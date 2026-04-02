موعظة للمنكسرين من ذنوبهم

نسرين عزوز

حين تتراكم على العبد المعاصي وتتراكب عليه يركب الشيطان للمسلم فكرة" أنت قذر أنت رجس من عمل الشيطان فكيف تقبل على الله وأنت هكذا ؟ " وهذه مغالطة تجعل ابن آدم يحجم عن التوبة ، إن كان العبد لا يقبل على الله وهو مذنب فمتى سيقبل عليه ؟ نعم الإقبال على الله عبادة سواء أكان ذلك في الرخاء أم في الشدة ، وتأملوا قول أحد السلف : رب معصية تورث ذلا و انكسارا لله خير من طاعة تورث عجبا واستكبارا ... فشق طريقك يا أيها المسلم نحو الله سبحانه وإن كنت صفرا خالية اليدين ،فليكن لك قلب يلجأ إلى الله ولسان يدعوه خوفا وطمعا وخشية ، وكم من عبادة لا تكون إلا في ساعة معصية ، تورث في العبد الخوف من الله ومقت الذنوب ، ولاتدع الشيطان يوهمك أن الناس ملائكة كرام بررة وأنت شيطان ، وماهذا أمرا يؤتيه أحدا من عباده إنما هو ستر الله لهم ،واعلم أن الله خلق الناس يخطئون ليؤوبوا إليه وينيبوا ولو خلقنا لا نخطئ لجاء بقوم يخطئون فيغفر لهم ذنوبهم... يقول أحد الكتاب قولة حكيمة : "الخطأ فعل إنساني لكن الإصرار على الخطأ عمل شيطاني "
إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، فأقبل أيها العبد ولاتدبر فإن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب فتعهده بالتجديد وإن لهذا الإيمان شرة وفترة وإقبالا وإدبارا والله يأمرنا أن نتقيه ما استطعنا ولا يكلف نفسا إلا وسعها .


بقلم نسرين عزوز
 
تحية طيبة أختي نسرين
بارك الله فيك على التذكير وتسليط الضوء على هذه الإشكالية: " التقلب بين الذنب والتوبة "
يكفينا الحديث: ( كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوّابون)
فكل من مفهوم التوبة و.. الخطيئة جاء بـ.. صيغة المبالغة
والحديث فيه لفتتين جميلتين..
أولا: نحن جميعا داخل دائرة الخطائين لأن الحديث قال (كُلّ)... يعني كل بني آدم وآدم عليه السلام معهم.
يتسمى ماكان لاه واحد يلعبها على الآخرين بأنه بلا ذنوب... 😁 هو ستر الله فقط.. وكما قال أحد أفاضل أهل العلم: ( لو كان للذنوب رائحة.. لما جلس أحد إلى جوار أحد.. أو كما قال ).. وهو سبحانه كما يسترنا في الدنيا بسترنا في الآخرة... فلا يعلم أهلنا وأحبابنا ما اجترحنا من ذنوب... ولا يفضحنا.. وتبقى ذنوبنا سراً بيننا وبين الرحمن الرحيم.. اللهم لك الحمد والشكر..
ثانيا: الحديث قال: (خير الخطائين) .. يعني الأوائل الذين يتصدرون قائمة الناجحين من البشر ليسوا بشرا على شاكلة الملائكة.. بل هم خطّاؤون أيضا.. لكن ميزتهم أنهم يتوبون من قريب ولا يُصرّون على المعصية... ينزلقون إلى الشهوات.. لكنهم يؤوبون ..
يعني كلنا خطاؤون لكننا نتمايز إلى فئتين؛ فئة خير الخطائين.. تقابلها منطقيا فئة شرّ الخطائين.. المفهومة ضمنيا من الحديث..
وأختم بموقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.. سألوه: ( أي الناس خير؛ الذين لا يُذنبون لأنهم لا يشتهون المعصية أم الذين يشتهون المعصية ( مختلف الشهوات) لكنهم لا يذنبون ؟ فقال رضي الله عنه: الذين يشتهون الإثم ولا يأثمون خير.. وتلا الآية: " أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ"

ماشاء الله مداخلة ثرية والله ماكنت أعرف هذه الدقائق انشرها هي أيضا في شكل محاضرة بارك الله في علمكم
 
ماشاء الله مداخلة ثرية والله ماكنت أعرف هذه الدقائق
الحمد لله والشكر لله الذي من أسمائه الحسنى " الستّار"
انشرها هي أيضا في شكل محاضرة
هل تقصدين جعلها موضوعا مستقلة..
يكفي موضوعك والله يبارك فيه وينتفع المتابعون..🤲👍
بارك الله في علمكم
وفيك أخيّتي نسرين.
 
المواضيع المشابهة

ن
موعظة للنساء في الحجاب
المشاركات
0
المشاهدات
540
نضال ابن فوزي
ن
إلياس
احذروا من ذنوب الخلوات
المشاركات
2
المشاهدات
431
إلياس
إلياس
ابو ليث
موعظة للغافل عن قراءة القرآن في شهر القرآن
المشاركات
3
المشاهدات
726
إلياس
إلياس
البحر الهادي
لنجعل من ذنوبنا طريقا إلى الجنة
المشاركات
4
المشاهدات
488
Bouchra zarat
Bouchra zarat
الطيب الجزائري84
موعظة رائعة من بحر الدموع لابن الجوزى
المشاركات
5
المشاهدات
1K
الطيب الجزائري84
الطيب الجزائري84
