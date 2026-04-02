موعظة للمنكسرين من ذنوبهم

تحية طيبة أختي نسرين

بارك الله فيك على التذكير وتسليط الضوء على هذه الإشكالية: " التقلب بين الذنب والتوبة "

يكفينا الحديث: (

كل

ابن آدم خطاء

وخير الخطائين

التوّابون)

فكل من مفهوم

التوبة

و..

الخطيئة

جاء بـ..

صيغة المبالغة

والحديث فيه لفتتين جميلتين..

أولا

: نحن

جميعا

داخل دائرة

الخطائين

لأن الحديث قال (

كُلّ



يتسمى ماكان لاه واحد يلعبها على الآخرين بأنه بلا ذنوب... هو ستر الله فقط.. وكما قال أحد أفاضل أهل العلم: ( )... يعني كل بني آدم وآدم عليه السلام معهم.يتسمى ماكان لاه واحد يلعبها على الآخرين بأنه بلا ذنوب...هو ستر الله فقط.. وكما قال أحد أفاضل أهل العلم: (

لو كان للذنوب رائحة.. لما جلس أحد إلى جوار أحد

.. أو كما قال ).. وهو سبحانه كما يسترنا في الدنيا بسترنا في الآخرة... فلا يعلم أهلنا وأحبابنا ما اجترحنا من ذنوب... ولا يفضحنا.. وتبقى ذنوبنا سراً بيننا وبين الرحمن الرحيم.. اللهم لك الحمد والشكر..

ثانيا

: الحديث قال: (

خير الخطائين

) .. يعني الأوائل الذين يتصدرون قائمة الناجحين من البشر ليسوا بشرا على شاكلة الملائكة.. بل هم خطّاؤون أيضا.. لكن ميزتهم أنهم يتوبون من قريب ولا يُصرّون على المعصية... ينزلقون إلى الشهوات.. لكنهم يؤوبون ..

يعني

كلنا

خطاؤون لكننا نتمايز إلى فئتين؛ فئة

خير الخطائين

.. تقابلها منطقيا فئة

شرّ الخطائين

.. المفهومة

ضمنيا

من الحديث..

وأختم بموقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.. سألوه: ( أي الناس خير؛ الذين لا يُذنبون لأنهم لا يشتهون المعصية أم الذين يشتهون المعصية ( مختلف الشهوات) لكنهم لا يذنبون ؟ فقال رضي الله عنه: الذين يشتهون الإثم ولا يأثمون خير.. وتلا الآية: "

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