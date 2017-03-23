نضحكوا شويا

. كان واحد ماشي في سيارتو ومعاه زوجتيه, وفجأة السيارة تعطلت نزل الراجل يشوف, نطقت مرتو لمثقفة وقالت: شوف بلاك الكالبيراتور؟ غارت الزوجة لخرا وقالت انا تاني لازم نهدر حاجة حتى وإن كنت مانعرفش للسيارات...وقالتلو: يا راجل شوف بلاك نسيت البارمي

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