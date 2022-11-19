تيم الصحراء
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتههذا الموقع يمكنك من التحويل وشحن أغلب حساباتكم البنكية مثل بايسيرا و بايونير و كل الحسابات البنكية المدعومة من الموقع وتعتبر خدمة البنك
أهلا بزوار منتدى اللمة الجزائرية اليوم سأشرح لكم بنك أقل ما يقال عنه أنه رائع ويعد الخيار الاول والافضل لتحويل الاموال عالميا والحصول على بطاقة ماستر كارد
أهلا بزوار منتدى اللمة الجزائرية اليوم سأشرح لكم بنك أقل ما يقال عنه أنه رائع ويعد الخيار الاول والافضل لتحويل الاموال عالميا والحصول على بطاقة ماستر كارد
من أفضل البنوك المالية على الإنترنت والذي يمتلك شعبية كبيرة ليس فقط في العالم العربي بل والعالم الغربي كذلك، فهو يعد من أفضل حلول التحويلات المالبة التي يفضلها عدد كبير من المستخدمين وهذا راجع لسهولك التعامل الموفرة من خلال هذا البنك والأجمل من ذلك سرعة الأداء وتقديم رسوم منخفضة جدا مقارنة بجميع البنوك الإلكترونية الاخرى.
1/ مراجعة بنك Wise (TransferWise سابقًا): نظرة عامة
يعد بنك Wise من البنوك الإلكترونية العالمية، إذ يتميز هذا البنك بتعاملاته البنكية السلسة وكذلك العمولة المنخفضة،.بدأ بنك Wise كخدمة تحويل أموال بسيطة في عام 2011. يقع المقر الرئيسي لبنك Wise في لندن، تتميز الشركة بخدماتها المميزة، لذلك فقد حازت على إقبال الكثير من العملاء في جميع دول العالم. حيث كان شعاره في إجراء التعاملات المالية هو سهولة وسرعة تقديم الخدمات، وكذلك حماية حسابات العملاء من أي اختراقات أو عمليات سرقة قد تطال البنوك. وهذا ما حقق للبنك شهرةً واسعةً.
2/ لماذا Wise؟
Wise حساب بنكي بدون حدود
يعرف Borderless account بالحساب غير المحدود حساب بنكى متعدد العملات تستطيع من خلالة الاحتفاظ باكثر من 50 عملة مختلفة وتحويلها وقتما تشاء كأن لديك بالفعل حسابات مصرفية محلية فى جميع انحاء العالم فى مكان واحد وهو wise ويعمل تمامًا مثل حساب مصرفي محلي و تستطيع الحصول على كود ورموز SWIFT، BIC و IBAN التي يمكنك استخدامها لإجراء المدفوعات واستقبالها بسهولة بالعملة المحلية والدولية .
السهولة
تحويل الأموال إلى الخارج باستخدام وايز Wise يعد أمرًا سريعًا وسهلاً وبسيطًا. تتم عملية النقل عبر الإنترنت تمامًا وتعمل بشكل مثالي عبر الأجهزة. يمكنك الجلوس في المنزل وتحويل أموالك من بلدك إلى ألمانيا مثلا في أي وقت – ليلاً أو نهارًا ، على أي جهاز – الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية او الكمبيوتر.
كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب Wise مجاني واتباع أدلة سهلة التنفيذ. لا يحتاج المستلم إلى امتلاك حساب Wise لتلقي أموالك.
الرسوم منخفضة جدا وبدون رسوم خفية
التحويلات الخارجية في Wise تستخدم سعر صرف متوسط السوق أو ما تسميه Wise سعر الصرف الحقيقي. هو السعر الذي تراه على Google أو XE أو Yahoo Finance.
حماية عالية
Wise هي عضو في Financial Conduct Authority (FCA) – وهي منظمة تحمي المستهلكين من عمليات الاحتيال والتسعير غير العادل وتضمن بيئة تشغيل آمنة للشركات المالية لتتطور. وهذا يعني أنك محمي باستخدام Wise تمامًا كما لو كنت مع البنوك.
هل أعجبك ما تقدمه Wise وتفكر في استخدامها لتحويل أموالك في جميع أنحاء العالم؟ في هذه الحالة .
