رسم امرأة متحجبة

معندي منقول أخي محمد

تبارك الله موهوب

مزال نسحقك ترسم لي على هذا النحو لكتابي نشالله إذا لم تمانع

ونتمنى يامحمد متبقاش موهبتك هنا

لازم تخرجها والعالم يشوفها لأنها تستحق ذلك

وشكرا على طلب الرأي فهذا يشرفني

وإلى أعمالك القادمة نشالله



الكتاب الأول راه فالطباعة

ممكن نطلبك في الكتاب الثاني

وأنا أكتب في المجال القصصي

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