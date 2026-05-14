السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
عطلة سعيدة و ربي يقدركم أمهات
..............................
موضوعي هو درس السنة الأولى التحية
يقولك في آداب التحية أسلم على من أعرف و على من لا أعرف
ولدي كما دارت معاه المعلمة وشرحتله أنا قالنا العبارة خاطئة
عييت نحفظله فيها يهز راسه تاع أهدري برك
اليوم جاتهم في التربية الإسلامية أجب بصحيح أو خطأ
أسلم على من أعرف و على من لا أعرف كتبلها خ
كي جا لدار قاتله جدته وعلاه راهي ص
قالها مالا أسلم على رجل منعرفهش باه يسرقني و يقتلني
نقول السلام عليكم غير للرجال لنعرفهم البرا
قاتلي جدته خلاص هذاك هو المنطق الصحيح ههههه
حتى هي استسلمت و اقتنعت
شتوا الوقت لوصلنا ليه أمور تاع دين ولينا نخافوا كي نطبقوهم
الشارع رجع مايرحمش و الإنسان مايرحمش أكثر منه
ربي يجيب الخير و يلطف بينا ويحمي وليداتنا
عطونا رايكم في تفكير ولدي
والسلام على من أعرف ههههه
