الحمد لله فقالت لي : أ تي سوي(الله اعلم بمعناها لكن الذي يعطس في فرنسا يقولون له هذه الكلمة)فصعقت واندهشت مما سمعت ،كانت تنتظر أن اقول لها ميرسي فقلت : يهديكم الله ويصلح بالكم. فابتسمت العجوز ولم ترد.كلماتنا العربية رائعة وزاخمة بالمعاني .فلماذا نستعمل لغة دخيلة وليس بها حتى اجر عندما نقولها .اليست الكلمة الطيبة صدقة ؟انا أفرح عندما أرى معلمة بنتاي في المدرسة تقول لي شكرا باللغة العربية ،وتقول لي لغتكم رائعة أحب التحدث بها.لما قواميسنا تحمل الكلمات التهكمية ،واللا مبالية ،وكلمات الشتائم .لما لا نحاول اسبدالها كلمة كلمة بكلمات أرقى ،لنري للعالم لغتنا الراقية بكلماتها الجميلة.مثلا أنا كنت أقول فيما مضى للذي يغضبني (الله لا تربحك) أو شيء آخر ينرفز السامع،لكن الآن عندما يغضبني أحد عودت نفسي أن أقول (يعطيك عام كسرة ،عام ربح،الله يهديك) لم استطع في البداية فثابرت حتى صار من حولي يغضبني عمدا لادعي له بالربح.وصارت يعطيك عام كسرة ملازمتي في القعدات ،حتى عندما يضحكني احد أقول له عام كسرة.وهناك كلمات أنا بصدد نزعها تدريجيا ،ومع انني في بلاد الغرب لا أتحدث كلماتهم إلا معهم. أما مع أهلي وفي بيتي أحاول تهذيب لساني على العربية الجميلة ....والآن جاء دوركم لتخبروني وتعدو لي كلمات جميلة في المجاملات ،والترحيب والمواساة ،والتعبير عن الإمتنان ،والحب ،وتعبير الوالدين عن حبهما لأولادهم .لكن طلب الكلمات تكون باللهجة الجزائرية ، واللهجات العامية العربية لغير الجزائري،لنرى غنى اللهجات بالكلام الجميل.من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها .شكرا لمتابعتكم حتى النهايه.تقبلو مني فائق الاحترام والتقديرحلم كبير