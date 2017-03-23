طرق مفضلة لتربية الطفل

الموضوع في 'منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم' نشر بواسطة belk73, ‏23 مارس 2017.

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  1. belk73

    belk73 :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

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    كل إ نسان له أولاد يحلم أن يكونوا صالحين ، فالصلاح يعني التنشئة على الأخلاق الحميدة منذ نعومة الأظافر وهي لا تكتسب بالأمر و النهي و الزجر بل يكتسبها الطفل مما حواليه و مما يتجسد في سلوكات الغير و خاصة المقيمين على تنشئته . وأفضل طريقة لتربية الطفل نختصرها في هذه النقاط
    1 اتباع نمط متواون في التربية لا عنف و لا تساهل .
    2 مراقبة الوالدين لتصرفاتهما فلا ينهيان عن أمر يقومان به ، الولد يتعلم بالإقتداء لا بالزجر .
    3 الاحترام المتبادل بين الوالدين .
    4 احترام شخصية الطفل و خاصة أمام الآخرين .
    5 التشجيع و المكافئة عند الصواب و النتبيه دون التغليظ عند الخطأ .
    6 منح بعض الحرية للطفل .
    7 مصادقة الطفل و الاستماع إليه حتى لا يستمع من الغير لأن الطفل لديه رغبة عارمة في اكتشاف كل ما حوله و الإجابة عن تساؤلاته قدر الإمكان .
    8 لابد أن يشعر الطفل بالحب و الحنان.
    9 عدم التفرقة بين الأطفال و تمييز بعضهم عن بعض .
    10 إقنا ع الطفل عند الخطأ حتى يشعر بالذنب و أنه ليس معاقبا دون سبب .
     
    الأميرة الخجولة, دعاء الجنات, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    belk73, ‏23 مارس 2017
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    موضوع قيم ورائع وفيه معلومات قيمة عن التربية .
    بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك.
    تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏24 مارس 2017
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    جميل، الطفولة هي انقى واطهر كلمة في البشرية ، وهم صناع الجيل القادم ، لهذا التربية ليست في توفير الطعام والملبس فقط ، بل التربية هي برنامج يخططه الزوجين حتى قبل ان يرزقا بأطفال لأن التربية ليست سهلة كما يعتقد البعض بل حتى التربية هي فن لأن هذا الطفل الذي جاء على الدنيا يرى ان كل شيئ يخطره في باله هو صحيح ختى يثبت الوالدين العكس.
    بارك الله فيك على الموضوع.
     
    دعاء الجنات, ‏5 أفريل 2017
    #3
  4. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو منتسِب ::

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    معلومات قيمة ورائعة بارك الله فيك
     
    الأميرة الخجولة, ‏21 جويلية 2017 على 19:02
    #4

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