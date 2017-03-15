رسم امرأة متحجبة

الموضوع في 'منتدى الفن التشكيلي والرسم' نشر بواسطة mohamedfathi, 15 مارس 2017.
اختي @sanaya
ما رأيك ؟
الله يعطيك الصحة فنان
يعطيك الصحة خويا مصطفى
ربي يحفظك
السلام عليكم
ربي يباركلك في هذه الموهبة اخي
جميلة جدا ما شاء الله
تقبل احترامي
تحياتي
شكرا لك وبارك الله فيك اختي على مرورك
تحياتي ليك
ما شاء الله مبدع أخي ..
السلام عليكم
والله غي جات شااابة
ربي يوفقك
شكرا لك اختي على المرور يسعدني تواجدك
الف الف شكر ربي يحفظك اختي
معندي منقول أخي محمد
تبارك الله موهوب
مزال نسحقك ترسم لي على هذا النحو لكتابي نشالله إذا لم تمانع
ونتمنى يامحمد متبقاش موهبتك هنا
لازم تخرجها والعالم يشوفها لأنها تستحق ذلك
وشكرا على طلب الرأي فهذا يشرفني
وإلى أعمالك القادمة نشالله
الله يبارك فيك ويحفظك
ههه ان شاء الله يارب ... هل هو كتاب قصص ام رواية ام ماذا ؟والله نحاول تطويرها اولا وانني تعلم الكثير مازالني في بداية المشوار فقط
العفو ولو .. رايك يهمني اختي
الله يوفقك
معندي منقول أخي محمد
تبارك الله موهوب
مزال نسحقك ترسم لي على هذا النحو لكتابي نشالله إذا لم تمانع
ونتمنى يامحمد متبقاش موهبتك هنا
لازم تخرجها والعالم يشوفها لأنها تستحق ذلك
وشكرا على طلب الرأي فهذا يشرفني
وإلى أعمالك القادمة نشالله
الكتاب الأول راه فالطباعة
ممكن نطلبك في الكتاب الثاني
وأنا أكتب في المجال القصصي
اه حسنا جيد سماع هذا الخبر
ربي يوفقك ان شاء الله
ونحن في انتظار الطبعة ان شاء الله
أمين يارب
رسم جميل ورائع
تمنياتي لك مزيد من التقدم والنجاح
تقبل مروري
اتقبل مرورك العطر الطيب اختي
مشكورة على كلامك الرائع
وفيك بارك الله
سلام عليكم
جميلة ^^
دووم الرسم الجميل
موفق
وعليكم السلام ورحمة الله
ربي يحفظك ويبارك فيك اختي
شكرا لك على المرور الطيب وعلى كلامك المشجع
اختي @الصحافية الساخرة ما رأيك بهذه هههه
أظن أنك لم تريها
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).