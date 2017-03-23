طرق مفضلة لتربية الطفل

جميل، الطفولة هي انقى واطهر كلمة في البشرية ، وهم صناع الجيل القادم ، لهذا التربية ليست في توفير الطعام والملبس فقط ، بل التربية هي برنامج يخططه الزوجين حتى قبل ان يرزقا بأطفال لأن التربية ليست سهلة كما يعتقد البعض بل حتى التربية هي فن لأن هذا الطفل الذي جاء على الدنيا يرى ان كل شيئ يخطره في باله هو صحيح ختى يثبت الوالدين العكس.

بارك الله فيك على الموضوع.