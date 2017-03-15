رسم امرأة متحجبة

الموضوع في 'منتدى الفن التشكيلي والرسم' نشر بواسطة mohamedfathi, ‏15 مارس 2017.

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  1. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    mohamedfathi, ‏15 مارس 2017
    #1
  2. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    اختي @sanaya
    ما رأيك ؟
     
    حلم كبير, الصحافية الساخرة, sanaya و 1 آخرون معجبون بهذا.
    mohamedfathi, ‏15 مارس 2017
    #2
  3. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    الله يعطيك الصحة فنان
     
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    Mustapha Bita, ‏15 مارس 2017
    #3
  4. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    ‏30 جانفي 2017
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    يعطيك الصحة خويا مصطفى
    ربي يحفظك
     
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    mohamedfathi, ‏15 مارس 2017
    #4
  5. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو متألق ::

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    خارج حدود الواقع
    السلام عليكم
    ربي يباركلك في هذه الموهبة اخي
    جميلة جدا ما شاء الله
    تقبل احترامي
    تحياتي
     
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    حروف تائهة, ‏15 مارس 2017
    #5
  6. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    شكرا لك وبارك الله فيك اختي على مرورك
    تحياتي ليك
     
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    mohamedfathi, ‏15 مارس 2017
    #6
  7. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    عنابة
    ما شاء الله مبدع أخي ..
     
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    ميسم منصور, ‏15 مارس 2017
    #7
  8. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    والله غي جات شااابة
    ربي يوفقك
     
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    Malika Tlm, ‏15 مارس 2017
    #8
  9. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    شكرا لك اختي على المرور يسعدني تواجدك
     
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    mohamedfathi, ‏15 مارس 2017
    #9
  10. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    الف الف شكر ربي يحفظك اختي
     
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    mohamedfathi, ‏15 مارس 2017
    #10
  11. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    معندي منقول أخي محمد
    تبارك الله موهوب
    مزال نسحقك ترسم لي على هذا النحو لكتابي نشالله إذا لم تمانع
    ونتمنى يامحمد متبقاش موهبتك هنا
    لازم تخرجها والعالم يشوفها لأنها تستحق ذلك
    وشكرا على طلب الرأي فهذا يشرفني
    وإلى أعمالك القادمة نشالله
     
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    sanaya, ‏15 مارس 2017
    #11
  12. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    الله يبارك فيك ويحفظك
    ههه ان شاء الله يارب ... هل هو كتاب قصص ام رواية ام ماذا ؟والله نحاول تطويرها اولا وانني تعلم الكثير مازالني في بداية المشوار فقط
    العفو ولو .. رايك يهمني اختي
    الله يوفقك
     
    حلم كبير, الصحافية الساخرة, ماجدة لربها ساجدة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    mohamedfathi, ‏15 مارس 2017
    #12
  13. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    معندي منقول أخي محمد
    تبارك الله موهوب
    مزال نسحقك ترسم لي على هذا النحو لكتابي نشالله إذا لم تمانع
    ونتمنى يامحمد متبقاش موهبتك هنا
    لازم تخرجها والعالم يشوفها لأنها تستحق ذلك
    وشكرا على طلب الرأي فهذا يشرفني
    وإلى أعمالك القادمة نشالله
    الكتاب الأول راه فالطباعة
    ممكن نطلبك في الكتاب الثاني
    وأنا أكتب في المجال القصصي
     
    الصحافية الساخرة, حلم كبير و mohamedfathi معجبون بهذا.
    sanaya, ‏15 مارس 2017
    #13
  14. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    اه حسنا جيد سماع هذا الخبر
    ربي يوفقك ان شاء الله
    ونحن في انتظار الطبعة ان شاء الله
     
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    mohamedfathi, ‏15 مارس 2017
    #14
  15. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    أمين يارب
     
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    sanaya, ‏15 مارس 2017
    #15
  16. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو مُتميز ::

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    رسم جميل ورائع
    تمنياتي لك مزيد من التقدم والنجاح
    تقبل مروري
    [​IMG]
     
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    ماجدة لربها ساجدة, ‏15 مارس 2017
    #16
  17. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    اتقبل مرورك العطر الطيب اختي
    مشكورة على كلامك الرائع
    وفيك بارك الله ​
     
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    mohamedfathi, ‏15 مارس 2017
    #17
  18. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    بيتنا القديم
    سلام عليكم
    جميلة ^^
    دووم الرسم الجميل
    موفق
     
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    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏17 مارس 2017
    #18
  19. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    وعليكم السلام ورحمة الله
    ربي يحفظك ويبارك فيك اختي
    شكرا لك على المرور الطيب وعلى كلامك المشجع
     
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    mohamedfathi, ‏18 مارس 2017
    #19
  20. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    mohamedfathi, ‏23 مارس 2017
    #20
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