3/ إرسال المال من خلال Wise
عند إرسال الأموال إلى الخارج باستخدام بنك Wise، تذهب الأموال مباشرة من حسابك المصرفي إلى حساب المستلم. حيث يقوم المرسل بتحويل الأموال بعملة بلده المقيم فيها، وتصل إلى المستلم بعملة بلده أيضًا. على سبيل المثال، إذا أردت أن ترسل أموالاً من المملكة المتحدة إلى عائلتك في الولايات المتحدة. يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابك في Wise وربطه بحسابك المصرفي البريطاني، وإدخال التفاصيل المصرفية للمستلم في الولايات المتحدة. بعد ذلك سيقوم Wise بتحويل المبلغ المطلوب من الجنيه الإسترليني إلى الدولار الأمريكي ويرسلها إلى الولايات المتحدة، حيث تقيم عائلتك. والتي بدورها ستسحب المال بالعملة المحلية وهي الدولار الأمريكي. يتطلب إرسال الأموال من خلال Wise إنشاء حساب خاص بالمستخدم على الموقع. وبعد ذلك يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع Wise من هنا
- تسجيل الدخول إلى حسابك، ثم اختيار Activity.
- اختيار Send Money، ثم تحديد المبلغ المرسل، وكذلك تحديد نوع العملة عند الطرف المستلم.
- تعيين المستلم الذي سوف يتم إرسال المال إليه.
- كتاية البريد الإلكتروني للشخص المستلم واسمه، وكذلك رقم IBAN الخاص به.
- مراجعة معلومات الإرسال، ثم الضغط على Confirm.
4/ سحب المال عبر Wise
عند امتلاكك لحساب Wise فإنك تستطيع سحب الأموال من مختلف البنوك الإلكترونية والتقليدية، حيث يوفر هذا الموقع الكثير من المزايا لعملائه، كما يقدم لهم التسهيلات اللازمة لسحب أموالهم أينما تواجدوا. وتتم عملية سحب المال عبر بنك Wise باتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى حسابك في Wise من هنا
- اختيار Activity، ثم Receive Money.
- تتم عملية التحقق عبر إرسال كود إلى هاتفك.
- كتابة الكود بشكل صحيح، وفي حال عدم إرسال الكود اطلبه مرة ثانية.
- اختيار العملة التي تريد سحب أموالك بها في حساب Wise.
- الضغط على Continue، وإدخال بيانات حسابك البنكي.
- بعد ذلك ستتمكن من استلام أموالك عبر بنك Wise.
5/ مميزات بنك Wise
يتميز بنك وايز بخدماته المصرفية الشاملة، والتسهيلات الكثيرة المقدمة لعملائه. مما جعله من أفضل خيارات البنوك في أماكن تواجده، وفيما يلي نستعرض أهم مزايا بنك Wise:
- تحويلات مالية تنافسية وشفافة.
- حسابات متعددة العملات.
- حسابات الأعمال.
- الحصول على سعر الصرف الحقيقي كما في السوق العالمية.
- رسوم تحويل منخفضة وشفافة.
- لا يوجد رسوم لا على الإنشاء او اى رسوم شهرية .
- تجربة مستخدم رائعة.
- خدمة تحويل أموال موثوقة وآمنة وذات مصداقية .
- تقييمات عملاء جيدة .
6/ سلبيات بنك Wise
- ليست كل العملات مشمولة بالحساب .
- لا يمكن إرسال بطاقة إلا للعملاء في أوروبا.
7/ رسوم التحويل في Wise
الرسوم منخفضة وشفافة تماما، فهم يتقاضون نسبة مئوية من مبلغ التحويل، ورسوم ثابتة مقابل بعض مسارات التحويل.
يعتمد الحد الأدنى لرسوم وايز والنسبة المئوية على العملات التي ترسلها من وإلى، ولبعض العملات رسوم متغيرة حسب إجمالي المبلغ الذي يتم إرساله، والبنك يوفر صفحة خاصة بشرح نسبة العمولة والتحويلات بالتفصيل .
8/ لمن يناسب هذا البنك؟
يُعد Wise حلاً مفيدًا جدًا للأشخاص وأصحاب الأعمال الحرة الذين لديهم عملاء أو عمليات تحويل دولية بشكل عام. ويبحثون عن التحويلات البنكية الدولية برسوم منخفظة وبعملات مختلفة.
في نهاية هذا الشرح يرجى فقط التنويه الى أن بنك Wise مثله مثل البنوك العالمية الأخرى يرجى احترام القوانين والتعليمات .
بالفيديو طريقة فتح حساب في بنك وايز Wise خطوة بخطوة اضغط هنا