الفوزان : عمل المرأة وعمل الرجل

جزاك الله خير على الموضوع

و للاسف لم يعد اليوم يهتم لهذا الامر بل الاسوء من ذلك ان الرجل اصبح يبحث عن المراة العاملة وليتزوجها و يعتمد عليها في نفقة البيت و حتى السكن فماذا نقول