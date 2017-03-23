طرق مفضلة لتربية الطفل

كل إ نسان له أولاد يحلم أن يكونوا صالحين ، فالصلاح يعني التنشئة على الأخلاق الحميدة منذ نعومة الأظافر وهي لا تكتسب بالأمر و النهي و الزجر بل يكتسبها الطفل مما حواليه و مما يتجسد في سلوكات الغير و خاصة المقيمين على تنشئته . وأفضل طريقة لتربية الطفل نختصرها في هذه النقاط 1 اتباع نمط متواون في التربية لا عنف و لا تساهل . 2 مراقبة الوالدين لتصرفاتهما فلا ينهيان عن أمر يقومان به ، الولد يتعلم بالإقتداء لا بالزجر . 3 الاحترام المتبادل بين الوالدين . 4 احترام شخصية الطفل و خاصة أمام الآخرين . 5 التشجيع و المكافئة عند الصواب و النتبيه دون التغليظ عند الخطأ . 6 منح بعض الحرية للطفل . 7 مصادقة الطفل و الاستماع إليه حتى لا يستمع من الغير لأن الطفل لديه رغبة عارمة في اكتشاف كل ما حوله و الإجابة عن تساؤلاته قدر الإمكان . 8 لابد أن يشعر الطفل بالحب و الحنان. 9 عدم التفرقة بين الأطفال و تمييز بعضهم عن بعض . 10 إقنا ع الطفل عند الخطأ حتى يشعر بالذنب و أنه ليس معاقبا دون سبب .