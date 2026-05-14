أسلم على من أعرف .... و على من لا أعرف

آمِيْرَتُه

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
عطلة سعيدة و ربي يقدركم أمهات :rolleyes:
موضوعي هو درس السنة الأولى التحية
يقولك في آداب التحية أسلم على من أعرف و على من لا أعرف
ولدي كما دارت معاه المعلمة وشرحتله أنا قالنا العبارة خاطئة
عييت نحفظله فيها يهز راسه تاع أهدري برك :sneaky:
اليوم جاتهم في التربية الإسلامية أجب بصحيح أو خطأ
أسلم على من أعرف و على من لا أعرف كتبلها خ
كي جا لدار قاتله جدته وعلاه راهي ص
قالها مالا أسلم على رجل منعرفهش باه يسرقني و يقتلني :unsure:😟
نقول السلام عليكم غير للرجال لنعرفهم البرا
قاتلي جدته خلاص هذاك هو المنطق الصحيح ههههه
حتى هي استسلمت و اقتنعت
شتوا الوقت لوصلنا ليه أمور تاع دين ولينا نخافوا كي نطبقوهم
الشارع رجع مايرحمش و الإنسان مايرحمش أكثر منه
ربي يجيب الخير و يلطف بينا ويحمي وليداتنا
عطونا رايكم في تفكير ولدي
والسلام على من أعرف ههههه

 
ههههههه
و الله رد خلاني نعاود الحساب هههههه
الان الاجابة تاعه صحيحة من جيهة و خطا من جيهة هههههه

ولادها رهم عايشين مع الرعب تاع والديهم هههههههه
 
