دائما مع الجزء 3 العياشي والنورية في المحلات

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
العياشي والنورية عند الساڨية.
(جزء 2) العياشي والنورية في la ville
(ج3) العياشي والنورية في المحلات..
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ايا راهم يتجولو من محل لمحل ومن ايطاج لايطاج الرملية قعد فمها محلول كي الباسان وعينيها شاخصين في ذيك الروبات والصبابط والروايح والفاليزات والذهوبات والسناسل... والعياشي كل دقيقة " ...نعتل الله عليكم متحشموش .تفه ياعوذ بالله.
النورية :ياتل علامن راك تنعل وتشتم ، عليا انا ول ؟
...ياو..لالا.
... هامالا.
..راني على هاذوك النسون اللي واقفين انا نشوف فيهم وهوما يشوفو فيا والله ماحشمو ولا هبطو عينيهم وليت انا نهبط في عيني ... وهذو علاه لابسين هاك رايحين العرس ولا كيفاه؟
...راك على هاذو لراهم قدام المحلات . عجبوك ول آ العياشي نخطبلك وحدة منهم ول.
...اه وشني ويناه وشنهي هو اللي نخطبولو .
الرملية تضحك ياو هاذو يڨولولهم مانكا هاذو راه قي بوبيات نايلو كبار يلبسوهم باه يورولك اللبسة كيفاش تخرج على لبنادم.
..اياه وانا شابع سب فيهم من الصباح قريب لخبطت قبيل وحدة فيهم بالعصا.
..هاو ذرك احنا نقعدو قندورو هذاك هشوفي واش لاق بيك نشريهلك ونروحو في طريق حالنا.
الرملية بفم مشرك: انا عجبتني هذي الروبة .
الرملية مباشرة لايف للبياع : هاااااذيك الروبة وشحال سومتها.
يااااااراجل وتشوف العياشي تنفخ ولا ق ڨط وشاف كلب يخبط لارض بعصاه الدال دوصول نتاع المحل تشڨ على زوج.
..واش بيك يا راجل سم الله سم الله هاذا وين كنت صحيح.
مانيش صحيح يامرا وذرك نصححلك ملامح وجهك بهاذ العصى . تهدري مع الرجالة اه وانا وين رحت عڨون ولا طفيل صقير مانيش ناطڨ..
...مافيها والو يا راجل الناس ڨع يسقسو وهوما وش خدمتهم.
..لا ل لا ل سقسيني انا اللول ومن بعد نسقسيه انا وهو يسقسي روحو و من بعد يڨولي انا وانا اللي نڨولك السومة. هاذا هو.
اسيدي روح برك سقسيه بقداه هاذيك الروبة الطويلة.
بڨداه الروبة يا معلم؟
البياع: مليون عمي الحاج.
أه مليون على هاذ الشليڨة . يا انا مليون راني نعاود بيها الموتور نتاع 404 ولا نشري بيها واحد جديد من لاكاس ڨع.
مليون ،،، أبي مليون الناس راها شهر وهي تحرث كالدواب ومتصوروش.
خرج العياشي هو و النورية من المحل يسبح في ربي ويقول
هذا رايك يا عوج الحنك
وجاتو سطرة في راسو من الاسعار ودوخة المحلات طالع هابط وطڨتلو على قهيوة مزيرة يعدل بيها روحو ويريڨل بيها كواغطو .وبقى ق يشوف في المقهى اللي مقابلو ويشوف في الرملية وانتي ذرك وش نديرلك نطيشك هنا وندخل للقهوة ولا نرجعك للكروصة ونعاود نجي هنا ..يخي حصلة.
..علاه اطيشني هنا شايفني ڨارو نتاع دخان ول وزيد هاذي القهوة اللي راك تشوفيها يدخلوها الرجالة والنسا كيف كيف.
الطيف ڨولي والله
هشوف بعينك اضرب طلة ورا الزجاج وشوف
ايه والله قي صح . همالا كيعاد هاك شوفي ندخلو في زوج بصح تصدي منا ولا من ولا تهدري مع القهواجي ولا ترخفي العجار هاذاك ماعطاك سعدك.
ادخل العياشي والرملية لاول مرة في التاريخ لذيك القهوة الرملية رجليها يخبطو في بعضاهم ولاصقة في كتف العياشي كي الصاك وخذاو بلاصة في الزاوية الاخيرة على طرف وجاهم القهواحي.
