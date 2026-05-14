أسلم على من أعرف .... و على من لا أعرف

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاتهعطلة سعيدة و ربي يقدركم أمهات..............................موضوعي هو درس السنة الأولى التحيةيقولك في آداب التحية أسلم على من أعرف و على من لا أعرفولدي كما دارت معاه المعلمة وشرحتله أنا قالنا العبارة خاطئةعييت نحفظله فيها يهز راسه تاع أهدري بركاليوم جاتهم في التربية الإسلامية أجب بصحيح أو خطأأسلم على من أعرف و على من لا أعرف كتبلها خكي جا لدار قاتله جدته وعلاه راهي صقالها مالا أسلم على رجل منعرفهش باه يسرقني و يقتلنينقول السلام عليكم غير للرجال لنعرفهم البراقاتلي جدته خلاص هذاك هو المنطق الصحيح هههههحتى هي استسلمت و اقتنعتشتوا الوقت لوصلنا ليه أمور تاع دين ولينا نخافوا كي نطبقوهمالشارع رجع مايرحمش و الإنسان مايرحمش أكثر منهربي يجيب الخير و يلطف بينا ويحمي وليداتناعطونا رايكم في تفكير ولديوالسلام على من أعرف ههههه