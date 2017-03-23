نضحكوا شويا

سلام، بغيت نخرجكم شويا على المواضيع الجادة ونضحكو شويا مع بعض....... 1. واحد يسكن في القرية دا الباك وباه يروح للجامعة خاف يضحكو عليه قالتلو أمو روح برك النهار اللول يضحكو عليك والنهار الثاني يضحكو عليك والنهار الثالث توالف وتروحلك العقدة قالها: مالا حتى النهار الثالث ونروح 2. كان واحد ماشي في سيارتو ومعاه زوجتيه, وفجأة السيارة تعطلت نزل الراجل يشوف, نطقت مرتو لمثقفة وقالت: شوف بلاك الكالبيراتور؟ غارت الزوجة لخرا وقالت انا تاني لازم نهدر حاجة حتى وإن كنت مانعرفش للسيارات...وقالتلو: يا راجل شوف بلاك نسيت البارمي 3. واحد دخل للقهوة وقال للقهواجي: عندك قهوة باردة؟ يقولو: لا , زاد جاه غدوة وقالو كيما المرة اللولة ورد عليه:لا, وعاد كل يوم يقولو: عندك قهوة باردة؟ واحد النهار قال القهواجي: والله نوجّدلو قهوة باردة قبل ما يجي, ومبعد ساعة جا الزبون وقال : عندك قهوة باردة؟ قالو: نعم, قال: سخّنها وجيبهالي 4. واحد دا بنو ومرتو في رحلة في السيارة, وكي فاتو على ناطحة سحاب قال الطفل: وشي هذا يا بابا قال الأب: والله ما ندري, وزادو فاتو على مرأب للسيارات قال الطفل: وشي هذا يا بابا رد الأب: والله ما ندري وزادو فاتو على مسبح قال الإبن : وشي هذا يا بابا قال الأب: والله ما ندري. نطقت الأم وقالت: اسكت يا بني راك قلقت باباك. قال الأب : لا اتركي ابنك يسقسي باه يتعلم 5. واحد يبيع لفطاير وكان كل يوم يفوت عليه واحد ويقولو: عندك 1000 فطيرة؟ يقولو:لا ودايمن يعاود نفس الشخص السؤال: عندك 1000 فطيرة؟ وفي نهار قال صاحب الدكان والله نوجدلو 1000 فطيرة ونربح من عندو. وغدوة جا الشخص وقال: عندك1000 فطيرة؟ قالو: نعم قال: والله وتبيعهم نعطيك واش تحب 6. مرة واحد يقلق مية في الساعة, دّا قماش عند الخياط وقالوا: اسمع حاب ندير قندورة تكون مليحة يعني يكون الكول مصاوب وصغير والدرعين مايكونو طوال مايكونو قصار ومن تحت توصل حتى للكعب وعندك ادّيرلي جيب مانسحقّش, ولكتاف مايكونوش عراض بزاف, وصاوبها تحت الطوابق, وأهم حاجة عندك ادّيرها محصورة انا ما نلبسش حاجة محصورة ولوكان درتها محصورة والله مانسلكك...هات لقماش هنا مانزيدش نجي عندك خلاص. 7. ليلة كان ربعة من ليجون يحششوا ورا باطيمة وبعد مدة خلصلهم الكبريت, فبعتوا واحد منهم يطلب, مالا راح دار على لباطيما ولاّ ليهم بعد, قاللهم: يا جماعة ما عندكمش كبريت؟ قالوا: أقعد رانا بعتنا واحد يجيب... 8. مرة واحد كسول ألف في الساعة شاف قدامو قشرة وهو يمشي. قال: ربي يعيني على هاذ الزلقة 9. وهادا واحد يبيع القهوة بثلاث دنانير, وكل يوم يجيه واحد ويحطلو دينار في شرق الحانوت ودينار في غرب الحانوت ودينار في الوسط ويقولو: اعطيني قهوة. وفي نهار جاب هذا الشخص قطعة تاع خمس دنانير وقالو: اعطيتي قهوة. فرح القهواجي وقال هذي فرصتي باش نردلو ما دار فيا وراح جابلو قهوة وحطلو دينار في شرق الحانوت ودينار في غرب الحانوت وقالو: هذا الصرف. وفجأة جبد الزبون دينار وحطو في النص وقالو زيدني قهوة 10. هدا واحد يهجّي الهدرة بزاف في كل مرة يروح للقهوة ويقول للقهواجي: أعطيني ققققققـ.... ومايجي يقول قهوة يغلق مول المحل ويقولو ولي غدوة,ودايما تسرالو هكّا , وفي نهار قال لازم نبدا نوجّد الكلمة في الليل وكي نوصل الصباح نقولو, وفعلا بدا في الليل يقول: ققققققققـ... وفي الصباح مع وصل للقهوة قال: قهوة أعطيني, دار ليه القهواجي وقالو: انعم خويا؟؟ 11. واحد ركب في كار تاع زوج طيجان من فوق, جاه صاحب الكار وقالو: يا سي محمد احنا نبداو نركبو من تحت السّع من فضلك انزل لتحت, وسي محمد حالف يبقى لفوق ومالقاش كيفاه يدير معاه, جا واحد قال لصاحب الكار: خليني نفريها معاه, وبمجرد ما هدر في ودن خشين الرّاس هبط لتحت, حار صاحب الكار وراح للسيد وقالو: والله تقولي واش هدرتلو أنا عييت فيه وماحبّش, قالو: قلتلو الكار الي لتحت يمشي قبل لي لفوق 12. هادو زوج خاوة واحد منهم دركي وواحد حفاف, قال الحفاف لأمه نوضيني بكري غدوة.. جات أمه نوضتّو, غلط الحفاف لبس لباس الدرك تاع خوه وهو نعسان شاف روحو في لمرايا وقال: هيه... قلتلها نوضيني نوضت خويا 13. مرة واحد حلف يروح لفرنسا من الجزاير يعوم,عام تلات أيام وبقاتلو مسيرة يوم, تعب رجع