دخولكم ضروري جدا

الموضوع في 'منتدى المرحلة الثانوية' نشر بواسطة الامين محمد, ‏6 مارس 2017 على 18:56.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    3,567
    الإعجابات المتلقاة:
    11,086
    نقاط الجوائز:
    391
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    السلام عليكم
    احبتي في اللمة المباركة
    يوجد معانا في اللمة تلاميذ و طلبة
    و من واجبي مع التلاميذ خصوصا المستوى الثانوي و انا بمثابة الأب بالنسبة لهم
    ان أتابع مستواياتهم و معدلاتهم و سير دروسهم
    و حتى اوقات دخولهم المنتدى
    لذالك يجب على كل تلميذ أن يخبرني مستواه و معدله للفترة الأولى و للفترة الثانية
    و كل تلميذ يستحق طريحة رايح يديها و اللي يستحق التشجيع نشجعوه
    و اللي يستحق التوجيه نوجهوه

    مستعد نتابع احوالكم حتى يوم نفرح بيكم و بنجاحكم
    الشرط الوحيد تكون عندكم النية الصادقة

    كما اريد من بقية الاخوة تقديم يد العون لي انا و لكل التلاميذ

    امانة في اعناقنا كلنا هؤلاء التلاميذ
     
    ميسم منصور, الصارم المسلول, جميلة الاثر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏6 مارس 2017 على 18:56
    #1
  2. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    2,763
    الإعجابات المتلقاة:
    12,264
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    بلاد العجب ^^
    السلام عليكم
    فكرة متميزة
    انا طالبة ثانوي السنة ثانية ثانوي شعبة علوم تجريبية
    المعدل في الفصل الاول كان لاباس به بسبب بعض الظروف كنت عايشتها
    ديت 11.80 و الحمد الله الفصل الثاني درت كامل جهدي
    و تحسنت النتائج شوية و راني نستنى في المعدل
    بالتوفيق للجميع
     
    الصارم المسلول و جميلة الاثر معجبون بهذا.
    sقطر الندىs, ‏6 مارس 2017 على 19:04
    #2
  3. باتنية و نص

    باتنية و نص :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 جويلية 2013
    المشاركات:
    730
    الإعجابات المتلقاة:
    2,104
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Batna
    سلام عليكم
    انا طالبة ماستر...فهل اندرج ضمن هذه القائمة ؟ ^^
    بارك الله فيك على المبادرة الرائعة
    وهذا ان دل على شيئ..فانه يدل على حرصك على التلاميذ وخوفك عليهم وكأنهم بمثابة اولادك او فرد من العائلة

    وانا بدوري في الخدمة..لكل من يحتاج المساعدة في مادة اللغة الفرنسية
    N'hésitez pas à me contacter :p
    تحياتي :)
     
    sقطر الندىs, الصارم المسلول و جميلة الاثر معجبون بهذا.
    باتنية و نص, ‏6 مارس 2017 على 19:06
    #3
  4. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    2,362
    الإعجابات المتلقاة:
    5,267
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الأرض
    شيء رائع
    رب يوفقكم جميعا
     
    جميلة الاثر و sقطر الندىs معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏6 مارس 2017 على 19:08
    #4
  5. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    2,362
    الإعجابات المتلقاة:
    5,267
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الأرض
    بإمكانك الوصول إلى أفضل من هذا فقط عليك الإجتهاد والعمل ومثابرة والمتابعة الدائمة
    رب يوفقك
    ولقد قمت برفع ماهو مهم لكم والباق آت
     
    جميلة الاثر و sقطر الندىs معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏6 مارس 2017 على 19:10
    #5
  6. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    2,763
    الإعجابات المتلقاة:
    12,264
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    بلاد العجب ^^
    ايه انا المعادلات تاعي الحمد الله على مدار السنوات ممتازة برك في هذا العام
    كانت شوية ظروف و اولها الوفاة تاع جدتي اثرت فيا بزااف
    ايه ربي يجازيك كل خير خويا حبيب دايما راك تفيدنا
     
