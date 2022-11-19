السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أهلا بزوار منتدى اللمة الجزائرية اليوم سأشرح لكم بنك أقل ما يقال عنه أنه رائع ويعد الخيار الاول والافضل لتحويل الاموال عالميا والحصول على بطاقة ماستر كارد​

بالفيديو طريقة فتح حساب في بنك وايز Wise خطوة بخطوة اضغط هنا











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