سحب الأموال من البطاقة المصرفية بايونيير من الصراف الالي َATM في الجزائر

الموضوع في 'منتدى المصارف والبنوك الجزائرية' نشر بواسطة siaci, ‏25 مارس 2017.

الكلمات الدلالية:
  1. siaci

    siaci :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    53
    الإعجابات المتلقاة:
    15
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    ANNESSER2
    بعد بسم الله الرحمان الرحيم ​
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركته واهلا وسهل بكم معنا في منتدكم المحترم
    سوف نقوم اليوم باءزالة الغموض وعناء وتعب البحث عن مكينات الصرف العملة في الجزائر خاصة الى كل من يحملون
    بطاقة مستار كرد وفيز وغيرها من البطاقات الاتمانية ويوجهون ماشكل في عتور على مكينات الصرف الي ويبحقون عليها .
    سوف اشرح لكم طريقة سهلة وبسيطة جدا ومن خلال انترنت وبدون عناء وعبر بنك الخليج الجزائر الذي يقبل بطاقات
    البنوك الالكترونية .

    ادخل الى موقع او الربط الذي سوف تجدونه اسفل الشرح
    ثم اضغط على réseau &agence
    الذي يقدم لك لك كل و كلات الفرعية تابعة للبنك الخليج الجزائر متوجدةالتراب الوطني
    وبعد الضغط عليها تنبثق لنا خريطة الجزائر .
    وما عليك سوى اختيار ولايتك ومباشرة يقدم لنا موقع قائمة الوكلات الفرعية تابعة لبنك الرئيسي ويحتوي على صراف العملة
    تقبل بطاقة ماستركارد وفيز كارد bank.png


    3.png
    . 4.png
    bank6.png
    ربط مباشر من هنا

    تخط الاعلان ولا تنسى الدعاء لنا وشكرا​




     
    siaci, ‏25 مارس 2017
    #1
  2. kamel boukhamssa

    kamel boukhamssa :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 مارس 2017
    المشاركات:
    26
    الإعجابات المتلقاة:
    6
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    شكرا لك على الشرح
     
    siaci معجب بهذا.
    kamel boukhamssa, ‏30 مارس 2017
    #2
  3. Algeriano16

    Algeriano16 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 ماي 2017
    المشاركات:
    3
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    2
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر العاصمة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي هل السحب منها يكون بالاورو؟ اي بالعملة الصعبة لا بالعملة المحلية دينار؟ وهل الطريقة مجربة؟

    شكرا
     
    Algeriano16, ‏31 ماي 2017
    #3
  4. menaa1981

    menaa1981 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 ماي 2017
    المشاركات:
    106
    الإعجابات المتلقاة:
    47
    نقاط الجوائز:
    7
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    منعه Batena
    شكرا اخى
     
    menaa1981, ‏5 جوان 2017
    #4
  5. Danny300

    Danny300 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    4
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    EL oued
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    السحب من بنك الخليج يكون بالعملة المحلية وليس بالعملة الصعبة($&€)
     
    Danny300, ‏5 أوت 2017 على 16:14
    #5

مشاركة هذه الصفحة