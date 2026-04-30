حكم و أقوال

- عندما تحترمني جيدا وتعاملني بذوق وتقدير، لن يكون على رأسي ريشة، بل ستكون على رأسي أنت !. إبراهيم الفقي.

- الشر الحقيقي ، يأتي من شخص كان ذات مرة طيبا !. سيزار بافيزي

- لا يهمني .. أن اخسر من لا يريدني ، فقد خسرت من أردتهم ولا زلت حياً !. كارل ماي.

- وما ضرني إلا الذين عرفتهم جزى الله خيرا كل من لست أعرف ! . أبو العلاء المعري.

- محادثة واحدة مع رجل حكيم أفضل من 10 سنوات تدرس فيها الكتب ! . هنري وادزورث لونغفيلو

- إذا أردت ان تقهر القلق وتبدأ الحياة ، احص نعم الله عليك بدل أن تحصي متاعبك ! . ديل كارنيجي.

- إذا أردت أن تكون فاشلاً فحاول أن ترضي جميع الناس !. ارفين روميل.

- هذا العالم يسحق العدل بحقارة كل يوم ! . غسان كنفاني.

- إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم !. أبو الطيب المتنبي.

1- أن تكون صريحاً يعني أن تكون عدوا للجميع ! . جبران خليل جبران.

- العقبة الأولى في تطور الفرد هي العائلة !. تولستوي.

- ارتفاع الوعي يزيد الآلام ، وأغلب المصابين بالإكتئاب النفسي من المثقفين !.

عادل صادق.

- من الضروري أن تكون قد تمنيت الموت لكي تعرف قيمة الحياة !. ونستون تشرشل.

- لطف الكلمات يخلق الثّقة ولطف التّفكير يحلّ كلّ صعوبة ولطف العطاء يخلق الحبّ !. لاوتسو.

- لا أعرف خطيئة أعظم من إضطهاد بريء بإسم الدين !. مهاتما غاندي.

- الحزن حالة نفسية تتيح للوعي الفرصة للتأمل في النفس و المجتمع !. جان جاك روسو.

- غالباً الكلام الذي تخشى أن تقوله , هو الكلام الذي ينبغي أن يُقال ! . جورج برنارد شو.

- جربوا الابتعاد عن الإنترنت قليلا وستكتشفون أنه لم يفتكم شيء داخله ، لكن فاتكم كثير خارجه ، كبرت أمهاتكم دون ان تشعروا !. عبدالله الملغوث.

- الحياة أمل من فقد الأمل فقد الحياة !. أفلاطون.

- يوم بلا ضحك هو يوم ضائع ! . شارلي شابلن.

- لا أحد يستطيع أن ينصب لك الكمائن إلا من يعرف تحركاتك جيدا ، لاتخبر أحد بما تفكر به لتصل بسلام ! . هتلر.

- لن احترم العالم طالما هناك طفل منكسر العينين !. جيفارا