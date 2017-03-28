عبارات فاسدة بالدارجة الجزائرية لا تصح

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Skor m@k, ‏28 مارس 2017.

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  1. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    أهلا بكل أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
    بما أننا في منتدى واش راك تهدر الهدرة هنا بالدارجة الجزائرية
    حبيت نطرح هذا الموضوع للتحذير من شويا كلمات وبالأخص عبارات فاسدة من حيث الشرع الإسلامي
    جمعت هذي الكلمات من مقالات وتحذيرات بعض العلماء والمشايخ الموثوق فيهم
    ان شاء الله نفيدكم بها باش نتجنبوها في كلامنا وفي كتاباتنا

    1 ـ قول لمليح ربي :
    كي تقول لكاش واحد فلان مليح أخلاقو يقولك لمليح ربي
    ولمليح ليس من أسماء الله تعالى وهذا وصف لا يليق بجلاله
    قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف:180]

    2 - ربي يدبر راسو , ربي علبالو , ربي حر :
    ـ نسبة الرأس إلى الله وهذا لا يثبت في الكتاب ولا في السنة.
    ـ يدبر: والتدبير في الأمر لغةً: النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته والتفكر فيه، أما في حق الله فهو القضاء والإنفاذ
    ـ نسبة البال إلى الله تعالى وهو غير ثابت، والبالُ لغةً: الخاطر.
    ـ وصفه ـ عز وجل ـ بالحرّ وهذا لم يذكر في الكتاب ولا في السنة.
    العبارة الصحيحة أن تقول كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة:1]

    3 - لمعلم ربي :
    كاين بزاف لي تقولو وين راه لمعلم يقولك لمعلم ربي
    لا يجوز تسميته بذلك لعدم ثبوته وهو ليس من أسمائه الحسنى أما الله عز وجل فهو الربّ الحَكَم الملِك المالك.

    4 - يد الله طويلة :
    يطلقون هذه العبارة ويريدون بها أن الله لا يعجزه شيء لكن هذه الصفة غير ثابتة
    وصف يديه بالبسط في قوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾[المائدة]
    و«البسط»: سعة العطاء والكرم ولم يقل طويلة

    5 - ربي تفكرو :
    كي واحد يكون فقير ممبعد يولي غني ولا يكون مريض ويشفيه ربي يقولك ربي تفكرو
    ويفهم من هذه العبارة أن الله نسيه، والنسيان هنا خلاف الذكر والحفظ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قال الله عز وجل: ﴿لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى﴾ [طه:52]


    6 - لي خلقهم حار فيهم :
    وهذه العبارة الشنيعة القبيحة فيها محظوران:
    الأوَّل: وصفه - عزَّ وجلَّ - بالحيرة وهي الاضطراب.
    الثَّاني: وصفه بالعجز والضعف وأنه غير قادر عليهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا.
    قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر:44].

    7 ـ لُو كَانْ اعْطَى رَبي مَانِيشْ هْنَا أو مَانِيشْ هَكْذَا :
    وهذه العبارة فيها عدة محظورات:
    الأوَّل: هذا اعتراض على قضاء الله وقدره.
    الثَّاني: تزكية نفسِه وأنه أهل للخير.
    الثَّالث: سوء الظن بالله - عزَّ وجلَّ - واتهامه بأنه غير عادل وغير كريم
    قال الله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر:2].

    8 ـ رَبِّي مَايْحَبش الخَسَارة :
    زعما كي واحد يدير أكسيدو ومايموتش ولا تحرقت دار ومامتش حتى واحد يقولك ربي ماحبش لخسارة
    مفهوم الكلام أنه لو وقع مكروه لأحب الله الخسارة وهذا يتضمن اتهامه - عزَّ وجلَّ - بالظلم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف:49]

    9 - جاب لي ربِّي :
    هي مأخوذةٌ من عباراتِ المتصوِّفة الذين يعتقدون أنَّ من مصادر التلقِّي:
    الإلهامَ من الله مباشرةً يعني ينزل عليه الوحي
    لأجل ذلك ينبغي تجنُّبُ استعمالِ مثل هذه العبارات

