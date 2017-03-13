من يظلم المرأة سوى المرأة!!

جيد جدا يا بنت سطيف

موضوع رائع و أتى على القضية بالكثير من الجوانب المهمة ..

لكن ..

كالعادة .. فعادة ما نأتي على ذكر الأعراض من دون تسليط الضوء على الأسباب

لأنه يوجد هناك جانب ربما يخفى عن الكثيرين لكنه لا يخفى على نافذي البصيرة ..

هذا الجانب هو بمثابة باقي الجبل الجليدي المغمور تحت الماء

و هو يتعلق تماما و كليا بالجنس الآخر (...)

و لن تكفي ألف صفحة لكشف هذا الجانب

و أنا لا أدافع عن المرأة (لأن لها جانبها من المسؤولية في ما نحن فيه من إنحطاط)

و إنما الحق أقوى و الحقيقة لا يمكن طمسها

إن تسعة أعشار الكارثة هي من صنع أولاءك الذين هم ليسوا إلا ذكورا من دون أن يكونوا رجالا. ​