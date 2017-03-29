لمن يبحث عن نفسه (دعاء الجنات)

أنت. . . نعم أنت

يا من تبحث عن نفسك في طيات أوراق ذبلت.... وقلبها الريح كيف يشاء...

أنت الذي تبحث عن شمس مشرقة في عز الشتاء...

أنت الذي هجاك الناس... ولازلت تبحث عن نفسك في قائمة العقلاء...

إلى متى هذا الكذب؟

إلى متى تنزع النظارات السوداء من عينيك لترى ضوء الشمس العذب

إلى متى تبحث عن مرادف مصطلحك في قاموس الكذب؟؟