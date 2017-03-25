سحب الأموال من البطاقة المصرفية بايونيير من الصراف الالي َATM في الجزائر

بعد بسم الله الرحمان الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركته واهلا وسهل بكم معنا في منتدكم المحترم سوف نقوم اليوم باءزالة الغموض وعناء وتعب البحث عن مكينات الصرف العملة في الجزائر خاصة الى كل من يحملون بطاقة مستار كرد وفيز وغيرها من البطاقات الاتمانية ويوجهون ماشكل في عتور على مكينات الصرف الي ويبحقون عليها . سوف اشرح لكم طريقة سهلة وبسيطة جدا ومن خلال انترنت وبدون عناء وعبر بنك الخليج الجزائر الذي يقبل بطاقات البنوك الالكترونية . ادخل الى موقع او الربط الذي سوف تجدونه اسفل الشرح ثم اضغط على réseau &agence الذي يقدم لك لك كل و كلات الفرعية تابعة للبنك الخليج الجزائر متوجدةالتراب الوطني وبعد الضغط عليها تنبثق لنا خريطة الجزائر . وما عليك سوى اختيار ولايتك ومباشرة يقدم لنا موقع قائمة الوكلات الفرعية تابعة لبنك الرئيسي ويحتوي على صراف العملة تقبل بطاقة ماستركارد وفيز كارد . ربط مباشر من هنا تخط الاعلان ولا تنسى الدعاء لنا وشكرا