سبق المؤمنين لحفظ الأربعين من أحاديث سيد المرسلين

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة ابو ليث, ‏6 أفريل 2017.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    9,814
    الإعجابات المتلقاة:
    8,922
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر

    سبق المؤمنين لحفظ الأربعين من أحاديث سيد المرسلين:


    الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من رسول بعده و بعد

    فهاهي أحد المبادرات المباركة (إن شاء الله ) تطل علينا بإطلالتها البهية، بعدما مرَّ على المنتدى مراحل عدة من فتور و تقصير و غياب، و في كل ذلك لا نُبرأ أنفسنا التي لطالما غرتنا و منتنا الأماني الكاذبة، و ايثرنا الدنيا الفانية و إقبالنا عليها بالقلب و القالب حتى غشي قلوبنا الصدئ، غاية أن صارت المواعظ و العبر لا تجد إلى قلوبنا منفذا، و الوقت يمضي لا ينتظر أحدا و الأجل يقترب، و التفريط في ديننا فقها و عملا و الإفراط في ركوننا إلى الدنيا إصرار و طلبا بكل وجه صار ظاهرا للعيان، لا يغيب على كل من كان له قلب يعي و لو شيئا ما، لكن لله في عباده نفحات يحملهم فيها على التذكر و الذكرى تنفع المؤمنين ليتدركوا شيئا مما فاتهم، و يجري الله على عباده أقضية من البلاء تعرفهم قدر أنفسهم و مدى بعدهم مع شدة حاجتهم إلى بارئهم و فقرهم إليه، و حينها للمؤمن أن يحاسب نفسه حسابا حثيثا عما قدم و أخر و من أين أوتي، فحينها تتجلى الحقيقة المرة أننا ضيعنا الشيء الكثير و الكثير جدا من الأوقات و الجهود، و ذلك حينما ابتغينا العزة و السعادة و الراحة و الطمأنينة و انشراح الصدور و طمأنينة القلوب في غير موطنها الصحيح؛ ألا و هو دين الله الحق، حينها يصر لزاما أن يعلم المرء منا معنى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فهو تعالى يأمر عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم وهو الاستجابة للّه وللرسول، أي‏:‏ الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه، والاجتناب لما نهيا عنه، و الانكفاف عنه والنهي عنه‏.‏ وقوله‏:‏ ‏{‏إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ‏}‏ وصف ملازم لكل ما دعا اللّه ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية اللّه تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام‏.‏ ثم حذر عن عدم الاستجابة للّه وللرسول فقال‏:‏ ‏{‏وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ‏}‏ فإياكم أن تردوا أمر اللّه أول ما يأتيكم، فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم، فإن اللّه يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أنى شاء‏.‏ فليكثر العبد من قول‏:‏ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، اصرف قلبي إلى طاعتك‏.‏ ‏{‏وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ‏}‏ أي‏:‏ تجمعون ليوم لا ريب فيه، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بعصيانه‏.‏

    و من هنا جاءت فكرة هذا السبق المقترح، بين جمع الإخوة و كذلك جمع الأخوات لحفظ الأربعين النووية من الأحاديث النبوية للإمام أبو زكرياء النووي و تتمتها العشر التي أضافها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمهما الله رحمة واسعة، و ذلك من خلال برنامج أسبوعي حيث قدرت لكل حديث يومين ثم نراجع الأحاديث الثلاث المحصلة حفظا عند نهاية كل أسبوع، علما أني سأتناول شرح هذه الأحاديث في مجموع الأسبوع نقلا عن أئمة أهل العلم لأجري بعدها مسابقة أسبوعية و ذلك يوم الجمعة تحوي عشرة أسئلة مقتبسة هامة ينبغي الإتيان بجوابها من الشرح المسطر هنا في المنتدى، و للفائز في جمع المسابقات جائزة و تقدير و تقييم.

