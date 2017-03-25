سحب الأموال من البطاقة المصرفية بايونيير من الصراف الالي َATM في الجزائر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اخي هل السحب منها يكون بالاورو؟ اي بالعملة الصعبة لا بالعملة المحلية دينار؟ وهل الطريقة مجربة؟



شكرا

إضغط للتوسيع...