    10 - ماكتبتش :
    لا يجوز إطلاقُها ـ بحالٍ ـ على ما كان أو سيكون؛ لأنَّ ما شاء اللهُ كان وما لم يَشَأْ لم يكن؛ فإنَّ في العبارةِ السابقةِ ـ بهذا الاعتبارِ ـ مساسًا بعقيدة الإيمان بالقضاء والقَدَر.
    قولُه تعالى: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآ﴾ [الحديد: ٢٢]

    11 - ربي يعطي اللحم للى معندوش السّنّين:
    معناه : ان الله يعطي ويرزق من لا يستحق النعمة ويمنع من يستحقها وهذا ينافي كماله وحكمته ويضاد رحمته وعدله
    ان الله هو الغني الحميد الذي يحمد على كل شئ يحمد على العطاء والمنع قال تعالى "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شئ قدير

    12 - يوم نحس-يوم اسود-زمن غدار :
    والله تعالى يقول في الحديث القدسي: "يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار"

    13 - علاش يا ربي انا واش درت :
    والله تعالى يقول: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)﴾. [سورة الأنبياء].
    وفيه جهل بحقيقة الابتلاء وقضاء الله وقدره

    14 - الباقي على الله :
    بعضهم إذا سئل عن عمل مقدم على انجازه كطبيب يعالج مريضا وسيجري له عملية يقول نحن نصنع الذي علينا والباقي على الله
    ومعاذ الله أن يكون باقي العمل الذي يبدأه المكلف لله بل الأمر كله له أوله وآخره
    فلاينقسم العمل بل هو لله
    فليقل نصنع الذي علينا والأمر كله لله وليحذر ذكر تلك القسمة الجائره فالأمر لله

    15 - الشاطر :
    قول بلي هذاك الطفل شاطر
    هو بمعنى قاطع الطريق ، وبمعنى : الخبيث الفاجر .وإطلاق المدرسين له على المتفوق في الدرس خطأ ، فليتنبه .

    16 - هلك الناس :
    قال ابن القيم في الهدي : ( وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل : هلك الناس ، وقال : إذا قال ذلك فهو أهلكهم . وفي معنى هذا : فسد الناس وفسد الزمان ونحوه )

    17 - مثواه الأخير :
    واحد كي يموت يقولك نقل الى مثواه الأخير
    لو أطلقها إنسان معتقدا ما ترمي إليه من المعنى الإلحادي الكفري المذكور ؛ لكان كافرا مرتدا فيجب إنكار إطلاقها ، وعدم استعمالها
    لأن القبر ليس هو مثواه الأخير مزال يوم الحساب ثم ينقل الى الجنة او النار

    18 - يا ساتر ولا يا ستار :
    كي طيح كاش حاجة ولا يزلق كاش واحد يقولو يا ستار ولا كاين لي يقول ياسطار
    وهذه الأسماء لم تكن في عداد أسماء الله تعالى ، وقال بعض المعاصرين : وإنما يقال : ( يا ستير ) لحديث ( إن الله حيي حليم ستير يحب الحياء والستر ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

    19 - دمتم بخير أو بود :
    بزاف لي يكمل موضوعو يختمها بدمتم بخير أو دمتم بود
    يُكره ذلك ؛ لأن الدوام لله سبحانه ، والمخلوق لا يدوم وبالله التوفيق .
    قال الله تعالى : { كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام } . فالدوام لا يكون إلا لله سبحانه .. وهذه اللفظة (( دمتم)) الجارية في تذييل المكاتبات الودية ينبغي التوقي من إطلاقها ، وإن كان المراد بها الدوام المطلق لا يكون إلا لله سبحانه .

