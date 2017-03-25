هنيئا لمن قرأت هذا الحديث وفهمته وبادرت إلى العمل به

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة اكرام براءة, ‏25 مارس 2017.

  1. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    قال رسول الله صل الله عليه وسلم:
    ( من أصبح والآخرة همه، جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا همه، فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له )

    كان هناك زوجة اعتادت ألا تفوّت صلاة الفجر،
    وذات يوم .. فاتتها الصلاة رغماً عنها ..
    شعرت بحرقة وألم واعتصرها الهم؛
    بين جوانبها نار تسري حسرة على تفويت هذه الشعيرة العظيمة ..
    فقررت معاقبة نفسها وعزمت على ملازمة سجادتها طوال اليوم .
    ذهب زوجها إلى العمل وقد تركها عاكفة في مصلاها ..
    وبعد عودته كانت لاتزال في مكانها ذاك، تبكي وتتضرع ..
    نام قيلوته ..
    وبعد استيقاظه كانت زوجته في مكانها أيضاً .. منكسرة لربها!
    عاد إليها بعد صلاة المغرب ..
    وانطلق مباشرة إليها ..
    يضمها ..
    وهو يهتف
    "والله لن أعود إليها ..
    والله لن أعود إليها" !!
    كان زوجها قد خطب امرأة أخرى دون علمها
    وفي ذلك اليوم كان ينوي عقد قرانه بها
    وحين رأى حرقة زوجته التي لم يدر ماسببها
    ظن أنها تتحسر على قرب زواجه من امرأه أخرى ..
    فرق قلبه، وحلف ألا يتزوج عليها أبداً !

    جزاها الله من حيث لاتحتسب

     
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    اكرام براءة, ‏25 مارس 2017
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    ربي يجازيك كل خير يارب
    اللهم تبثنا جميعا يارب
     
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    Malika Tlm, ‏25 مارس 2017
    #2
  3. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله

    جزانا و إياكم و أنار دربنا و دربكم

    أهلا بك أختي
     
    Malika Tlm و تقوى الله معجبون بهذا.
    اكرام براءة, ‏25 مارس 2017
    #3
  4. تقوى الله

    تقوى الله :: عضو مُتميز ::

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    ربي يحفظك ربي ينورك
     
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    تقوى الله, ‏27 مارس 2017
    #4
  5. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    جزاك الله خيرا
    شكرا
     
    اكرام براءة و تقوى الله معجبون بهذا.
    *amani*, ‏27 مارس 2017
    #5
  6. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    عنابة
    بارك الله فيك أختاه و جزاك خيرا ..
     
    اكرام براءة معجب بهذا.
    ميسم منصور, ‏27 مارس 2017
    #6
  7. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

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    في عآلم التدريس
    السلام عليك
    بروك فيك اختي
    نقل موفق حبيبتبي
    بوركت
     
    اكرام براءة و تقوى الله معجبون بهذا.
    الشآعرة الفرنسية, ‏27 مارس 2017
    #7
  8. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    اللهم آمين و إياكم
    و عليكم السلام و رحمة الله

    جزانا و إياكم أختي

    العفو ^^

    و فيك بارك الله و جزاك كل خير

    موفقة


    و عليكم السلام و رحمة الله

    و فيك بارك الله

    دمتِ لنا
     
    ميسم منصور معجب بهذا.
    اكرام براءة, ‏27 مارس 2017
    #8
  9. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    السلآم عليكم

    سبحان الله بارك الله فيك أختي على الموضوع المميز و جزاك عنا كل خير


    اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا و لا مبلغ علمنا يا رب العالمين
     
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    Lovely ღ smile, ‏27 مارس 2017
    #9
  10. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله

    و فيك بارك الله و جزاك كل خير

    اللهم آمين

    جزيل الشكر لك على كرم المرور

    دمتِ أخيتي
     
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
    اكرام براءة, ‏27 مارس 2017
    #10
  11. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    سبحان الله
    بارك الله فيك و جزاك كل خير
     
    اكرام براءة معجب بهذا.
    ميمي مرام, ‏18 أفريل 2017
    #11
  12. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    و فيك بارك الله و جزاك كل خير
     
    ميمي مرام معجب بهذا.
    اكرام براءة, ‏18 أفريل 2017
    #12
  13. تقوى الله

    تقوى الله :: عضو مُتميز ::

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    شكرا لكم
     
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    تقوى الله, ‏11 ماي 2017 على 19:01
    #13
  14. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

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    العفو اختي
     
    اكرام براءة, ‏16 ماي 2017 على 23:27
    #14