    الصارم المسلول و جميلة الاثر معجبون بهذا.
    sقطر الندىs, ‏6 مارس 2017 على 19:13
    #6
  7. hocine ben

    hocine ben :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الأربعاء
    المشاركات:
    322
    الإعجابات المتلقاة:
    356
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Whren
    سلام عليكم
    طالب ثانوي ... سنة ثانية ... شعبة علوم تجريبية
    معدل الفصل الأول . 9.70
    الفصل الثاني .. أن شاءلله أحسن
    بالتوفيق .. و بارك الله فيك العم ..
     
    جميلة الاثر معجب بهذا.
    hocine ben, ‏6 مارس 2017 على 19:21
    #7
  8. جميلة الاثر

    جميلة الاثر :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أوت 2014
    المشاركات:
    113
    الإعجابات المتلقاة:
    473
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم
    بوركت على حرصك
    انا طالبة ثانوي السنة الاولى شعبة جذع مشترك علوم وتكنولوجيا
    معدل الفصل الاول 18.10 وفي انتظار معدل الفصل الثاني ان شاء الله يكون 18
    جزاك الله كل خير
    اسال الله ان يوفق كل الطلبة
     
    الصارم المسلول معجب بهذا.
    جميلة الاثر, ‏6 مارس 2017 على 19:25
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    3,567
    الإعجابات المتلقاة:
    11,086
    نقاط الجوائز:
    391
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    ممتاز ابنائي التلاميذ
    و يوجد من راسلني على الخاص
    نتفق مع بعض حول عدة امور
    المهم نجاحكم
    و سأتابع معدلاتكم و نقاطكم في الفروض و الاختبارات
    و رايح نوجهكم و نخلي الاساتذة رغما عندهم هههههه يعاونوكم
    و في فترة الفروض رايح نقلص تواجدكم في المنتدى
    و اي عقبات راني هنا

    في الاخير يهمني و واجب علي نخليكم تنجحوا
     
    الصارم المسلول, sقطر الندىs و جميلة الاثر معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏6 مارس 2017 على 19:26
    #9
  10. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 ماي 2016
    المشاركات:
    141
    الإعجابات المتلقاة:
    256
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم و رحمة الله سبحانه و تعالى و بركاته ..
    أولا بارك الله فيك أخي الكريم ..
    أما بعد .. أنا طالبة في السنة الثانية ثانوي .. شعبة علوم تجريبية ..
    معدّل الفصل الأول كان 13.74 .. معدل ضعيف رغم أن المجهود كبير .. على كل بالنسبة للفصل الثاني نتائج كارثية أكثر من الأول .. الله يستر ..
    شكرا على اهتمامكم .. بالتوفيق للجميع
    دمتم في رعاية الله و حفظه ..
     
    الصارم المسلول و جميلة الاثر معجبون بهذا.
    ميسم منصور, ‏6 مارس 2017 على 19:26
    #10
  11. hocine ben

    hocine ben :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الأربعاء
    المشاركات:
    322
    الإعجابات المتلقاة:
    356
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Whren
    الصارم المسلول و جميلة الاثر معجبون بهذا.
    hocine ben, ‏6 مارس 2017 على 19:30
    #11
  12. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    2,362
    الإعجابات المتلقاة:
    5,267
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الأرض
    شكرا لك أخت الطيبة
    رب يوفقك ويسدد خطاك
    واعطم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر لميتكم يرحمها
    عليك بالعمل الجاد للوصول للهدف
     
    جميلة الاثر و sقطر الندىs معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏6 مارس 2017 على 19:46
    #12
  13. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    2,362
    الإعجابات المتلقاة:
    5,267
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الأرض
    السلام عليك
    رب يوفقك
    وإن شاء الله يكون كيما الأول أو افضل
     
    جميلة الاثر معجب بهذا.
    الصارم المسلول, ‏6 مارس 2017 على 19:47
    #13