    20 - أطال الله بقاءك , يطول في عمرك :
    لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء لأن طول البقاء قد يكون خيراً وقد يكون شراً فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله
    وعلى هذا فلو قال أطال بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك

    21 - كن/كوني بخير :
    فهذا خطأ لأن هذه الصفة خاصة بالذات الإلهية فقط
    مصداقاً لقوله تعالى: "إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون"

    22 - الله يخليك :
    نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الدعاء بذلك، فقال رحمه الله:أما الدعاء بطول العمر: فقد كرهه الأئمة، وكان أحمد إذا دعا له أحد بطول العمر يكره ذلك ويقول: هذا أمر قد فرغ منه، وحديث أم حبيبة ـ رضي الله عنها ـ لما طلبت إمتاعها بزوجها وأبيها وأخيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سألت الله لآجال مضروبة وآثار مبلوغة، وأرزاق مقسومة، ففيه أن العمر لا يطول بهذا السبب الذي هو الدعاء فقط.

    انتهى ...
    منقولة ومجموعة وبتصرف مني
    موقع الشخ فركوس حفظه الله
    موقع راية الإصلاح
    كتاب معجم المكناهي اللفظية بكر بن عبد الله أبو زيد
    فتاوي اللجنة الدائمة

    سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك

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    عآشقة الجنـة, لصمتي حكاية, دعاء الجنات و 23 آخرون معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏28 مارس 2017
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    وعليكم السلام و رحمة الله
    بارك الله فيك اخويا
    سيرتو كلمة"الله يخليك" نكره يقولوهاالي وميفهموش تحوس تقولهم ماشي مليحة الهدرة هذي تولي متهم "بالافتاء" :LOL:
    جزاك الله كل خير
     
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    الصحافية الساخرة, ‏28 مارس 2017
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    موضوع رائع و في غاية الاهمية و الل يتطرق للاخطاء الفظيعة في الهدرة انتاعنا و تعتبر عامة غير القليل الل يعرف الغلطة هذي
    حاجة مليحة انك انتبهت لها و نبهتنا و الواعي ميزيدش يغلط
    و اكره عبارة عندي هي ربي اعطى اللحم الل معندوش السنين و استغفر الله عمري ما قلتها انما نترعد كي نسمعها
     
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    ميلينا, ‏28 مارس 2017
    #3
  4. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

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    في عآلم التدريس
    السلام عليك
    اختي سكور شكرا لك والله نتاع الصاح رانا هادو اليامات نسمع شي كلام ....وديجا الدارجة نتاعنا كون نكملوا بيها تزيد تخرج واحدة اخرى ..
     
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    الشآعرة الفرنسية, ‏28 مارس 2017
    #4
  5. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    وهران
    :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
    يا ويلي :censored::censored: والفت نقول ربي يخليك o_O شحال ننطقها :eek: و الشاطر :oops: نضل شطورة شطورة :cautious: ...نعرف انا مزيا و النو هما الهة و درك رجعت كي تصرا حاجة نقولو مزيا ولا النو صبت اي المطر و بكري كانت بلي ديك الالهة نقضتهم :mad:
     
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    فيتامين سي, ‏28 مارس 2017
    #5
  6. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
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    بارك الله فيك
     
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    السحاب العابر, ‏28 مارس 2017
    #6
  7. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    بارك الله فيك و جزاك كل خير و جعل كل حرف خطته يمناك في موازين حسناتك باذن الله يارب
    كما قالت الاخت الصحافية الساخرة ، عندما تنصحهم يتهمونك بالافتاء و يقولون لك حرمت علينا كل شيء

