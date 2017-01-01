دخولكم ضروري جدا

السلام عليكم

احبتي في اللمة المباركة

يوجد معانا في اللمة تلاميذ و طلبة

و من واجبي مع التلاميذ خصوصا المستوى الثانوي و انا بمثابة الأب بالنسبة لهم

ان أتابع مستواياتهم و معدلاتهم و سير دروسهم

و حتى اوقات دخولهم المنتدى

لذالك يجب على كل تلميذ أن يخبرني مستواه و معدله للفترة الأولى و للفترة الثانية

و كل تلميذ يستحق طريحة رايح يديها و اللي يستحق التشجيع نشجعوه

و اللي يستحق التوجيه نوجهوه



مستعد نتابع احوالكم حتى يوم نفرح بيكم و بنجاحكم

الشرط الوحيد تكون عندكم النية الصادقة



كما اريد من بقية الاخوة تقديم يد العون لي انا و لكل التلاميذ



امانة في اعناقنا كلنا هؤلاء التلاميذ