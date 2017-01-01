دخولكم ضروري جدا

السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة يوجد معانا في اللمة تلاميذ و طلبة و من واجبي مع التلاميذ خصوصا المستوى الثانوي و انا بمثابة الأب بالنسبة لهم ان أتابع مستواياتهم و معدلاتهم و سير دروسهم و حتى اوقات دخولهم المنتدى لذالك يجب على كل تلميذ أن يخبرني مستواه و معدله للفترة الأولى و للفترة الثانية و كل تلميذ يستحق طريحة رايح يديها و اللي يستحق التشجيع نشجعوه و اللي يستحق التوجيه نوجهوه مستعد نتابع احوالكم حتى يوم نفرح بيكم و بنجاحكم الشرط الوحيد تكون عندكم النية الصادقة كما اريد من بقية الاخوة تقديم يد العون لي انا و لكل التلاميذ امانة في اعناقنا كلنا هؤلاء التلاميذ