    " الله يبعد علينا شر الضحكة هدي "
    سبب النهي: لا يجوز لأنه من الطِّيرة (التشاؤم)، وتوقع شيء مكروه سيحدث والعياذ بالله
    *******
    قول: "لا حول الله"
    سبب النهي: هذا من نتائج ثقافة المسلسلات، وهو نفي يقتضي كفر قائله إذا قصد
    النفي عياذا بالله من ذلك
    والأصل من هذه الجملة: لا حول ولا قوة إلا بالله
    *******
    قول: "فلان شكلو خطا"
    أو: "غير ممكن تكون هدي خليقة ربي
    سبب النهي: لأن فيه سخرية على خلق الله تعالى واعتراضاً عليه وسخرية على الشخص نفسه مما فيه غيبة وإهانة له
    *******
    القول إذا ابتُلِيَ أحدهم بمصيبة: "فلان ما يستاهلش"
    سبب النهي: لأن فيه اعتراض على حكم الله واتهام لله سبحانه وتعالى بالظلم إذا افتُرِضَ أنه لا يستحق هذا الابتلاء – تعالى الله عن ذلك.. وفيه جهل عن حكمة الابتلاء في بعض الأحيان برفع درجات المبتلى
    *******
    القول عن الذي مات: "ربي تفكرو "
    سبب النهي: لأن فيه نسبة صفة النسيان إلى ذات الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك.. والله سبحانه وتعالى لا ينسى أحداً من خلقه ولا يتذكره إلا عند مجيء أجله فقط!! تعالى عن ذلك سبحانه
    *******
    قول: "نسيتني يا فلان نسيك الموت"
    سبب النهي: لأنهم حكموا على ملك الموت بأنه ينسى ويقول الله سبحانه وتعالى في
    كتابه الحكيم : "لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ "
    *******
    قول بعض المرضى: "لعنة الله على المرض"
    سبب النهي: لأن الله تعالى هو الذي قدَّر المرض ومن سبَّه فقد سب مشيئة الله واعترض على قضائه
    *******
    قول: "من علمني حرفا صرت له عبدا"
    سبب النهي: لأنه مبني على حديث موضوع.! ! ! راجع فتاوى ابن تيمية ج18 ص345
    *******
    قول: "اليوبيل الفضي أو الذهبي"
    سبب النهي: لأن اليوبيل كلمة يهودية معناها الخلاص والتحرير، والاحتفال به فيه إتباع لهم
    *******
    تسمية الأحكام الشرعية: "عادات وتقاليد"
    سبب النهي: لأنها توهم بأن الإسلام عادات ورثناها عن أسلافنا تقبل التغير أو التبديل وتوحي بعدم التقيد باتباعها كما أن العمل بها -إذا اعتبرناها كذلك- ينقصه النية من ابتغاء وجه الله في إتباع دينه الحق والعمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه فتذهب أعمالنا هباءً والعياذ بالله
    *******
    قول: "مات فلان شهيداً"
    سبب النهي: لأن الشهادة لشخص معين لا تجوز إلا بنص شرعي أو اتفاق عليه
    والأصح الدعاء له مثلا: يارب احتسبه/إقبله من الشهداء وليس التقرير بذلك تأكيداً
    *******
    القول للمتزوج: "بالرفاء والبنين"
    سبب النهي: لأن هذه التهنئة تهنئة أهل الجاهلية
    *******
    قول البعض: "ظلمك الله كما ظلمتنني"
    سبب النهي: لأن فيها اتهاما لله بالظلم، تعالى الله عن ذلك
    *******
    قول: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه"
    سبب النهي: سوء أدب مع الله يتضمن إعلاناً أنك تكره ما قضى الله، وكان
    الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مكروه يقول: "الحمد لله رب العالمين على كل حال."​


    ارجو تقبل مروري
    تحياتي احترامي و تقديري
    في امان الله و حفظه ​
     
    Hamasaki, Only me, ندى الرحمان و 3 آخرون معجبون بهذا.
    missing heart, ‏28 مارس 2017
    #7
  8. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

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    باركــ الله فيك وجزاك خيرا
     
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    أشــواق 19, ‏28 مارس 2017
    #8
  9. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    Nëvêr Lànd
    السلآم عليكم

    بارك الله فيك أخي على التنبيه كاين بزاف كلمات نقولوهم . . الله يهدينا برك :)
     
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    Lovely ღ smile, ‏28 مارس 2017
    #9
  10. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    ايام و نرحل
    بارك الله فيك مالك
    كاين بزااف عبارات موالفة نقولهم و مام كاين ماذكرتهمش انت
    ربي يغفرلنا و يهدينا
     
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    sقطر الندىs, ‏28 مارس 2017
    #10
  11. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    ارض الله
    موضوع جميل اتفق معك اخي في جلها لكن بعضها لا
    مليح ربي / النية في كلمة مليح يعني جميل والجميل هو الله ويحب الجمال
    ايضا بعض المصطلحات تعتمد على النية في قولها مثلا : في الباقي على ربي
    ويقصد بها ان الامر كله راجع لقضاء الله في اخر الامر
    اردت المرور والتعقيب وشكرك على الموضوع
    والله اعلم
     