اهلا بيكم وش تشربو مادام ميسيو.
الغياشي بلغة القهاوي : ياتل وشمن مادام صد ليا لڨدام اللي نڨولها انا تجيبها هاتلي زوج قهاوي مزيرين وقرعة ما.
الرملية تخبط العياشي تحت الطابلة رجلو دمعت المسكين. طابس ليها العياشي ياتلا وشبيك جن يخبطك .
النورية : جن يخبط ليك ان شاء الله علاه انا نشرب قهوة تحسبي الراعي نتاعك ولا الخماس والله ماني نايضة منا حتى ناكل ونشرب اللي راها في خاطري ولا نديرلك التبهديل ڨدام الناس.
علاه وش تعرفي تشربي يابنت العطشان.
ايه نعرف نشرب ومالفة نشوفهم في الاشهار نتاع الڨايلة هذاك الكاس الطويل اللي يعرڨ وفيه الشاربات نتاع تشينة مرشوقة فيه رونديلا قارص على طرف وخارج منو تويو وحبة باديسري دايرة كالمثلث بحب الملوك والفراز وراشڨين فيها بارابلوي نتاع مطر صقيرة . والله ماني مروحة لولادتي قالا جبتلي واش ڨتلك.
ايا يخي حققلها العياشي الحلم انتاعها مكرها اخاك لا بطل
المرا مهبولة والله ق تيتملو الذراري على جال حبة باتيسري.
ولما لحق وقت الحساب وجا السارفور يحاسبهم .
ارواح وليدي قلي قداش الحساب خمسالاف ولا سبعالاف خليني نروح.
الحاج الفاتورة ميتين ألف
غاز ولا تريسيتي يا وليدي.
لا لا قهوة وجي وباتيسري.
صد العياشي للرملية وقالها هذا يسموه لعب الذر . قهوتنا في دارنا مستر عارنا.
انهضي تنهض عليك القيامة .
اتوجه العياشي للكروصة وقال لمرتو اركبي ذرك نديك لدبي ولا خير من دبي ڨع.
النورية فرحت وقالت ياعجبي دبي ڨع ق بعدا كان ڨلت العاصيمة ولا جيجل .
يتبع .... الجزء الاخير ... دبي
(جزء 2) العياشي والنورية في la ville
(ج3) العياشي والنورية في المحلات..
......
ايا راهم يتجولو من محل لمحل ومن ايطاج لايطاج الرملية قعد فمها محلول كي الباسان وعينيها شاخصين في ذيك الروبات والصبابط والروايح والفاليزات والذهوبات والسناسل... والعياشي كل دقيقة " ...نعتل الله عليكم متحشموش .تفه ياعوذ بالله.
النورية :ياتل علامن راك تنعل وتشتم ، عليا انا ول ؟
...ياو..لالا.
... هامالا.
..راني على هاذوك النسون اللي واقفين انا نشوف فيهم وهوما يشوفو فيا والله ماحشمو ولا هبطو عينيهم وليت انا نهبط في عيني ... وهذو علاه لابسين هاك رايحين العرس ولا كيفاه؟
...راك على هاذو لراهم قدام المحلات . عجبوك ول آ العياشي نخطبلك وحدة منهم ول.
...اه وشني ويناه وشنهي هو اللي نخطبولو .
الرملية تضحك ياو هاذو يڨولولهم مانكا هاذو راه قي بوبيات نايلو كبار يلبسوهم باه يورولك اللبسة كيفاش تخرج على لبنادم.
..اياه وانا شابع سب فيهم من الصباح قريب لخبطت قبيل وحدة فيهم بالعصا.
..هاو ذرك احنا نقعدو قندورو هذاك هشوفي واش لاق بيك نشريهلك ونروحو في طريق حالنا.
الرملية بفم مشرك: انا عجبتني هذي الروبة .
الرملية مباشرة لايف للبياع : هاااااذيك الروبة وشحال سومتها.
يااااااراجل وتشوف العياشي تنفخ ولا ق ڨط وشاف كلب يخبط لارض بعصاه الدال دوصول نتاع المحل تشڨ على زوج.
..واش بيك يا راجل سم الله سم الله هاذا وين كنت صحيح.
مانيش صحيح يامرا وذرك نصححلك ملامح وجهك بهاذ العصى . تهدري مع الرجالة اه وانا وين رحت عڨون ولا طفيل صقير مانيش ناطڨ..
