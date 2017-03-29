لمن يبحث عن نفسه (دعاء الجنات)

الموضوع في 'ركـن نصوص مسافرة' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏29 مارس 2017.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    أنت. . . نعم أنت
    يا من تبحث عن نفسك في طيات أوراق ذبلت.... وقلبها الريح كيف يشاء...
    أنت الذي تبحث عن شمس مشرقة في عز الشتاء...
    أنت الذي هجاك الناس... ولازلت تبحث عن نفسك في قائمة العقلاء...
    إلى متى هذا الكذب؟
    إلى متى تنزع النظارات السوداء من عينيك لترى ضوء الشمس العذب
    إلى متى تبحث عن مرادف مصطلحك في قاموس الكذب؟؟
    لا أقول لك افتح صفحة جديدة...
    بل أقول اصنع الصفحة الجديدة بنفسك
    طلق عدوك بالثلاث
    دائك عذابك
    ودوائك بقرب بابك
    أليس الله الذي رعاك صغيرا سيقبلك كبيرا؟
    فقط لا تخطأ الطريق ولا تدع زاويتك تنحرف
    فلولم يكن الله يحبك... لما خلقك...
    لا تبحث عن نفسك في مكان بعيد
    وتنسى أن الذي خلقك أقرب إليك من حبل الوريد
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏29 مارس 2017
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    يا الله , جمييل اختي ما خطه قلمك لامست قلبي كلماتك
    مشكووورة
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏12 أفريل 2017
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك فاطمة على متابعتك لمواضيعي ،للأسف هنا توجد أقلام ولاتوجد متابعة
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏12 أفريل 2017
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    وفيك بارك الرحمن
    لا عليك اختي فقط وقت يكونو مشغولين سيعود اعضاء بعد ان يتفرغوا و يمروا على كل المواضيع
    المهم اخرجي طاقاتك و اطربينا :)
    وانا في المتابعة
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏13 أفريل 2017
    #4
  5. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    دمتي في المتابعة اختي فطومة
     
    دعاء الجنات, ‏13 ماي 2017 على 14:11
    #5