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    aYyÖub aDaM, ‏28 مارس 2017
    #11
  12. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: عضو شرفي ::

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    في عالم النسيان
    اهلين خويا مالك
    ايه نتاع الصح كاين شعال من كلمة نقولوها
    مي الله يهدينا وخلاص
    يعطيك الصحة ​
     
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    الحلم الوردي, ‏28 مارس 2017
    #12
  13. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    يعطيك الصحة مالك
    كاين تاني لي يقول
    ربي يعطي اللحم للي ما عندوش لسنان
    كي الواحد ربي سبحانو يرزقو بكانش حاجة باش يقول الحمد لله يقول يكثر خير ربي لانو اعطاني كذا و كذا
    كاين بزاف مصطلحات تعودنا عليها في كلامنا و لازمنا وقت باش ننساوها
    الله يهدينا
     
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    أم منيــــــر, ‏28 مارس 2017
    #13
  14. شاعرة الأمل

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    oued rhiou
    سلام عليكم اخي عبد المالك
    موضوعك ماشاء الله فيه فايدة للجميع
    هدرتنا حنا الجزايرين مخلطة بزاف وفيها وحد الاخطاء كارثية وخاصة هادو لي ذكرتهم متداولين بزاف عند الناس
    ربي يهدينا الى الطريق المستقيم ويثبتنا عليه ان شاء الله وربي يجازيك على لي نبهتنا
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     
    Hamasaki, ندى الرحمان, missing heart و 1 آخرون معجبون بهذا.
    شاعرة الأمل, ‏29 مارس 2017
    #14
  15. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    ربي يغفرلي على كل كلمة قتلها
    جزاك الله خيرا
     
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    آمِيْرَتُه, ‏29 مارس 2017
    #15
  16. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    جزاكم الله خيرا على التشجيع والدعاء الطيب
    ان شاء الله تكون في ميزان حسناتنا كامل
     
    عآشقة الجنـة, Hamasaki, شاعرة الأمل و 3 آخرون معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏29 مارس 2017
    #16
  17. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    شكرا لك خويا أيوب ربي يحفظك
    حبيت نقولك برك على جملة لمليح ربي صح حنا لمليح معنتها جميل
    بصح حنا لي يقولهالك ماشي نيتو بلي ربي جميل
    خاطرش منتا يردلك هذا الجواب كي تقولو زعما هذاك الطفل مليح ولا العائلة هذيك مليحة
    هو يستهزء بلي الطفل ولا العائلة ماتعرفهومش وبلي ماشي ملاح يقولك لمليح ربي ماشي
    هنا لمشكلة الجواب تاعنا
     
    Hamasaki, عآشقة الجنـة, ندى الرحمان و 3 آخرون معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏29 مارس 2017
    #17
  18. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُتميز ::

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    عَّنِّاٍّبّْةْ
    الله يغفرلنا و يهدينا رغم انا كنا نهدروها بنية
    موضوع مفيد جدا _ جزاك الله خيرا اخي
     
    Hamasaki, Skor m@k, ندى الرحمان و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ميسم منصور, ‏29 مارس 2017
    #18
  19. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    لا يحاسب الله عبدا على مالم يكن لديه علم به
    بل يبدا بمحاسبته مند ان يعلم به باذن الله عز وجل
    مع انه في الواقع واجبنا البحث عن مهاني مانقوله من مفردات لا علاقة لها بالفصحى
    تحياتي احترامي و تقديري لكم ​
     
    Hamasaki, Skor m@k, ندى الرحمان و 1 آخرون معجبون بهذا.
    missing heart, ‏29 مارس 2017
    #19
  20. ذكرى من الزمن

    ذكرى من الزمن :: عضو منتسِب ::

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    جزاك الله خيرا على المجهود
    و نفع بك الاسلام المسلمين
     
    Hamasaki, حلم كبير, Skor m@k و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ذكرى من الزمن, ‏30 مارس 2017
    #20
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