...مافيها والو يا راجل الناس ڨع يسقسو وهوما وش خدمتهم.
..لا ل لا ل سقسيني انا اللول ومن بعد نسقسيه انا وهو يسقسي روحو و من بعد يڨولي انا وانا اللي نڨولك السومة. هاذا هو.
اسيدي روح برك سقسيه بقداه هاذيك الروبة الطويلة.
بڨداه الروبة يا معلم؟
البياع: مليون عمي الحاج.
أه مليون على هاذ الشليڨة . يا انا مليون راني نعاود بيها الموتور نتاع 404 ولا نشري بيها واحد جديد من لاكاس ڨع.
مليون ،،، أبي مليون الناس راها شهر وهي تحرث كالدواب ومتصوروش.
خرج العياشي هو و النورية من المحل يسبح في ربي ويقول
هذا رايك يا عوج الحنك
وجاتو سطرة في راسو من الاسعار ودوخة المحلات طالع هابط وطڨتلو على قهيوة مزيرة يعدل بيها روحو ويريڨل بيها كواغطو .وبقى ق يشوف في المقهى اللي مقابلو ويشوف في الرملية وانتي ذرك وش نديرلك نطيشك هنا وندخل للقهوة ولا نرجعك للكروصة ونعاود نجي هنا ..يخي حصلة.
..علاه اطيشني هنا شايفني ڨارو نتاع دخان ول وزيد هاذي القهوة اللي راك تشوفيها يدخلوها الرجالة والنسا كيف كيف.
الطيف ڨولي والله
هشوف بعينك اضرب طلة ورا الزجاج وشوف
ايه والله قي صح . همالا كيعاد هاك شوفي ندخلو في زوج بصح تصدي منا ولا من ولا تهدري مع القهواجي ولا ترخفي العجار هاذاك ماعطاك سعدك.
ادخل العياشي والرملية لاول مرة في التاريخ لذيك القهوة الرملية رجليها يخبطو في بعضاهم ولاصقة في كتف العياشي كي الصاك وخذاو بلاصة في الزاوية الاخيرة على طرف وجاهم القهواحي.
اهلا بيكم وش تشربو مادام ميسيو.
الغياشي بلغة القهاوي : ياتل وشمن مادام صد ليا لڨدام اللي نڨولها انا تجيبها هاتلي زوج قهاوي مزيرين وقرعة ما.
الرملية تخبط العياشي تحت الطابلة رجلو دمعت المسكين. طابس ليها العياشي ياتلا وشبيك جن يخبطك .
النورية : جن يخبط ليك ان شاء الله علاه انا نشرب قهوة تحسبي الراعي نتاعك ولا الخماس والله ماني نايضة منا حتى ناكل ونشرب اللي راها في خاطري ولا نديرلك التبهديل ڨدام الناس.
علاه وش تعرفي تشربي يابنت العطشان.
ايه نعرف نشرب ومالفة نشوفهم في الاشهار نتاع الڨايلة هذاك الكاس الطويل اللي يعرڨ وفيه الشاربات نتاع تشينة مرشوقة فيه رونديلا قارص على طرف وخارج منو تويو وحبة باديسري دايرة كالمثلث بحب الملوك والفراز وراشڨين فيها بارابلوي نتاع مطر صقيرة . والله ماني مروحة لولادتي قالا جبتلي واش ڨتلك.
ايا يخي حققلها العياشي الحلم انتاعها مكرها اخاك لا بطل
المرا مهبولة والله ق تيتملو الذراري على جال حبة باتيسري.
ولما لحق وقت الحساب وجا السارفور يحاسبهم .
ارواح وليدي قلي قداش الحساب خمسالاف ولا سبعالاف خليني نروح.
الحاج الفاتورة ميتين ألف
غاز ولا تريسيتي يا وليدي.
لا لا قهوة وجي وباتيسري.
صد العياشي للرملية وقالها هذا يسموه لعب الذر . قهوتنا في دارنا مستر عارنا.
انهضي تنهض عليك القيامة .
اتوجه العياشي للكروصة وقال لمرتو اركبي ذرك نديك لدبي ولا خير من دبي ڨع.
النورية فرحت وقالت ياعجبي دبي ڨع ق بعدا كان ڨلت العاصيمة ولا جيجل .
يتبع .... الجزء الاخير ... دبي