    للأسف تمنيت وجود غرفة صوتية يجري من خلالها التسميع، لكن ما لا يدرك كله و لا يترك جله.

    في النهاية
    لكل من أراد المشاركة أن يلتحق بركبنا قبل أن نمضي قدما في طلب مرضاة ربنا و مغفرة بارئنا، سائلين الله الكريم عفوه و عافيته عائذين به من مقته و عذابه، و الله من وراء القصد و هو وحده سائق الهدى و الرشد.



     
    التعديل الأخير: ‏6 أفريل 2017
    *حزن النبلاء*, إلياس, ميلينا و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏6 أفريل 2017
    #1
  2. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    4,908
    الإعجابات المتلقاة:
    16,990
    نقاط الجوائز:
    791
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سعيدة
    اللهم عفوك ورضاك ، اللهم ياا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
    كلام طيب من العم الطيب ، مبادرة جد قيمة ووالمسابقة لن يخسر فيها احد مادام وولجها
    معكم في المسابقة باذن الله ( احتمال كبير سيكون دخولي للمنتدى ضئيل بسبب الدراسة ، لكن ساحاول قدر المستطاع بعدم الانقطاع)
    بارك الله فيكم
     
    إلياس, *حزن النبلاء* و ابو ليث معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏6 أفريل 2017
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    3,423
    الإعجابات المتلقاة:
    5,909
    نقاط الجوائز:
    991
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    جزاكم الله خير على هذه المسابقة و التي تحمل في طياتيا الخير للجميع ،اختر العديد و ارسل لهم الدعوة عبر الاشارة فلربما لا يرون الموضوع خاصة انه سرعان ما ينزل للاسفل
     
    *حزن النبلاء*, ابو ليث, Soumia hadj mohammed و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏7 أفريل 2017
    #3
  4. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    8,183
    الإعجابات المتلقاة:
    9,748
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار إلى الله
    [​IMG]
     
    ابو ليث, *حزن النبلاء* و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    إلياس, ‏7 أفريل 2017
    #4
  5. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    4,908
    الإعجابات المتلقاة:
    16,990
    نقاط الجوائز:
    791
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سعيدة
    السلام عليكم
    متى ستبدأ المسابقة ؟
     
    *حزن النبلاء* و ابو ليث معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏7 أفريل 2017
    #5
  6. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    9,814
    الإعجابات المتلقاة:
    8,922
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    و فيكم بارك الله.
    في انتظار قدومكم وفقكم الله و يسر أمركم إلى خير.
    و إياكم، أحسن الله إليك.
    يحصل خيرا إن شاء الله تعالى.
    و إياك أخي الكريم في إنتظار مشاركتك هنا.
    حفظ الأربعين النووية للذكور (بإشراف أبو ليث).
    المسابقة قد بدأت ، فأري الله من نفسك خيرا.
     
    *حزن النبلاء* و ميلينا معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏13 أفريل 2017
    #6
  7. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    9,814
    الإعجابات المتلقاة:
    8,922
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    التعديل الأخير: ‏14 ديسمبر 2017 على 18:13
    *حزن النبلاء* و ميلينا معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏13 أفريل 2017
    #7
  8. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    9,814
    الإعجابات المتلقاة:
    8,922
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏13 أفريل 2017
    #8
  9. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    9,814
    الإعجابات المتلقاة:
    8,922
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    فيما يخص الأخوات فقد تم إنشاء موضوع خاص بهن في قسم التوعية النسائية على الرابط الأتي:
    ركن التوعية الدينية النسائية
    عنوان الموضوع
    حفظ الأربعين النووية للإناث (بإشراف دعاء الجنات).
     
    *حزن النبلاء* و ميلينا معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏13 أفريل 2017
    #9
  10. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    9,814
    الإعجابات المتلقاة:
    8,922
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    ابو ليث, ‏14 ديسمبر 2017 على 18:14
    #10

مشاركة هذه الصفحة