لمن يبحث عن نفسه (دعاء الجنات)

أنت. . . نعم أنت يا من تبحث عن نفسك في طيات أوراق ذبلت.... وقلبها الريح كيف يشاء... أنت الذي تبحث عن شمس مشرقة في عز الشتاء... أنت الذي هجاك الناس... ولازلت تبحث عن نفسك في قائمة العقلاء... إلى متى هذا الكذب؟ إلى متى تنزع النظارات السوداء من عينيك لترى ضوء الشمس العذب إلى متى تبحث عن مرادف مصطلحك في قاموس الكذب؟؟ لا أقول لك افتح صفحة جديدة... بل أقول اصنع الصفحة الجديدة بنفسك طلق عدوك بالثلاث دائك عذابك ودوائك بقرب بابك أليس الله الذي رعاك صغيرا سيقبلك كبيرا؟ فقط لا تخطأ الطريق ولا تدع زاويتك تنحرف فلولم يكن الله يحبك... لما خلقك... لا تبحث عن نفسك في مكان بعيد وتنسى أن الذي خلقك أقرب إليك من حبل الوريد