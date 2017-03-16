السلام عليكم الحرية الشخصية هي امكانية الفرد دون اي جبر او شرط او ضغط خارجي على اتخاذ قرار او تحديد خيار من عدة امكانيات موجودة ... مفهوم الحرية يعين بشكل عام شرط الحكم الذاتي في معالجة موضوع ما. والحرية هي التحرر من القيود التي تكبل طاقات الانسان وانتاجه سواء كانت مادية او معنوية فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص او جماعة او الذات والتخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما والتخلص من الاجبار والفرض... ولكن اليوم تغير المعنى الحقيقي لجملة"حرية الشخصية " فقد جعلت مجتمعنا اسفل السافلين فعندما تنصح احدهم بتغيير وضعه للاحسن ..بكل ثقة يقول"حرية شخصية" .واذا نصحت احدهم بالصلاة حرية شخصية بالصوم حرية شخصية بالاحتشام حرية شخصية كل شي اصبح حرية شخصية .. ......... يغفلون على ان الحرية الشخصية لايجب ان تتعارض مع ديننا الحنيف فلنتخيل اذ وقفت امام رب العالمين وسألك هل سترد حرية شخصية كماتقول الان...... الاسئلة النقاشية.. مامفهوم الحرية لديك؟ كيف تتصرف في حريتك؟ للحرية الشخصية حدود مارايك في اللذين يرون كل الامور حرية شخصية لا حدود لحريتهم؟ من يسمح لهم بالتدخل في حريتك؟ في النهاية اعلموا ان حريتكم الشخصية تنتهي عند بداية حرية الاخرين ..والتصرف غير اللائق ..وارتكاب المعاصي... ارجو التفاعل مع الموووضوع . يحتاج البعض عملية توعية ليعرف الحقوق والواجبات والمعنى الحقيقي "للحرية الشخصية"